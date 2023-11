Segundo aniversario House Of Vans: Dan inicio las celebraciones

La mejor casa de patinetas y música está de manteles largos. Dos años de experiencias se han ido acumulando en esas paredes que albergan arte, deporte, conciertos y energía por parte de su staff y sus asistentes. Por lo tanto, es momento de celebrar el segundo aniversario de House Of Vans con la cartelera de noviembre que viene con un festejo digno del espíritu «Off The Wall«.

03 de noviembre: Show The Flaming Lips

La banda estadounidense con mayor color y psicodelia se presentará en el marco de las celebraciones por el segundo aniversario de House Of Vans. Un día antes de su presentación en el Festival Hipnosis, los labios llameantes invadirán la casa con la magia de su música.

04 de noviembre: Skate School por Mujeres en Patineta

Todo el team skate de Mujeres en Patineta se ha distinguido por trabajar dedicada y profesionalmente con las mujeres que se apasionan de este deporte. Si eres mujer y dentro de tus planes está el aprender a andar en patineta, esta es la oportunidad que estabas esperando, puedes ir sola o con tus amigas, sólo necesitas tus Vans ya que dentro de la House Of Vans te prestaran el equipo de seguridad necesario. La actividad inicia a las 15:00 horas.

04 de noviembre: Takeover de Mujeres en Patineta

Además de la escuela de patinaje, el girl power de Mujeres en Patineta tiene preparados actos imperdibles donde hasta la muerte andará en patineta. No olvides llegar temprano para no perderte ninguna de las siguientes actividades que iniciarán a partir de las 12:00 horas:

Taller de paint face Calaveras desde cero por Montserrat Montecillo .

. Inauguración de galería de fotos.

Galería de arte (tablas intervenidas e ilustración).

Calaverita or trick.

Proyección de videos “La muerte anda en patineta”

10 de noviembre: Show de Silvestre y La Naranja

Buenos Aires, Argentina nos regala a esta banda nacida en el año 2011 cuando tres de sus miembros decidieron conformar un proyecto musical original basado en la música folk. Silvestre y La Naranja se ha colocado como una de las propuestas más atractivas e innovadoras de la escena musical latinoamericana. ¡No puedes perderte su show en vivo en punto de las 20:00 horas!

11 de noviembre: Takeover del Rey del Sofá

Chingue Su Madre Media es un medio de skate y música que ha cumplido ocho años difundiendo la escena nacional. El 11 de noviembre, esta plataforma realizará un Takeover para celebrar los 4 años de la serie de concursos “Rey Sofá”. Puedes integrarte, a partir de las 15:00 horas, a alguna de las siguientes actividades:

Open Skate y Open Bowl .

y . Exposición de fotos.

Proyección de video partes de skate.

Concurso Reina Sofá .

. Concurso Rey Sofá .

. Taller de Foto Experimental por Carlos Maycotte .

. Zona de Tatuajes.

Shows de Semipro, Vómito Garage, Pájaros Vampiro, The Bunyans y The Froys.

17 de noviembre: Taller Styling para festivales

¿Ya tienes tus boletos para el Corona Capital pero no sabes cuál es el mejor atuendo que debes llevar? No te pierdas la oportunidad de que Daniela Rojas, editora y estilista de moda, te enseñé a crear tu propio estilismo para asistir a un festival de música sin que la vanguardia y el sello único, sacrifique la comodidad. Da inicio a las 13:00 horas.

17, 18 y 19 de noviembre: Get Ready para el Corona Capital 2023

Este es el momento de glamour y estilo del segundo aniversario House Of Vans. El estilo Off The Wall también combina con el cuidado y la preparación del cabello, las uñas y la capacidad de crear un increíble makeup para el festival o concierto de tu elección. HOV CDMX en colaboración con Spark Room, la comunidad de artistas especializados en maquillaje y peinado realizarán lúdicas actividades a partir de las 13:00 horas para que luzcas increíble:

Nail Art Workshop.

Styling Pinta Pelo .

Make Up de Festival.

24 de noviembre: Workshop Cómo hacer tu propio Mini Synth por Neutrino Lab

Uno de los talleres más queridos y esperados vuelve a casa. Neutrino Labs MX es una compañía que se dedica a la fabricación de pedales de efecto así como dispositivos de audio y video que estimulan la creatividad de quién lo use. Si lo tuyo es la experimentación con el sonido y la imagen, este Workshop es para ti para que crees desde cero tu propio mini sintetizador. Te esperan a las 20:00 horas.

25 de noviembre: Skate School por Chilango Skate

Chilango Skate es la tienda más grande de skateboarding a nivel nacional y de la marca se desprenden proyectos como la Chilango Skate School, una de las escuelas de skate más conocidas y con mayor profesionalismo del país que este 25 de noviembre en punto de las 15:00 horas, te espera a ti y a tus amigxs para que disfrutes mientras aprendes de los más duros del skate.

25 de noviembre: Taller de Dibujo por El Rotulista

Iván Rivera alias “El Rotulista” es un artista mexicano enfocado en el mundo de la ilustración y el skateboarding. Ha hecho famoso a su persona como un ícono del skate que vive en diversas historietas y en esta ocasión, te enseñará a crear tu propio personaje personalizado. En el taller podrás adentrarte en su mundo de arte y color a partir de las 14:00 horas.

25 de noviembre: Taller de Pintura por Elena Manero

Este taller preparado para los festejos del segundo aniversario de House Of Vans viene de la mano de la artista visual Elena Manero, quien está en constante exploración de innovadoras posibilidades plásticas y representativas del retrato contemporáneo. Sumate al taller de técnicas experimentales de acuarela con Elena, en donde a partir de una referencia fotográfica, aprenderás a pintar de manera libre, creativa y realista.

Si necesitas más información, no olvides visitar Vans.mx/houseofvans y si acudes a algún evento, no dejes de compartirlo en tus redes sociales usando el #HoVCDMX para acompañar el recuerdo de tu experiencia.

Dirección: Rubens 6, San Juan, Benito Juárez, 03730 Ciudad de México, CDMX