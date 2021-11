TODO SOBRE LA SEMANA 10 DE LA NFL 2021

La semana 9 fue definitivamente de los Underdog, 6 equipos ganaron incluyendo a Jacksonville: la diferencia de puntos era de 14.5 en su partido contra los Bill. Broncos con un diferencia de 9.5 contra Cowboys, Titans con un diferencia de puntos 7.5 en su partido contra los Rams. De los 14 juegos, 9 equipos underdog cubrieron los puntos. Considerando esta semana tan particular con resultados tan poco esperados no nos fue tan mal en esta columna con un récord 9-5 ATS y partidos a ganar.

Esperemos que en esta semana 10 los pronósticos vayan mejor, esta es la bye week de Houston Texans (1-8), Cincinnati Bengals (5-4), New York Giants (3-6) y Chicago Bears (3-6).

Jueves 11 de noviembre por la Noche:

Baltimore Ravens (6-2) @ Miami Dolphins (2-7) Resultado: 10-22 ganó Miami y cubrió los puntos.

Ambos equipos vienen de ganar sus partidos el pasado domingo, para Miami fue apenas el 2do triunfo de la temporada, para los Ravens el triunfo llego en tiempo extra contra los Vikings. Este partido se veía complicado para Miami ya que no juegan bien contra QB con gran movilidad y equipos que corren la pelota y este era el caso de los Ravens, sin embargo la defensa de Miami sorprendió y lograron la victoria en este partido. Los Ravens por su parte cada vez demuestran que su QB está sobrevalorado, los Ravens necesitaban ganar este partido y no lo lograron tienen equipos de su división PIT, CLE, CIN pisándole los talones por ser líderes de la AFC Norte.

Echemos un vistazo a los partidos que faltan de la Semana 10

Domingo 14 de noviembre

Atlanta Falcons (4-4) @ Dallas Cowboys (6-2) – DAL 9.0

Atlanta no es un equipo que hace mucho ruido pero poco a poco han mostrado un fútbol competitivo las últimas 3 semanas. Tres de sus victorias son como visitante y han ganado 3 de sus últimos 4 juegos. De parte de los Cowboys han fallado últimamente en cubrir los puntos en los últimos 2 juegos y Dak Prescott regresó la semana pasada después de su lesión y su juego contra los Broncos fue un rotundo fracaso. Espero que Dallas este de regreso en este partido para ganarlo y seguramente Atlanta podrá cubrir la diferencia de puntos.

New Orleans Saints (5-3) @ Tennessee Titans (7-2) – TEN 2.5

Los Titans están en su momento han ganado 5 partidos seguidos y han derrotado a equipos fuertes incluidos los Bills y los Rams, el fin de semana pasado jugaron sin su estrella el RB Derick Henry y el equipo saco el partido adelante sin problema. La pregunta es ¿si decepcionarán después de su triunfo contra los Rams o seguirán como uno de los equipos más fuertes en la NFL?.

Los Saints fueron humillados la semana pasada contra todo pronóstico les ganaron los Falcons en casa, estamos frente a unos Saints competitivos esto sin duda ya que vencieron a Tampa Bay hace solo 2 semanas, es solo que parecen ser un equipo que no sabe ganar partidos seguidos. Creo que la defensa de New Orleans puede frenar a los Titans. La cobertura de puntos es baja para este juego lo que hace pensar que Vegas quiere que todo mundo apueste hacia los Titans, así es que escogería a los Saints a ganar y cubrir puntos.

Jacksonville Jaguars (2-6) @ Indianapolis Colts (4-5) – IND 10.5

Los Jaguars parece que ganaron su Super Bowl el fin de semana pasado contra todo pronóstico le ganaron a los Buffalo Bills. Los Colts mientras tanto parece que están en forma han ganado 3 de sus últimos 4 juegos y han anotado 30 puntos en cada juego. La pregunta para este juego es ¿ qué Jacksonville veremos? El de hace 2 semanas humillados por los Seahawks en Seattle o el de la semana pasada. Este es otro juego de visitante para los Jaguars , así es que creo que ganarán este partido los Colts y como quizá haya algo de confianza aún en los Jaguars por su partido contra los Bills puede que cubran los puntos.

Cleveland Browns (5-4) @ New England Patriots (5-4) – NE 1.5

Después de un inicio de temporada lento Bill Belichick ya tiene a NE jugando como un equipo para playoffs de hecho New England está justo por detrás muy cerca de los Buffalo Bills. Su defensiva y ofensiva han mejorado en los últimos juegos llevan 3 juegos ganadas de corrido. Los Browns venían de derrota tras derrota hasta el pasado domingo ganaron contra su rival divisional Cincinnati.

Ciertamente no es porque sean un mal equipo mucho ha sido por la cantidad de lesiones en el equipo, ahora que está el equipo más recuperado con jugadores clave creo que veremos unos Browns más fortalecidos esta segunda parte de la temporada. Será interesante este juego, no dudo que sea un partido muy cerrado. Creo que los Browns sorprenderán con una nueva victoria y cubrirán la diferencia de puntos.

Buffalo Bills (5-3) @ New York Jets (2-6) – BUF 13.0

No sé a ciencia cierta qué fue lo que paso con los Bills solo lograron anotar 6 puntos a uno de los peores equipo de la NFL. Ahora enfrenta a los Jets quienes fueron aniquilados el jueves pasado por los Colts. En este partido es casi seguro que Josh Allen y su poderosa ofensa de los Bills estén de regreso contra New York, es un partido divisional y los Jets estarán motivados después de ver lo que los Jaguars le hicieron a los Bills el fin de semana pasado. Siento que Buffalo estará de regreso en este partido con una victoria fácil y lo Jets al jugar en casa defensivamente son un poco mejores por tanto podrán cubrir puntos.

Detroit Lions (0-8) @ Pittsburgh Steelers (5-3) – PIT 9.0

Los Lions vienen de su semana de descanso que no necesariamente es una ventaja esta temporada y los Steelers vienen de un semana corta ya que jugaron apenas el lunes por la noche. Los Steelers vencieron a los Bears pero no fue un partido sencillo para ellos, llego un punto en que los Bears los alcanzaron y estuvieron a punto de ganar el partido. Los Lions por otra parte fueron humillados por los Eagles antes de su semana de descanso con un escandaloso 44-6. Este partido parece que será una victoria más para Pittsburgh en casa, pero probablemente los Lions puedan cubrir los puntos por lo menos.

Tampa Bay Buccaneers (6-2) @ Washington Football Team (2-6) – TB 9.5

Ambos equipos vienen de semana de descanso, ambos estarán en busca de una victoria ya que perdieron en la semana 8. Este juego tiene potencial para ser de muchos puntos, ya que Washington sin problema podría anotarle más de 20 puntos a la defensa de Tampa Bay. Por otra parte veremos a un descansado Tom Brady que podría darle problema a la defensa de Washington. Tampa Bay puede ganar este juego , pero la cobertura de puntos es muy alta por tanto Washington podría sin problema cubrir los puntos.

Carolina Panthers (4-5) @ Arizona Cardinals (8-1)- ARI 10.5

Los Cardinals regresaron a las victorias contra su rival divisional los 49ers el fin de semana pasado. Los Panthers mientras tanto continúan con problemas en su ofensiva y lo vimos en su partido contra los Patriots. Los últimos 3 partidos Carolina solo ha anotado 28 puntos, aunque su defensa continua desempeñándose bien lo cierto es que no se han enfrentado contra una ofensiva fuerte como es el caso de los Cardinals, la última vez que lo hicieron fue en la semana 6 contra los Vikings quienes les anotaron 34 puntos en el juego.

Arizona no deberá tener problema en ganar este partido y cubrir los puntos, con todo y que el QB de los Panthers Sam Darnold está lesionado y no jugará en este partido, en su lugar regresa a casa Cam Newton MVP de 2015 , quien apenas a finales de agosto lo despidieron de New England, en fin veremos si logra levantar a Carolina.

Minnesota Vikings (3-5) @ Los Angeles Chargers (5-3) – LAC 2.5

Los Chargers regresaron y los hicieron el fin de semana pasado al ganarle a los Eagles el domingo.Mientras tanto los Vikings perdieron otro partido en tiempo extra contra los Ravens, Minnesota ha perdido sus últimos 2 juegos contra los Ravens por 3 puntos y contra Cowboys por 4 puntos. Lo cierto es que los Vikings no han tenido un calendario sencillo su récord es 0-5 contra equipos con récord ganador pero en todos esos partidos perdidos siempre es por pocos puntos así es que son un equipo competitivo eso sin duda.

Por otro lado los Chargers saben anotar muchos puntos tienen una ofensiva muy explosiva pero equipos que saben correr la pelota son capaces de atacar a la defensa de los Chargers. Este juego puede ser de puntaje alto y quizá sea de esos partidos que se deciden en el 4to Cuarto, tomo a los Chargers para ganar y los Vikings para cubrir los puntos.

Philadelphia Eagles (3-6) @ Denver Broncos (5-4) – DEN 2.5

Denver tuvo una impresionante victoria contra los Cowboys la semana pasada, fue su primera victoria contra un equipo con récord ganador. Los Eagles por otro lado siguen perdiendo el último fue en casa y contra los Chargers. Los Broncos tienen un récord 4-0 contra equipo con récord perdedor. Este partido parece que lo ganará Denver en su casa pero simplemente no veo que Denver quede 6-4 en esta ocasión por tanto creo que Philadelphia cubrirá los puntos y ganará como visitante.

Seattle Seahawks (3-5) @ Green Bay Packers (7-2) – GB 3.0

Ambos equipos deberán tener de regreso a sus QB Russell Wilson de su lesión y Aaron Rodgers fuera de la lista Covid. Los Seahawks parece que tendrán un boost con el regreso de su líder pero esta temporada los equipos con QB lesionados que han regresado han tenido partidos desastrosos a su regreso para muestra Dak Prescott y Tyrod Taylor. Y no olvidemos Seattle incluso con Wilson en el campo esta temporada no la ha tenido fácil. Los Packers por su lado perdieron sin Rodgers pero su defensa no jugo mal, este partido lo jugarán en casa por tanto tienen todo para ganar y cubrir los puntos.

Kansas City Chiefs (5-4) @ Vegas Raiders (5-3) – KC 2.5

Hay algo en los equipos que regresan de su semana de descanso empiezan muy lentos y torpes perdiendo sus juegos tal fue el caso de los Raiders regresaron de su semana de descanso jugaron en la semana 9 contra los Giants y perdieron, antes de esa semana iban bien con 2 partidos ganados de corrido. Los Chiefs por su parte han ganado 3 de sus últimos 4 juegos pero ningún partido ha sido impresionante. Kansas City siempre conocido por su potente ofensiva solo ha anotado 36 puntos en sus últimos en sus últimos 3 juegos, hace no mucho Mahomes podía anoar eso en un solo juego.

Este partido es importante para ambos equipos, son rivales divisionales y tienen los mismos partidos ganados, este debería ser un partido fácil de escoger ya que juegan en casa los Chiefs. Pero este no es el mismo equipo que estamos acostumbrados a ver, los Raiders podrán correr la pelota contra la defensa de los Chiefs y Daniel Carr puede desempeñar un mejor papel que Patrick Mahomes por tanto los Raiders pueden ganar y cubrir los puntos.

Lunes por la Noche

Los Angeles Rams (7-2) @ San Francisco 49ers (3-5) – LAR 4.0

Aquí lo mejor es no ver los récords de cada equipo. Este es un juego divisional en el prime time este lunes por la noche los Rams viajan a SF para enfrentar a los 49ers. Este parecería un juego fácil también de escoger , cualquiera diría los Rams ¿correcto? No tan rápido, estos 49ers. tienen muy buen coach y bastante orgullo creo que darán uno de sus mejores juegos de la temporada.

A los Rams los bajaron de su pedestal los Titans y buscarán la victoria , este es un gran juego que sugiero no perderse y como podrían ganar los Rams , no me sorprendería que ganara San Francisco, quienes pueden cubrir los puntos. Apenas este jueves cabe destacar que se anunció la llegada de Odell Beckham Jr a los Rams veremos si impacta positivamente su llegada al equipo.

Pronósticos a la Semana 9

A ganar: 84-49 Cobertura de puntos: 72-62-2