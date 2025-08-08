«Segundo premio»: La película de Los Planetas llega a México

El 15 de agosto marca una fecha crucial para los amantes de la música y el cine en México. La esperada película «Segundo premio», dirigida por Isaki Lacuesta y Pol Rodríguez, finalmente aterriza en las salas cinematográficas del país. Este largometraje es una verdadera joya del cine español. Se inspira en el proceso de creación de «Una semana en el motor de un autobús», el icónico tercer álbum de la banda granadina Los Planetas.

Más que un simple biopic, la cinta es un viaje emocional a la década de los 90. Explora el turbulento camino de un grupo de jóvenes músicos en busca de la obra maestra que los definiría. Por ello, la cinta, distribuida por Daimon, promete ser un evento cinematográfico de gran impacto. Es ideal para aquellos que buscan historias que resuenen con la energía y la pasión del rock.

La película no solo ha capturado la atención de la crítica, sino que ha sido galardonada en importantes festivales internacionales. Su paso por el Festival de Cine de Málaga y el Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG) fue triunfal. Consolidó así, su reputación como una obra imprescindible. Entre sus reconocimientos más destacados se encuentran tres Premios Goya: a mejor montaje, mejor sonido y mejor dirección.

Además, ganó el Premio Platino al mejor sonido. Estos galardones son un claro reflejo del cuidado y la maestría con la que Lacuesta y su equipo han abordado la compleja narrativa. Fusionan la historia de la banda con un estilo visual y sonoro fascinante. «Segundo premio» no es solo una película sobre música; es una celebración de la creatividad, la amistad y los desafíos que forjan a los artistas.

La trama se centra en el explosivo proceso creativo detrás del álbum. Este álbum es considerado por muchos como una obra cumbre del rock en español. Isaki Lacuesta, conocido por su estilo personal y arriesgado, nos sumerge en las dinámicas internas de la banda. Muestra las tensiones entre el guitarrista y el vocalista. Sin embargo, el desafío no es solo musical, sino también humano.

En un estudio de grabación implacable, las presiones de la fama y la lucha por mantener unido a un grupo que parece desmoronarse son evidentes. Esta historia de sacrificios y pasiones desbordadas culmina en la creación de un disco que, de acuerdo con la revista Rockdelux, fue uno de los más influyentes de la década. Marcó un antes y un después en el panorama musical.

No pierdan la oportunidad de ver «Segundo premio» en la pantalla grande. Estén atentos a nuestras redes sociales, porque pronto anunciaremos una dinámica exclusiva para ganar entradas. Tendremos pases dobles tanto para la premier en Ciudad de México como para las funciones especiales en la Cineteca Nacional, una oportunidad única para disfrutar de esta aclamada película en un ambiente inmejorable. La llegada de este filme es un recordatorio de cómo la música, y las historias detrás de ella, pueden trascender generaciones.

Sinopsis

Granada, finales de los 90. En plena efervescencia artística y cultural, un grupo de música indie vive su momento más delicado: la bajista rompe con la banda buscando su sitio fuera de la música y el guitarrista está inmerso en una peligrosa espiral de autodestrucción. Mientras, el cantante se enfrenta a un complicado proceso de escritura y grabación de su tercer disco. Nadie sabe que ese disco cambiará para siempre la escena musical de toda una generación. Esta no es una película sobre Los Planetas. Es una película sobre la leyenda de Los Planetas.

REPARTO

Daniel Ibáñez (Cantante),

Cristalino (Guitarrista)

Stephánie Magnin (Maite)

Mafo (Batería)

Chesco Ruíz (Bajista)

Edu Rejón (Santa)