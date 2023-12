Segundo aniversario de House Of Vans: Maldita Vecindad ¡gratis!

House Of Vans abrió sus puertas en el año 2021. Su apertura le brindó un nuevo espacio cultural a la Ciudad de México donde además de patinar puedes tomar un buen taller, jugar maquinitas o conocer a otras personas. El proyecto de Vans México tiene como objetivo principal crear un comunidad amplia conjuntando artistas, deportistas y creativos de las escena nacional e internacional. Este año, se festeja el segundo aniversario de House Of Vans y vaya que tienen planeado celebrar en grande.

La fiesta en la casa de las patinetas es perpetua pero estos tres días de celebración serán inolvidables, ya que contarán con una gran gama de actividades que fundamentan los intereses del lugar: deportes de acción, arte y música a través de distintos talleres donde el espíritu «Off The Wall» será el único requisito para poder participar.

Llegó el momento de ponerte tus mejores Vans y unirte a la celebración de este segundo aniversario de House Of Vans que promete ser una de las mejores fechas de la casa que ha visto desfilar a músicos de talla internacional, artistas y miles de ruedas por sus instalaciones. Los próximos 7, 8 y 9 de diciembre serán idóneos para brindar por más años llenos de inspiración, creatividad y diversión en la HoVCDMX.

07 de diciembre

Show en vivo de La Maldita Vecindad

Este show es una de las actividades estelares por el segundo aniversario de House of Vans. 37 años de Paz y Baile aterrizan en la casa de las patinetas para dar cuenta de que el rock mexicano y mestizo está bien hecho y resulta imperdible. Inicia a las 22:00 horas.

8 de diciembre

Open Skate y Skate School por Dojo Sk8

En la HOV todos los fines de semana, a partir de las 14:00 horas, el skateboarding se apodera de sus rincones. Si quieres aprender o pulir lo que ya sabes, llega este viernes a la casa a con tus amigos a las clases de la Academia de Skateboarding Dojo. No olvides que la casa cuenta con equipo para prestarte, sólo no olvides tus Vans.

Exposición 32 años del disco «El Circo”- 2:00 pm

Todos conocemos o hemos escuchado hablar del disco «El Circo» de La Maldita Vecindad. Este año cumple 32 años y en celebración con el segundo aniversario de House Of Vans, se instalará una galería de 11 lienzos con los temas del álbum elaborados por distintos artistas gráficos. A partir de las 14:00 horas.

Taller de Dibujo por El Rotulista

Este taller te llevará de la mano de «El Rotulista» a crear tu propio personaje de caricatura. Iván Rivera, mejor conocido como «El Rotulista» es un artista mexicano que ha creado un personaje ícono del skate que vive en distintas historietas. No te pierdas esta oportunidad que dará inicio a las 15:00 horas.

Taller de Cómic Anecdótico por Caos Ilustrado

Las anécdotas pueden dejar recuerdos o sensaciones buenas y malas. Pero cuando las empleamos en el dibujo pueden resignificarse. Caos Ilustrado te invita a este taller de cómic anecdótico en donde aprenderás a contar historias a partir de secuencias de dibujos y texto, así como nociones básicas de narrativa gráfica. Te esperan a las 15:00 horas.

La guitarra eléctrica en la música del mundo con Pato Montes

El gran guitarrista de La Maldita Vecindad, Pato Montes, dará una charla sobre la guitarra eléctrica y su influencia en las culturas locales populares transformándose en un instrumento de identidad. Inicia a las 15:00 horas.

Círculo de la Palabra Música e Identidad con Roco Pachukote

Roco Pachukote, fundador y vocalista de Maldita Vecindad, músico, activista y gestor cultural con más de 38 años de trayectoria llevará a cabo un Círculo de la Palabra, Música e Identidad. No te pierdas la oportunidad de escuchar sobre la importancia de la palabra y el mensaje en la música. Rocko dará inició a las 15:30 horas.

Workshop sobre La Industria musical y los derechos de autor con Jorge León

Los derechos de autor y su relación entre el creador de obras musicales, intérpretes, ejecutantes, sellos discográficos y editores musicales son vitales de conocer. Por ello, Jorge León, abogado especialista en derechos de autor, músico y futbolista profesional llega a las 16:00 horas a la House Of Vans a detallar este conocimiento.

Taller de Pastel Colectivo con Ricardo Ríos

Una fiesta sin pastel, no es fiesta. Esta oportunidad es única ya que te puedes convertir en uno de los creadores del bizcocho del segundo aniversario de House Of Vans. Ricardo Ríos, chef profesional nos enseñará a realizar un pastel 2×2 desde cero hasta la decoración. ¿Te animas? Entonces te esperan a las 18:00 horas.

8 de diciembre

Retratón Skate con Pamela Medina, Hellcat y Sofía Weidner

Las fotos de las fiestas son un recuerdo invaluable, pero, ¿qué tal un retrato rápido? Quédate con un recuerdo increíble del segundo aniversario de la House Of Vans CDMX con el trabajo de Pamela Medina, Hellcat y Sofía Weidner, artistas gráficas e ilustradoras que te entregarán un detalle propio de esta gran fiesta. Llega a las 14:30 para no perderte el tuyo.

Fernan Origel «Historias sin fin»

Fernan Origel Santander es patinador oficial de Vans Mx y para celebrar a su casa, creó una galería de fotografías recopiladas desde hace más de una década alrededor del mundo, así como 10 patinetas diseñadas por artistas de talla mundial. Además, dará una plática sobre las mismas y su experiencia. A partir de las 14:30

Skate school en bowl por Un día de patinetas (Para niñas)

Toma tus Vans y ve a patinar como niña con la Skate School de Un día de Patinetas donde aprenderás que no existe un límite de edad para comenzar a hacer algo que siempre has querido intentar y así, demostrarte que ser mujer o niña no es una barrera para lograrlo. A partir de las 15:00 horas.

Skate School / Clínicas por Dojo (Para niños)

Sk8 Dojo es una Academia de Skateboarding que diseñó un programa de entrenamiento para patinar de forma gradual y con base a las habilidades de los niños. Te esperan a partir de las 15:00 horas.

Taller de Personalización de Lijas para tablas con Axel Martínez García

Si patinas pero además no pierdes el estilo, date una vuelta al taller de personalización de lijas donde Axel Martínez García te enseñará distintas técnicas como el collage, la superposición y la pintura en aerosol. Llega a las 15:00 horas para iniciar.

Masterclass de Cine Documental con Ritchie Rodas

Ritchie Rodas, director cinematográfico y director de fotografía mexicano, con 15 años de experiencia en la industria ofrecerá una masterclass sobre la planeación cinematográfica enfocada a la realización del documental “Skate Libre«. Dará inicio a las 17:30 horas.

Best Trick Challenge (Hombres y Mujeres) por HoV y Skate Libre

Los challenge no se quedan nada más en Tik Tok. Para la celebración del segundo aniversario de House Of Vans, se llevara a cabo un Challenge de Trucos con dos categorías para mujeres y hombres presentados por House Of Vans & Skate Libre.

Presentación Documental Skate Libre por Ritchie Rodas y Fernán «Tortuga» Origel

El cine también llega a la House of Vans y en está ocasión, se proyectará el documental Skate Libre creado por Ritchie Rodas y Fernán «Tortuga» Origel, skater profesional de Vans MX. Narra en 12 minutos la carrera del «Tortuga» desde su infancia hasta la actualidad, con el firme propósito de demostrar que el skate no es solo un hobbie. Las palomitas te esperan a las 19:30 horas.

Show en vivo de Buen Vato

De la escena del punk rock y hardcore mexicana llega Buen Vato, un músico oriundo de Zacatecas que mezcla armoniosamente las melodías acústicas con el rap. Este año, el rapero mexicano se encuentra en la promoción de su gira llamada “Rap mochila y tinta” y para celebrar el segundo aniversario de House Of Vans a lo grande, dará un show en vivo que no te puedes perder en punto de las 22:00 horas.

Si necesitas más información acerca de la cartelera House Of Vans, no olvides visitar Vans.mx/houseofvans y si acudes a algún evento, no dejes de compartirlo en tus redes sociales usando el #HoVCDMX para acompañar el recuerdo de tu experiencia.

Dirección: Rubens 6, San Juan, Benito Juárez, 03730 Ciudad de México, CDMX