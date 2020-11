LLEGARON LOS PRONÓSTICOS DE LA SEMANA 11 DE LA NFL

Recap: Semana 10

Nuevamente la semana que terminó nos dejó con un par de partidos inesperados. Los Patriots vencieron a los Ravens, los Browns y Green Bay no cubrieron la diferencia en puntos.

Pero quizá la noticia más impactante fue la lesión del QB de los Saints Drew Brees, se espera que este fuera tal vez por el resto de la temporada, la interrogante ahora es ¿cómo afectará esto a los Saints que estaban jugando su mejor football en esta temporada?

El sustituto de Brees, será el QB Jameis Winston quien no tengo duda que estará a la altura de su nuevo puesto especialmente cuando se enfrenten a equipos con defensas débiles, aunque en su pasado es cierto que es un QB que ha sufrido bastantes intercepciones.

Dicho esto, atinamos la semana pasada en 9 juegos a ganar y a cobertura de puntas no fueron tan buenos los números 4 -7 con 2 juegos en donde hubo empate con la cobertura. Vienen buenos juegos, empezando con el del jueves en la noche, Arizona viaja a Seattle y el lunes por la noche los Rams visitarán a Tampa Bay.

Esta es la semana de descanso o bye week de: Buffalo Bills, New York Giants, Chicago Bears, San Francisco 49ers.

Predicciones de la semana 11

Jueves 19 de noviembre por la noche

Thursday Night Game:

Arizona (6-3) @ Seattle (6-3) SEA -3.0

Predicción: Cardinals a ganar y a cubrir diferencia de puntos.

Arizona: último partido ganado en contra de Buffalo por su parte Seattle sumó su tercer derrota esta temporada contra los Rams, nada más no pudieron con la defensa de este equipo. Al ser un juego divisional y ambos con el mismo récord 6-3 , puede ser un juego con marcadores altos.

Domingo 22 de noviembre / Sunday Games:

Philadelphia (3-5-1) @ Cleveland (6-3) – CLE 3.5

Predicción: Eagles a ganar y cobertura de puntos.

Los Browns en su último partido en su ofensiva se vieron fuera de sincronía sin embargo supieron correr el balón y ganaron en contra de la defensiva débil de los Texans. Por su lado los Eagles se vieron muy planos en contra de los Giants de New York. Este partido es importante para ambos equipos, los Eagles tienen una defensiva decente y los Browns tienen por lo general una ofensiva fuerte.

Atlanta(3-6) @ New Orleans (7-2) – NO 4.5

Predicción: Saints a ganar y cobertura de puntos

Los Saints perdieron a Drew Brees como mencione al principo y los Falcons vienen de su bye week así es que tuvieron tiempo para prepararse para este próximo partido. Es engañoso pensar que los Saints serán un equipo fácil de vencer sin Brees, su QB sustituto Jameis Winston quizá le pueda añadir más dinámica a la ofensiva y si algo tiene es la habilidad de pases profundos.

Cincinnati (2-6-1) @ Washington (2-7) – WSH 1.0

Predicción: Washington a ganar y cobertura de 1 punto.

Los Bengals fueron completamente opacados por los Steelers en cada minuto del juego, el fin de semana pasado. Esta semana enfrentan a Washington que si bien tiene más derrota que triunfos tiene un football competitivo. Los Bengals batallan en cuanto a pases rápidos se trata y esa será su debilidad contra Washington quienes irán sin problema contra el QB de los Bengals y causarán su derrota.

Detroit (4-5) @ Carolina (3-7) – CAR 3.0

Pronóstico: Carolina a ganar y Detroit para cobertura de puntos.

La defensiva de Carolina fue victimizada por Tampa el fin de semana pasado, mientras que los Lions sacaron una victoria contra Washington por apenas 3 puntos. Tomaría para este partido a los Panthers siempre y cuando su QB Teddy Bridgewater se recupere de su lesión en el ligamento de la rodilla (MCL sprain ). Para este partido escogería a Detroit para cubrir los puntos ya que son mejor como equipo visitante, 3 de sus triunfos los lograron fuera de casa.

Pittsburgh (9-0) @ Jacksonville (1-8) – PIT 10.0

Pronóstico: Steelers y cobertura de puntos Jaguars.

Y los Steelers siguen rodando y ganando único equipo invicto, es la forma en la que ganan cada partido lo que es impresionante. Los Jaguars por su lado tuvieron un partido con un marcador cerrado en contra de los Packers el fin de semana pasado, los Steelers tienen seguramente en la cabeza su juego con los Ravens para la Semana 12 , ganaran los Steelers pero para la cobertura de 10 puntos escogeré a los Jaguars.

Tennessee (6-3) @ Baltimore (6-3) – BAL 6.5

Pronóstico: Ravens y cobertura de puntos Titans.

Ambos equipos tienen un récord idéntico y vienen de derrotas en la semana 10. Buscarán la victoria ambos en esta semana, veo con más posibilidades a los Ravens ya que su defensa es mejor en comparación a la de los Titans. Será un juego con marcador cerrado, escogería para la cobertura de puntos a los Titans.

New England (4-5) @ Houston (2-7) – NE 2.5

Pronóstico: Patriots a ganar y cobertura de puntos.

¿Acaso los Patriots por fin se dieron cuenta de lo que les fallaba? Lograron sacar la victoria contra los Ravens el fin de semana pasado. Curiosamente mientras que su ofensiva no fue la mejor, la defensiva logro contener exitosamente a la ofensiva de los Ravens. Esta semana viajarán a Houston, para enfrentar a los Texans seguramente lograrán la victoria.

Miami (6-3) @ Denver (3-6) – MIA 3.5

Pronóstico: Miami a ganar y cobertura de los 3.5 puntos.

Los Dolphins siguen mejorando semana tras semana, sobretodo en su defensiva. Este será un juego cerrado contra los Broncos, quienes no jugaron nada bien contra los Raiders y sumaron con ésta dos derrotas seguidas.

New York Jets (0-9) @ LA Chargers (2-7) – LAC 9.0

Pronóstico: Chargers a ganar y Jets cobertura de puntos.

Los Jets vienen de su semana de descanso y buscarán su primera victoria de la temporada. A estas alturas creo que juegan más por orgullo, ya solo para intentar no ser el único equipo que no ha ganado ni un partido en la temporada. Este es 1 de 2 juegos que les quedan para enfrentarse con equipos que tienen récord de partidos perdidos ( aún les falta un partido contra los Patriots).

Prácticamente si no ganan este partido ya no van a ganar nunca. Los Chargers , por su lado no jugaron nada bien contra el mejorado Miami pero aún así los tomaré para ganar, aunque la diferencia de puntos de 9.0 se me hace muy amplia por eso para eso escogeré a los Jets.

Green Bay (7-2) @ Indianapolis (6-3) – IND 2.5

Pronóstico: Green Bay a ganar y cubrir la diferencia de puntos

Los Colts han perdido solo dos veces, después de su terrible derrota en la semana 2 contra Jacksonville , parece ser un equipo que ya encontró su ritmo. Esta semana se enfrentan contra unos fortalecidos Packers encabezados por su líder Aaron Rodgers.

Este es un partido que no pueden perderse, cuando dos equipos van tan parejos tiendo a escoger al que tiene mejor QB y Rodgers tiene mayores ventajas sobre Philip Rivers.

Dallas (2-7) @ Minnesota (4-5) – MIN 8.0

Pronóstico: Minnesota a ganar y Dallas a cobertura de puntos.

Los Cowboys vienen de su semana de descanso con solo 2 partidos ganados , pero como podemos ver en su división la NFC Este pueden estar tranquilos de que su temporada aún no se acaba porque solo los Eagles y los Giants tienen más victorias para ser exactos 3, en una división francamente patética.

Los Vikings están jugando bien vencieron en un buen partido a los Bears en Chicago en el Monday Night Football. Por eso escogeré a los Vikings a ganar pero creo que Dallas todavía tiene algo que jugar y mantendrá el juego cerrado para cubrir la diferencia en puntos de 8.

Kansas city (8-1) @ Las Vegas (6-3) – KC 6.5

Pronóstico: KC a ganar y cubrir puntos.

Los Raiders han jugado mejor esta temporada incluso vencieron a los Chiefs esta temporada. Este será un juego importante en decidir quién ganará la AFC división oeste. La mala noticia para los Raiders es que los Chiefs vienen de una semana de descanso y aparte con el deseo de venganza, no dudo que ganarán los Chiefs y también cubrirán los puntos.

Lunes 23 de noviembre por la Nohce / Monday Night Game:

LA Rams (6-3) @ Tampa Bay (7-3) – TB 3.5

Predicción: Tampa Bay a ganar y cobertura de puntos.

Este será un clásico Monday Night showdown entre 2 muy buenos equipos, que esperan ganar sus respectivas divisiones. Los Rams vienen de una victoria contra Seattle mientras que los Bucs apalearon a los Panthers el pasado domingo.

Creo que la defensa de los Rams puede generar buenas jugadas y poner presión sobre Tom Brady, por su parte la defensa de Tampa Bay no se queda atrás, por este motivo espero un juego con marcadores bajos pero es ligeramente mejor Tampa creo que ganarán por poco y también cubrirán los puntos.

El récord de esta columna de aciertos en partidos ganados y cobertura de puntos desde la semana 1 hasta la 10 es este:

Partidos a ganar/ Straight up Record: 92 ganados 55 perdidos.

Cobertura de Puntos /Against the Spread: 67 ganados 75 perdidos y 3 empates.