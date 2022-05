Segunda Ronda Stanley Cup NHL Playoffs

Comienzan la Series de la 2da Ronda 17 de mayo 2022

La ronda de apertura de los playoffs 2022 de la Copa Stanley no decepcionó de los 8 partidos, 5 se fueron a 7 juegos de los cuales 2 partidos del juego 7 se fueron a tiempos extra. Hubo de todo, para quien le guste ver una serie de mucho contacto físico y fuerza estuvo Washington vs Florida, Calgary vs Dallas.

Para los fanáticos de partidos donde hay muchos goles estuvieron la series de los Penguins vs los Rangers, los Avalanche vs Predators. Del artículo pasado atiné en las predicciones en 7 de 8 ganadores de la series la única en que fallé fue la de Minnesota Wild que perdieron contra St. Louis, esperemos que para ésta Segunda Ronda que empieza justo esta semana mis predicciones sean correctas aunque ahora el panorama es más difícil quedan tan solo 8 equipos rumbo a la final.

Ronda 2

Conferencia Este

New York Rangers @ Carolina Hurricanes – miércoles 18 mayo 7pm Tiempo Este.

Enfrentamientos anteriores temporada regular : Hurricanes 3 Rangers 1

Estos dos equipos solo se han enfrentado una vez en playoffs eso fue en 2020 cuando Carolina venció a los Rangers en 3 partidos a 0. Ahora vemos un New York más maduro , varios de esos jugadores ahora tienen más experiencia. Ambos equipos vencieron a equipos más veteranos en la primer ronda . Carolina venció a Boston en 7 juegos y los Rangers vencieron a los Penguins en 7 juegos también.

Los Hurricanes a pesar de no tener a su portero número 1 Frederik Anderson que está lesionado. Con Antti Ranta lograron hacer un muy buen trabajo contra Boston logrando un porcentaje .927 en portería lo cual es muy bueno. Los Rangers también tienen un portero especial con Igor Shesterkin quien hizo un muy buen trabajo en la primer Ronda, el asunto con New York es su defensa no fue muy buena contra los Penguins así es que necesitan mejorar ya que Carolina es un equipo muy rápido. Algo que puede decidir el resultado de esta Serie son los equipos especiales.

Los Rangers tienen el 4to lugar en powerplay en temporada regular y lograron anotar goles en momentos clave en la ronda 1. Los Hurricanes por su parte son el equipo 1 de la NHL en penalty kill , los Rangers buscarán jugar rudo contra los Hurricanes, Carolina no es un equipo muy físico ni duro. Carolina domino por su parte a Boston en la primer ronda con la ventaja de ser el equipo con home ice advantage , en esta Ronda vuelve a tener esa ventaja por lo tanto sus posibilidades de ganar la serie son mayores. Esta serie la pueden ganar los Hurricanes. 4-2

Tampa Bay Lightning @ Florida Panthers – martes 17 de mayo 7pm Tiempo Este

Enfrentamientos anteriores temporada regular: Panthers 2 Lightning 2

Este será el segundo encuentro en playoffs de estos dos equipos de Florida, los Lighting vencieron a los Panthers la temporada pasada en uno de las series más emocionante de los playoffs. Ambos equipos tienen jugadores lesionados, la estrella de Tampa Brayden Point se lesionó en el juego 7 así es que poco probable que juegue. Definitivamente fue un jugador clave en la temporada regular contra los Panthers anotando en cada uno de los 4 juegos esta temporada. Florida tiene también lesionado a su defensa Ben Chariot y Aaron Ekblad así como también al delantero Mason Marchment parece aunque no es muy seguro que los defensas estarán listos para el Juego 1 de la 2nda Ronda.

Esta serie será muy física , rápida y quizá es la mejor serie para ver de esta ronda que empieza. Ambos equipos a pesar de ser muy agresivos tendrán cuidado de no provocar penalties innecesarios ya que ambos equipos son muy buenos en el powerplay. El factor en este serie serán los porteros Andrei Vasilevskiy es uno de los mejores del mundo contra Bob Bobrovsky quien comenzó un poco dudoso en la 1era. Ronda vs Washington pero fue mejorando poco a poco.

Los Panthers tuvieron un actuación destacable también por parte de Carter Verhaeghe en al ronda 1, curiosamente este ganó en 2020 la Copa Stanley jugando con Tampa Bay, así es que sabe lo que se necesita para ganar. Los faceoffs serán importantes en esta serie, el que gane los faceoffs entonces tendrá la posesión del puck y ambos equipos adoran tener el puck en su control todo el tiempo. Aquí la ventaja la tienen los Panthers 2 hombres que dominan el faceoff son Aleksander Barkov y Claude Giroux, los LIghtning por su parte batallan con los faceoffs como vimos en su serie con Toronto en la primer Ronda. Creo que esta serie será larga y la podrá ganar Florida 4 juegos a 3.

Conferencia Oeste

St Louis Blues @ Colorado Avalanche martes 17 de mayo 9:30 pm Tiempo Este

Enfrentamientos anteriores temporada regular: Avalanche 2 Blues 1

En la temporada pasada , estos dos equipos se enfrenaron en los playoffs en la ronda 1, Colorado ganó muy fácilmente la Serie. Este año se espera que los Blues sean un mayor reto para Colorado. Ahora los Avalanche tuvieron más días de descanso quizá estén un tanto fuera de juego para empezar la serie, eso puede ser un problema pero lo cierto es que barrieron rápido con Nashville en la Ronda 1. Los Blues deben su éxito este año gracias a la profundidad en su juego.

Un buen ejemplo de esto fue cuando el portero Ville Husso batallo un poco contra los Wild en la ronda 1 y su entrenador no dudo en poner en su lugar a Jordan Binnington en la red ese movimiento parece que despertó a los Blues quienes lograron vencer a un muy buen equipo en Minnesota. Si una ventaja tienen los Blues en esta serie es su powerplay, es el 2do mejor equipo en la NHL en ese rubro , mientras que Colorado es el número 15 en penalty kill. Colorado buscará jugar un partido muy rápido con su defensiva uniéndose a la ofensiva.

St. Louis intentará bajar el ritmo juego y hacer una batalla física en hielo. En un principio mi predicción era que los Blues ganarían esta serie pero lo cierto es que no puedo confiar mucho en sus porteros. Creo que esta serie la ganará Colorado en 6 juegos.

Edmonton Oilers @ Calgary Flames miércoles 18 de mayo 9:30 Tiempo Este

Enfrentamientos anteriores temporada regular: Oilers 2 Flames 2

Las personas que han seguido el hockey por años son testigos de la rivalidad histórica de estos equipos. Será una serie muy física y un tanto violenta, seguramente veremos golpes muy duros y algo de sangre, parecerá más bien un enfrentamiento de la UFC, pero no esta batalla data de los 80 en Alberta, cuando tipos como Mark Messier y Wayne Gretzky jugaban para los Oilers Joe Mullen y Al Mac Innis jugaban para los Flames. Si nunca han visto jugar a estos dos equipos en playoffs no los culpo la última vez que se enfrentaron en playoffs fue en 1991.

En ese entonces los Oilers ganaron en 7 juegos. Ambos equipos tienen talentos ofensivos los Oilers cuentan con Leon Draisatl y Connor McDavid por su lado los Flames tienen a Johnny Gaudreau. Si los Oilers tienen ventaja porque hay mucho talento en su equipo pero los Flames tienen una gran ventaja en Jacob Markstrom que es mejor portero que el de los Oilers, Mike Smith. Calgary no se podrá dar el lujo de la victoria como lo hizo con Dallas , Edmonton tiene muchos jugadores que saben responder a su juego rudo. Si los Flames logran no caer en provocaciones y ser disciplinados ganarán esta Serie.

Tienen mayor profundidad que los Oilers, pero lo cierto es que no podemos descartar a los Oilers un equipo que cuenta con el mejor jugador de hockey del mundo , Connor McDavid. De cualquier forma creo que Calgary puede ganar la Serie en 7 juegos ya que tiene home ice advantage y eso marca la diferencia.

¿Cómo llegaron los 8 equipos a la 2da Ronda? Entérate en este RECAP de la Primera Ronda

Conferencia Oeste

Nashville Predators @ Colorado Avalanche: Colorado tomo la ventaja desde el inicio en esta serie, los Predators no tuvieron a su portero número 1 Jussi Saros. En 4 juegos Nashville quedo fuera, los Avalanche ganaron la Serie 22-9. Esto los posiciona como los claros favoritos para ganar la Copa Stanley este 2022.

St Louis Blues @ Minnesota Wild : Esta parecía la Serie más emocionante de todas y no decepcionó fue una serie rápida muy física y entretenida. Los Blues sacaron toda esa experiencia en playoffs y ganaron la Serie 4 juegos a 2. Para los Wild no fue suficiente la magia de su portero Marc-Andre Fleury. Los Blues resolvieron mejor el juego con jugadores como el delantero David Perron que anotó 5 goles y asistió en 4.

Los Angeles Kings @ Edmonton Oilers: En esta serie sorprendió que los Kings hubiesen llegado a los playoffs, las expectativas eran muy bajas. Los Oilers con el mejor jugador de hockey bajo la manga Connor McDavid sabían qué tenían todo para ganar. Pero no fue todo tan fácil para los Oilers los Kings presionaron la serie a 7 juegos. Sin embargo cómo se esperaba McDavid mostró liderazgo logró un gol y una asistencia en el juego final logrando un total asombroso de 14 puntos ( 4 goles y 100 asistencias) en la Serie.

Dallas Stars @ Calgary Flames: De todas las series está fue la del marcador más bajo. Ambos equipos tuvieron un excelente desempeño en la portería, los Flames con Jacob Marstrom y los Stars con Jake Oettinger. De parte de Calgary hubo un juego muy rudo y sucio. Esta serie se decidió en el juego 7 en tiempo extra , a los 15 minutos la estrella de Calgary Johnny Gaudreau anotaría su 2do gol de la serie enviando a su equipo directo a la Ronda 2. Los Flames tuvieron un puntaje 67-28 por encima de Dallas. Hay que darle crédito al portero de Dallas Jake Oettinger si no hubiese sido por él estar serie se hubiese terminado en 5 juegos.

Conferencia Este

Boston Bruins @ Carolina Hurricanes: esta serie parecía que Carolina la ganaría en 4 partidos basándonos en la temporada regular. Pero ya sabemos que los playoffs son como si comenzará una nueva temporada. En esta serie la ventaja de jugar en casa o ice home advantage fue decisiva, Boston ganó sus 3 juegos en casa y tenía una ventaja sobre Carolina de 14-6. Desafortunadamente para Boston , Carolina tuvo la ventaja de jugar en casa 4 partidos eso permitió que voltearán el marcador 18-6 avanzando a la siguiente ronda.

Pittsburgh Penguins @ New York Rangers: Esta serie fue muy pareja, de los 4 primeros juegos de la serie los Penguins dominaron 3 a los Rangers 23-14. Hubo muchos goles en esta serie, el punto pivotal en esta serie ocurrió en el juego 5 cuando el defensa de los Rangers lesionó al capitán de los Penguins Sidney Crosby de tal forma que lo dejo fuera del juego y para el partido 6.

La Serie iba empatada hasta llegar el juego 7 , en este juego participó Sidney Crosby que se veía aún lesionado pero el esfuerzo de los Penguins no fue suficiente. Faltando 5 minutos para terminar el partido los Rangers empataron el juego y esto se decidió en OT rápidamente en el momento que anotó Artemi Panarin. Cabe señalar Sidney Crosby tuvo un gran serie con 10 puntos y como mayor goleador de los playoffs quedó su compañero Jake Guentzel con 8.

Tampa Bay Lightning @ Toronto Maple Leafs: Los 2 veces campeones enfrentaron a Toronto, aunque los Maple tenían mayores triunfos y puntos en temporada regular, no eran favoritos en la Serie porque los Leafs no han pasado a la 2da ronda de playoffs desde el 2004. No sorprendió que los primeros 6 partidos fueran de marcadores altos, dado el talento de ambos equipos. Sin embargo la historia estuvo del lado de Tampa Bays , son un equipo que sabe ganar y lo que toma lograrlo.

El juego 7 fue decisivo, llegaron empatados en la serie 3-3. Fue un juego de marcador bajo, el gol de apertura lo logró Nick Paul de Tampa, con el juego empatado en el 2do periodo Paul anotó su 2do gol en los playoffs, el tercer periodo fue tenso pero el excelente trabajo del portero de TB Andrei Vasilevskiy detuvo 26 tiros y logró la victoria para su equipo y así avanzar a la siguiente ronda.

Washington Capitals @ Florida Panthers: Los Panthers llegaron a esta serie como favoritos eran el equipo con más puntos y goles en la temporada regular. Los Capitals eran el equipo veterano aquí y no le pusieron el camino fácil a los Panthers, el primer partido lo ganaron pero perdieron a uno de sus delanteros Tom Wilson que salió por lesión y ya no regresó a las series. Después de 3 juegos, los Capital iban ganando 2 partidos parecía que podían triunfar en estos playoffs.

Los Panthers ganaron el partido 4 y 5 iban arriba en la Serie 3-2 así llegaron al juego 6 en Washington. Quien más si no Carter Verhaeghe anotaría su 6to gol en la serie en el juego decisivo para su equipo. La actuación de Verhaeghe fue toda un sorpresa para Florida logró 6 goles , 6 asistencias ayudando a todos los jugadores a anotar en la Serie.