Después de una agitada semana 11, terminamos con varias noticias interesantes los Steelers siguen invictos y los New York Jets sin ganar un solo partido. La División NFC Este, o conocida en inglés mejor como NFC “least” sigue en condiciones deplorables, llegan a la semana 12 con 4 equipos que solo han ganado 3 partidos.

Lo increíble de esa división es que uno de estos equipos llegará a los playoffs, con un récord de solo 6 partidos ganados y 10 derrotas ya veremos quién lo logra.

Ahora entramos a la semana 12, nos consienten esta semana con cartelera doble este jueves para el Día de Acción de Gracias o Thanksgiving Day se suponía que sería cartelera triple pero se reprogramo el partido de los Ravens vs Steelers para el domingo por casos Covid en Baltimore.

Buenas noticia porque no hay Bye week: ¡ Todos los equipos juegan!

La Cartelera NFL para Thanksgiving Day o Día de Acción de Gracias este 26 de noviembre son:

Houston Texans (3-7) @ Detroit Lions (4-6) – HOU 3.0

Detroit, Mi 11:30 am horario de la Ciudad de México

Los Texans ganaron su 3er partido la semana pasada en contra de los Patriots que no son un equipo débil mientras que los Lions no lograron ni un punto en su partido con los Panthers la defensa de Carolina los aniquiló.

Houston como equipo visitante tiene un récord 1-4 y permiten cerca de 28 puntos por partido, los Lions como locales solo han ganado 1 juego esta temporada, para este partido seguramente los Lions como equipo local intentarán reivindicarse y creo que ganaran el luego y cubrirán la diferencia de puntos.

Washington (3-7) @ Dallas (3-7) – DAL 3.0

Arlington, TX 3:30 pm horario de la Ciudad de México.

Los dos equipos tienen el mismo récord 3 ganados contra 7 perdidos, ganaron ambos el Domingo pasado ya que buscan ganar su división. Los Washington tienen a favor una mejor defensiva , los Cowboys podríamos decir que tienen una mejorada ofensiva.

Los Cowboys tienen un récord 2-8 en cobertura de puntos y permiten en promedio 165 yardas al jugar como locales. La defensa de Dallas ha mejorado un poco en juegos recientes vencieron a los Vikings y no perdieron por una diferencia escándalosa con los Steelers así es que creo que este partido lo pueden ganar los Cowboys y cubrir los 3.0 puntos de diferencia.

Domingo / Sunday Games 29 de noviembre

Las Vegas (6-4) @ Atlanta (3-7) – LV 3.0

Atlanta, GA horario 12:00 pm horario de la Ciudad de México

En su último partido los Raiders cubrieron la diferencia de puntos aunque perdieron con los Chiefs, los Falcons por su parte no jugaron nada bien contra los Saints. Atlanta tiene una buena defensiva por lo regular en contra de equipo que saben correr el balón como los Raiders.

Por su parte los Raiders son un equipo que una vez que toman el control del juego corren la pelota y ganan. Será un partido cerrado y tal vez ganado por un gol de campo creo ganarán los Raiders pero para la cobertura de puntos escogeré a los Falcons.

LA Chargers (3-7) @ Buffalo (7-3) – BUF 5.5

Orchard Park, NY 12:00 pm horario de la Ciudad de México

Los Chargers ganaron su último partido en contra de unos muy disminuidos Jets, pero no fue una victoria espectacular. Los Bills por su parte vienen de una semana de descanso así es que seguro tendrán un buen plan de juego en contra de sus visitantes, los Chargers. Este partido lo pueden ganar los Bills y cubrir la diferencia de 5.5 puntos.

New York G (3-7) @ Cincinnati (2-7-1) – NYG 6.0

Cincinnati, OH 12:00 PM horarios de la Ciudad de México

Los Bengals son oficilamente un desastre, perdieron la semana pasada a su rookie estrella el QB Joe Burrow que está ya fuera de la temporada por un grave lesión en los ligamentos de la rodilla. Esto los deja ya sin nada en la ofensiva y se ve difícil que puedan ganar algo en lo que resta de la temporada.

Los Giants por otro lado son un equipo mejorado y luego de su semana de descanso estarán listos para una victoria más que los lleve a la cabeza de su división. Los Bengals en este caso lo que podrán hacer es únicamente cubrir los puntos 6.0 puntos.

Tennesee (7-3) @ Indianapolis (7-3) – IND 4.0

Indianapolis, IN 12:00 PM horario de la Ciudad de México

Ambos equipos tienen el mismo récord 7 ganados , 3 perdidos vienen de grandes victorias la semana pasada contra los Ravens y Packers respectivamente. En particular la defensa de los Colts ha jugado muy bien así es que tendrá que controlar el juego de los Titans que si algo saben es correr el balón. Para este juego creo que ganará Indianapolis y los Titans cubrirán los puntos.

Carolina (4-7) @ Minnesota (4-6) – MIN 3.5

Minneapolis, MN 12:00 pm horario de la Ciudad de México

Carolina viene de un increíble partido donde no permitió jugada alguna de los Lions, así es que su defensiva debe llegar con seguridad para este partido. Los Vikings por su parte tuvieron una vergonzosa derrota en casa contra los Dallas Cowboys. Creo en este caso los Vikings pondrán en su lugar a Carolina quienes creo que solo podrán cubrir la diferencia de puntos.

Arizona (6-4) @ New England (4-6) – ARI 2.5

Foxboro, MA 12:00 hora de la Ciudad de México

Me sorprende un poco la diferencia de puntos de 2.5 favoreciendo Arizona , considerarndo que los Patriots han tenido una terrible temporada a excepción de su triunfo contra los Ravens hace 2 semanas. Será este el juego que le preocupe a Arizona tomando en cuenta que la siguiente semana se enfrenta contra los Rams.

La única oportunidad que tienen aquí los Patriots es si el clima es malo esto quizá les de ventaja como sucedió en el partido de los Ravens. Esta es la selección más fácil de la semana, seguro ganarán los Cardinals y cubrirán los 2.5 puntos.

Miami (6-4) @ New York Jets (0-10) – Mia 7.0

East Rutherford, NJ

Los Dolphins iban bien pero el fin de semana pasado se atravesó un bache en su camino al perder contra un equipo débil los Broncos de Denver. Los Jest por su parte intentaron mantenerse competitivos contra los Chargers.

Este será un juego para ver ¿de qué están hechos los Dolphins? y ¿regresarán para cosechar una victoria más? Los Dolphins son un rival divisional para los Jets, pero aquí el resulta es predecible ganará Miami pero creo que los Jets con todo y que no ganan nada podrán cubrir los 7 puntos de diferencia.

Cleveland (7-3) @ Jacksonville (1-9) – CLE 7.0

Jacksonville, FL 12:00 PM horarios de la Ciudad de México

Este es un juego poco atractivo esta semana. Los Browns tienen un juego rápido y esto les permite cosechar más puntos , los Jaguars por su parte fueron apaleados por el mejor equipo de la liga los Steelers. Considerando el récord de ambos equipos me sorprende que la diferencia de puntos no sea mayor en favor de Cleveland.

Es cierto que es soprendente que los Browns se aproximan a su octavo triunfo esta semana, pero también es cierto que los Browns ganan sus partidos por poca diferencia de puntos, así es que para la cobertura de puntos escogeré a los Jags.

Baltimore (6-4) @ Pittsburgh (10-0) – PIT 4.5

Pittsburgh, PC 12:15 PM horario de la Ciudad de México

Este partido al principio de la temporada se veía como un gran juego, que no solo sería para determinar la AFC Central Division, sino para determinar el líder de los playoffs, en la AFC. Desafortunadamente para los Ravens no han tenido muy buenos momentos perdiendo contra Buffalo y Tennesee en los últimos 2 juegos.

Las cosas no se ven mejor esta semana que tienen que ir a Pittsburgh y enfrentar a los invencibles Steelers. La ventaja para ellos es que no será una semana corta para su suerte se reprogramo el partido del jueves para el domingo lo que les dará mayor tiempo para preparar el juego lo único que me sorprende es que la diferencia de puntos no sea mayor a favor de los Steelers , creo que ganará Pittsburgh y cubrirá los puntos.

New Orleans (8-2) @ Denver (4-6) – NO 6.5

Denver, CO 3:05 PM horario de la Ciudad de México

Los Broncos vienen de un triunfo sólido en contra de Miami el fin de semana pasado. Mientras que los Saints jugaron su primer partido sin su QB Drew Brees. Había dudas con su QB sustituto pero lograron ganar y lo hicieron bien contra los Falcons, espero que los Saints continúen jugando bien sin su QB estrella, podrán vencer a los Broncos y cubrir los puntos sin duda.

San Francisco (4-6) @ LA Rams (7-3) – LAR 7.0

Inglewood, CA 3:05 PM horario de la Ciudad de México

Los Rams vienen de un triunfo el lunes pasado contra Tampa Bay y esta semana le da la bienvenida a su rival divisional San Franciso. Ambos equipos tienen muy buenas defensas pero los Rams han sido más hábiles para anotar puntos esta temporada. Me gustan los Rams para ganar el juego espero que sea un juego con marcador cerrado. Para este partido escogeré a ganar a los 49ers y para la cobertura de puntos.

Kansas City (9-1) @ Tampa Bay (7-4) – KC 3.5

Tampa, FL 3:25 PM horario de la Ciudad de México

Sin duda este es el juego de la semana en términos de entretenimiento ya que ambos equipos son capaces de anotar bastantes puntos. Tampa Bay aún sigue mostrando que batalla contra equipos que tienen buenas defensas. Por su parte ¿los Chiefs tienen una buena defensiva? Creo que la defensiva de Kansas es suficiente pero no está en el top 10 de las defensivas. Espero un juego de marcadores altos a ganar los Chiefs y cubrir los puntos

Chicago (5-5) @ Green Bay (7-3) – GB 8.5

Green Bay,WI 7:20 PM Horario de la Ciudad de México

Los Bears vienen de su semana de descanso deben estar descansados y listos para ganar este partido. Sus rivales los Packers vienen de un partido perdido y van a jugar en casa esta semana seguramente estarán de regreso por lo menos con un TD de diferencia y por lo tanto cubriendo la diferencia de puntos.

Lunes por la Noche / Monday Night Football

Seattle (7-3) @ Philadelphia (3-6-1) – Sea 5.0

Philadelphia, PC 7:15 pm horario de la Ciudad de México

Todo apunta para que los Seahawks ganen este juego sin problema ya que los Eagles han tenido una terrible temporada con lesiones , es raro que la diferencia de puntos no sea mayor en favor de Seattle. Me gustan los Seahawks a ganar y cubrir la diferencia de puntos en el Monday Night Football.

Pronósticos Semana 12:

A Ganar : Lions , Cowboys, Raiders, Bills, Giants, Indianapolis, Vikings, Arizona, Miami, Browns, Steelers, Saints, Rams, Chiefs, Green Bay, Seahawks.

Cobertura de puntos: Lions, Cowboys, Falcons, Bills, Bengals, Titans, Carolina, Arizona, Jets, Jaguars, Steelers, Saints, Rams, Chiefs, Green Bay, Seahawks.