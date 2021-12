LO MEJOR SOBRE LA SEMANA 13 DE LA NFL

Esta semana 12 parece que los ¿New England Patriots y Green Bay son los dos mejores equipos en la NFL ahora? Ese sería un Super Bowl muy interesante pero hay 4 equipos en particular que no permitirán que eso pase son los Bills, Buccaneers, Bengals y los 49ers que están de regreso jugando un muy buen fútbol. Si hubiese un premio al equipo más impredecible sin duda se lo llevarían los Vegas Raiders. ¿Alguien puede entender a este equipo que venció a Dallas el pasado jueves?

Hay dos equipos a la baja y estos son Los Angeles Chargers perdieron 3 de sus últimos 5 juegos y los Rams perdieron 3 juegos seguidos. Ambos equipos lucieron bien al inicio de la temporada pero necesitan cambiar las cosas pronto si quieren llegar a los playoffs. Los otros dos equipos que están en la lista son del partido del domingo por la noche. Los Browns y los Ravens no se han visto nada bien en las recientes semanas pero al menos los Ravens lograron algunos triunfos para tener un récord 8-3 incluyendo la victoria contra Cleveland eso a pesar de que el QB de los Ravens Lamar Jackson lanzó 4 pases que terminaron ¡ interceptados!.

Para esta semana hay un solo juego que considero es un “must watch” ese partido es el del lunes por la noche, los Patriots viajarán a Buffalo para enfrentar a los Bills es un juego importante no solo para la AFC división Este pero para la AFC en su conjunto rumbo a los playoffs. Será interesante ver en este partido cómo estará el clima ya que al ser en Buffalo seguramente estará frío pero la pregunta es sí estará ¿nevando? o si ¿ habrá una lluvia gélida? Pase lo que pase será un excelente juego.

Semana de descanso o bye week: Carolina Panthers (5-7), Tennessee Titans (8-4), Green Bay Packers (9-3) , Cleveland Browns (6-6)

Jueves 2 de diciembre

Dallas Cowboys (7-4) @ New Orleans Saints (5-6) – Cowboys 4.5

El partido del jueves por la noche nos trae a dos equipos que han tenido una temporada nada fácil. Dallas perdió 2 partidos seguidos y New Orleans perdió los últimos 4 juegos, en esos partidos la defensa de los Saints ha sido deplorable y tal parece que el escenario no será el mejor en este próximo partido al enfrentar a los Cowboys que tienen una de las ofensivas más explosivas de la NFL. No estará con los Cowboys su coach Mike McCarthy por protocolo Covid, aun así el equipo que puede regresar a ganar aquí, es Dallas quienes también pueden cubrir los puntos.

Domingo 5 de diciembre

Tampa Bay Buccaneers (8-3) @ Atlanta Falcons (5-6) – Buccaneers 11

La ofensa de los Falcons revivió el pasado domingo, lograron ganarle a los débiles Jaguars, su RB Cordarrelle Patterson regreso de una lesión en el tobillo y ayudó con 2 TD. Los Falcons ahora tienen un oponente más fuerte y los Buccaneers llegan como visitantes.

Tampa pasó una prueba de fuego el pasado domingo cuando derrotaron a uno de los equipos del momento, los Colts en Indianapolis. Este es el 2do encuentro y el último entre estos dos rivales divisionales, en el pasado encuentro TB lo ganó 48-25 en la Semana 2. Atlanta buscará la revancha así es que motivados lo están. El único problema es que los Buccaneers son un fuerte rival ofensiva y defensivamente por tanto este partido lo pueden ganar y cubrir los puntos.

Arizona Cardinals (9-2) @ Chicago Bears (4-7) – Cardinals 7.0

Los apaleados Cardinals regresan de su semana de descanso para jugar en Chicago contra los Bears, ese descanso llegó en el mejor momento para los Cardinals de sus últimos 4 juegos solo ganaron 2 y su ofensiva en los dos últimos partidos estuvo terrible. Esta tiene que ser la semana en que regresen ofensivamente se supone que su QB Kyler Murray ya estará recuperado de sus lesiones para este partido.

Los Bears apenas si ganaron su último partido el jueves de Thanksgiving contra los Lions. En este partido apostaría con tiempo, antes de que se mueva la línea a más de 7 puntos. Chicago no tiene una ofensiva que pueda anotar mucho puntos a Arizona, así es que los Cardinals pueden ganar y cubrir los puntos.

Los Angeles Chargers (6-5) @ Cincinnati Bengals (7-4) – Bengals 3.0

Esta diferencia de puntos es baja, estos dos equipos van en direcciones contrarias, así es que es un poco extraño que la diferencia sea de tan solo 3 para Cincinnati. Los Chargers tienen el potencial de derrotar al cualquier equipo con su explosiva ofensiva pero lo cierto es que han estado sufriendo en sus últimos partidos de un mes para acá perdieron 3 de 5 juegos.

La defensa de los Angeles también va de mal en peor simplemente no pueden detener cuando el equipo contrario corre la pelota. Los Bengals demostraron que regresaron con un nivel alto después de su semana de descanso han ganado sus últimos dos juegos. No veo honestamente que los Chargers detengan al RB de los Bengals, Joe Mixon. Si Los Angeles Chargers perdieron contra los Broncos 28-13 el pasado domingo que les pasará en Cincinnati me pregunto. Este juego lo debe ganar fácilmente y cubrir los puntos el QB Joe Burrow y sus Bengals.

Minnesota Vikings (5-6) @ Detroit Lions (0-10-1) – Vikings 7.0

Este es un juego entre los Vikings quienes están luchando por mantenerse vivos rumbo a los playoffs y sumar más victorias y los Lions que nada más no logran tener su primer victoria en la temporada se espera que busquen ya por orgullo sacar su primer triunfo. Ganen o pierdan los juegos de Minnesota tienden a ser de marcadores altos y los de los Detroit Lions tienden a ser de marcadores bajos. De hecho los Lions han anotado más de 20 puntos solo en una ocasión y fue en la semana 1 contra los 49ers.

Un clave en este juego quizá sea la ausencia del RB de Minnesota Delvin Cook que se lesionó el domingo pasado, así es que Kirk Cousins tendrá que depender más que nunca en la ofensiva de su equipo. Estos rivales divisionales ya se enfrentaron en esta temporada , lo Vikings ganaron 19-17 en la semana 5 justo en Minnesota. Este juego será en Detroit, así es que seguramente lograrán cubrir los Lions los puntos pero el partido lo ganarán los Vikings por un margen pequeño tal cual como fue en su partido pasado.

New York Giants (4-7) @ Miami Dolphins (5-7) – Dolphins 5

Los Gigantes vienen jugando un mejor fútbol últimamente han ganado 3 de sus últimos 5 partidos incluyendo una victoria contra sus rivales los Philadelphia Eagles el pasado domingo.

Sus partidos perdidos han sido como visitantes, por su parte Miami parecía un desastre hace un mes pero desde entonces las cosas han cambiado llevan 4 triunfos consecutivos vencieron a los Panthers 33-10 el pasado domingo, la clave de su éxito es su defensa, en promedio solo permiten 11 puntos por partido. La clave de este encuentro será que tan bien reaccione el QB de los Giants Daniel Jones, mi predicción es que no reaccione bien y que se impongan los pases de Miami una vez más que sumen una 5ta victoria y cubran los puntos.

Philadelphia Eagles (5-7) @ New York Jets (3-8) – Eagles 6.5

Los Jets vienen de ganarle a Houston el pasado domingo , mientras que los Eagles vienen de perder su partido contra los Giants. Como equipo visitante los Eagles van a NY, será que ¿perderá nuevamente contra otro equipo de New York? Apostaría a que no, no veo los Jets capaces de ganar dos partidos seguidos, Philadelphia viene jugando muy bien desde el mes pasado sabe correr la pelota de manera impresionante, han corrido cerca de 200 yardas en sus últimos 3 juegos. No veo razón alguna para que no puedan correr por encima de los Jets , este partido lo pueden ganar los Eagles y cubrir los puntos.

Indianapolis Colts (6-6) @ Houston texans (2-9) – Colts 9

La racha ganadora de los Colts llegó a su fin con el partido contra Tampa Bay, por su parte los Texans perdieron contra unos muy débiles Jets. Indianapolis comenzó con su racha ganadora en la Semana 6 justo contra los Texans en un partido en el que dominaron a Houston y terminaron 31-3. Siempre se debe considerar el factor revancha en rivales divisionales, en su segundo juego pero en este caso es muy obvio que estos dos equipos van en distintas direcciones. No creo que los Texans sean gran amenaza contra los Colts , porque lo que estos últimos ganarán y cubrirán los puntos.

Washington Football Team (5-6) @ Vegas Raiders (6-5) – Raiders 2.5

Después de ganar un partido bastante malo en el Monday Night contra Seattle, Washington se encuentra en una racha de 3 partidos ganados parece que es de los equipos que les beneficia su semana de descanso. Por su parte Dr. Jeckyll & Mr. Hyde alias los Raiders ganaron su partido el pasado jueves de Acción de Gracias contra los Dallas Cowboys. Este juego es complicado de predecir no sabemos qué Raiders vamos a ver, antes de ganar contra Dallas traían los Raiders una racha perdedora de 3 partidos en los que promediaron menos de 15 puntos.

Anticipo un juego de marcador alto , este juego es más importante para los Raiders ya que tienen mayores esperanzas para los playoffs mientras que Washington pese a su reciente éxito realmente no se ve en el panorama de los playoffs. Ambos equipos tienen partidos importantes la próxima semana , Washington enfrenta a Dallas y los Raiders a Kansas City. Tomando en cuenta su récord en los últimos partidos este partido lo puede ganar Washington y cubrir los puntos.

Jacksonville Jaguars (2-9) @ Los Angeles Rams (7-4) – Rams 13

Tenemos dos equipos que no están de lo mejor, sus últimos 3 partidos los han perdido. La defensa de los Rams permite que la anoten muchos puntos últimamente. Los Jaguars siguen sin poder anotar puntos su problema de toda la temporada. Jacksonville cuando juega contra buenos equipos curiosamente sorprende y juega bien como su triunfo 9-6 en la semana 9 contra Buffalo ganaron y apenas si anotaron un par de puntos.

Los Rams no tienen mayor problema en anotar puntos y seguramente los Jaguars no podrán contener la ofensiva de los Rams, la cobertura de puntos es muy alta, pero en el caso de los Rams parecido a su semana 8 contra los Texans la diferencia de puntos era alta 14.5 y la cubrieron sin problema, este partido lo pueden ganar y cubrir los puntos.

Baltimore Ravens (8-3) @ Pittsburgh Steelers (5-5-1) – Ravens 4.5

Los Ravens son tal vez peor equipo que haya visto que tengan un récord 8-3. Lo cierto es que hay que darle crédito a su defensa, su mayor problema es en la ofensiva semana tras semana. Baltimore ha ganado 3 de sus últimos 4 juegos desde su semana de descanso pero es resultado es un poco engañoso ya que ninguno de sus adversarios tenía un récord ganador.

Los Steelers sin victorias en sus últimos 3 partidos y cada vez más lejos de verlos en los playoffs, este será un juego importante para Pittsburgh no pueden darse el lujo de perder un partido más o perderán cualquier esperanza de estar en los playoffs. Este partido divisional será cerrado y de marcadores bajos , ambos son buenos en la parte defensiva. Los Steelers pueden cubrir los puntos y creo pueden sacar una victoria con la esperanza de llevar a sus equipo a los playoffs.

San Francisco 49ers (6-5) @ Seattle Seahawks (3-8) – 49ers 3.5

Si este juego se hubiese dado el primer mes de la temporada, sin dudarlo habría escogido a los Seahawks, lo cierto es que desde Russell Wilson regresó de su lesión , la ofensiva de Seattle no logra retomar su ritmo. Los Seahawks han perdido sus últimos 3 juegos promediando menos de 10 puntos por juego .

San Francisco va en otra dirección han ganado 4 de sus último 5 juegos en esos 4 juegos ganados su ofensiva ha destacado ya que ha anotado mínimo 30 puntos por juego. Creo que hay mucha diferencia en estos dos equipos como para que cobertura de puntos sea tan baja causa sorpresa , Seattle debería ser un mayor underdog. Por tanto seguramente ganarán los 49ers. y cubrirán los puntos.

Denver Broncos (6-5) @ Kansas City Chiefs (7-4) – Chiefs 10.0

Es difícil creer que estos rivales divisionales están con solo un punto de diferencia en partidos ganados. Los Broncos dependen mucho en correr la pelota y en una buena defensiva para lograr ganar sus partidos, han ganado 3 de sus últimos 4 juegos incluyendo a dos equipos con récord ganador como los Cowboys y los Chargers. Los Chiefs vienen de su semana de descanso anteriormente ganaron 4 partidos. A excepción de su triunfo contra los Raiders, la ofensiva de KC se ve un poco perdida y es un poco sorpresivo porque anteriormente destacaban.

Estamos en un punto que no sabemos que esperar de KC y menos regresando de su semana de descanso, será que ¿la ofensiva regresará como tiene acostumbrados a sus fanáticos? Su defensiva continuará jugando bien o veremos una defensiva nuevamente como a inicio de temporada. Creo que Kansas puede ganar y quizá los Broncos puedan cubrir la diferencia de puntos. Si van a apostar a cobertura de puntos Broncos, esperaría a que se moviera la línea a 10.5 u 11.

Lunes 6 de diciembre

New England Patriots (8-4) @ Buffalo Bills (7-4) – Bills 2.5

Fanáticos del fútbol americano , habrá que esperar hasta el Lunes por la noche para ver el mejor juego de la semana cuándo estos dos rivales divisionales de la AFC se enfrenten es un juego importante para ambos equipos. NE está en su momento ha ganado 6 juegos seguidos y en 5 de esas victorias han vencido al equipo contrario por 18 puntos o más, eso es impresionante. Los Bills desde su bye week han ganado 3 de 5 juegos incluyendo su impresionante victoria contra los Saints el jueves de Acción de Gracias.

Si los Patriots ganan este juego aseguran prácticamente ganar la división AFC este ya que tienen un calendario más sencillo que los Bills, pero estos dos equipos se encontrarán una vez más en Foxboro y eso favorecerá a los Patriots. Este debe ser un partido que Buffalo buscará ganar a toda costa, New England tendrá su semana de descanso la próxima semana así es que dudo que su jugadores estén pensando más en eso que en este gran juego. El clima jugará un factor determinante también, será un juego duro pero mi instinto me dice que ganará el equipo de casa y cubrirá los puntos, los Bills.

Pronósticos hasta Semana 12:

A ganar: 106-70-1

Cobertura de puntos: 96-79-2