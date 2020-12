PRONÓSTICOS: EL SUSPENSO POR LA SEMANA 13 DE LA NFL

Desafortunadamente los juegos de la semana 12 por el Thanksgiving day fueron una completa decepción después de que la liga movió el juego de los Ravens / Steelers para el domingo por casos positivos de Covid 19. Nos tuvimos que conformar con 2 juegos en los que los 4 equipos que jugaron Texans/Lions 41-25, Washington/ Cowboys 41-16 dejaron mucho que desear.

La semana pasada la gran decepción fueron Los Raiders destrozados por los Falcons 6-43, no sé si acaso ¿alguien vio venir esa derrota? Esta semana atinamos en este columna en cobertura de puntos a 10 juegos ( 10-4-1 ), a ganar atinamos a 9 juegos (9-6) más de la mitad.

Partidos de la Semana 13:

Bye week: Carolina y Tampa Bay

Pronósticos a ganar: Miami, Chicago, Titans, Saints, Colts, Vikings, Raiders, Chargers, Green Bay, Kansas City, Seattle, Rams, Bills, Steelers, Ravens.

Pronósticos cobertura de puntos: Bengals, Chicago, Titans, Atlanta, Colts, Jags, Raiders, Chargers, Green Bay, Kansas City, Giants, Arizona, Bills, Washington, Ravens.

Cincinnati (2-8-1) @ Miami (7-4) – MIA 11.0

Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Fl. Domingo 6 de diciembre. 12:00 pm

Miami despachó a los Jets el pasado fin de semana sin problema alguno con esto los tenemos de regreso después de su partido perdido con los Bills en la semana 11, ahora están solo un lugar por debajo de los Bills para ser líderes de la AFC Este. Los Bengals cubrieron los puntos y perdieron contra los Giants.

El resultado de este partido para los Dolphins dependerá de qué QB jugará el veterano Ryan Fitzpatrick o el rookie Tua. Si Fitzpatrick juega como QB quizá tengan más oportunidad de ganar este partido, los Bengals por su parte quizá vuelvan a cubrir esta semana los puntos, ya que Miami quizá esté más concentrado en su próximo partido contra los Kansas City Chiefs.

Detroit (4-7) @ Chicago (5-6) – CHI 3.0

Soldier Field, Chicago, IL. Domingo 6 de diciembre. 12:00 pm

La esperanza de que los Bears lleguen a los playoffs se están esfumando rápidamente, no jugaron bien ofensiva ni defensivamente contra Green Bay. Por su parte los Lions también tienen sus problemas con dos últimos juegos perdidos necesitan reorganizarse justo esta semana despidieron su HC ( head coach) Matt Patricia y a su GM ( general manager )Bob Quinn.

Chicago seguramente intentará reivindicarse después de su último partido que fue vergonzoso. La ofensiva de los Lions por su parte tiene problemas eso lo vimos en su partido contra Carolina y después en su último partido contra los Texans son el equipo con la peor defensiva en la liga y aún así los Lions solo lograron anotar 25 puntos en ese partido. Creo que ganaran los Bears y cubrirán los puntos.

Cleveland (8-3) @ Tennessee – Líder AFC Sur– (8-3) – TEN 5.5

Nissan Stadium, Nashville, TN. Domingo 6 de diciembre, 12:00pm

Ambos equipos han ganado 8 partidos y tienen fuertes ofensivas que saben correr la pelota. Los Titans vienen de derrotar a su rival divisional los Colts. Ambos equipos en el 4ºto cuarto llegan con un buen liderazgo sin embargo ahí es donde a veces su oponentes les anotan puntos y quedan los marcadores más cerrados de lo que debería ser.

Creo que este partido lo pueden ganar los Titans y creo que también pueden cubrir los puntos, no creo que los Browns puedan pasar la bola eficazmente y por tanto se quedaran rezagados en este juego.

New Orleans – Líder NFC Sur- (9-2) @ Atlanta (4-7) – NO 3.0

Mercedes-Benz-Stadium, Atlanta, GA. Domingo 6 de diciembre, 12:00 pm

Los Saints siguen sin su QB Drew Brees y lo cierto es que su defensa ha jugado bien. Los Falcons vienen de un triunfo aplastante contra los Raiders la semana pasada y cuando juegan contra rivales divisionales juegan especialmente más fuerte.

En la semana 11 los Saints le ganaron a los Falcons 24-9, creo que en esta ocasión Atlanta buscará la forma de que este juego sea cerrado por tanto cubrirán la diferencia de puntos aunque la victoria será de los Saints.

Indianapolis (7-4) @ Houston (4-7) – IND 3.0

NRG Stadium, Houston TX. Domingo 6 de diciembre, 12:00 pm.

Los Colts perdieron en su último partido contra los Titans esto los dejó en el segundo lugar de la AFC división Sur , los Texans por su parte no tuvieron problema alguno al vencer a los Lions en el Thanksgiving day. Lo que es un hecho es que los Texans han ganado sus dos últimos partidos pero contra equipos débiles los Patriots y Lions.

Así es que los Colts buscarán mantenerse cerca de los Titans luchando por ser líderes de su división, por eso escogeré a ganar a los Colts y a cubrir los 3 puntos.

Jacksonville (1-10) @ Minnesota (5-6) – MIN 9.5

US Bank Stadium, Minneapolis, MIN. Domingo 6 de diciembre , 12:00 pm.

Los Vikings el domingo pasado, comenzaron perdiendo contra los Panthers pero al final se repusieron de manera impresionante y sacaron la victoria. Por su lado los Jaguars aunque perdieron lograron cubrir los puntos contra Cleveland. En este juego pueden ganar los Vikings pero no veo que puedan cubrir la diferencia de puntos por 9.5 , por eso para la cobertura de puntos escogeré a los Jaguars.

Las Vegas (6-5) @ New York Jets (0-11) – LV 7.5

MetLife Stadium, East Rutherford, NJ. Domingo 6 de diciembre, 12:00 pm

Los Raiders parece que guardaron su mejor juego cuando jugaron contra los Kansas City Chiefs y que son el único equipo que los ha derrotado y hace dos semanas casi repiten de nuevo su hazaña. Eso los posicionaba como un equipo más respetado pero el fin de semana pasado fue humillante su derrota a manos de Atlanta quien les dio una paliza.

Los Raiders están en un caso parecido a los Bears es su oportunidad de reivindicarse y llegar a este juego con todo el coraje para tener una nueva victoria y probablemente la tengan ya que van contra los Jets, equipo que solo pudo anotar un gol de campo contra su rival divisional Miami , la semana pasada. Creo que los Raiders ganarán y cubrirán la diferencia de puntos sin problema.

New England (5-6) @ LA Chargers (3-8) – EVEN

SoFi Stadium, Inglewood, CA. Domingo 6 de diciembre, 3:25 pm

Los Patriots siguen sin convencer por lo que he visto su ofensiva está terrible y su ofensiva es muy promedio, aunque ha estado jugando un poco mejor estas últimas semanas. Los Patriots han ganado 3 de sus últimos 4 juegos, saben cómo ganar eso sin duda. Los Chargers se ven mejor en el campo de juego pese a que tienen un buen juego eso no se refleja en su marcador solo han ganado 3 juegos en la temporada.

Me gustan los Chargers para este partido, creo que su ofensiva será un reto para los Patriots entre pases y la forma en que corren el balón. La forma de detener a New England es simplemente evitar que corran el balón y los Chargers son capaces de lograrlo, creo que los Chargers pueden ganar este partido por un gol de campo o hasta más.

Philadelphia (3-7-1) @ Green Bay –Líder NFC Norte- (8-3) – GB 7.0

Lambeau Field, Green Bay, WI. Domingo 6 de diciembre, 3:25 pm

Los Eagles parecían los favoritos a principios de temporada para ganar la división NFC este sin embargo esto cada vez parece más alejado de la realidad. Es cierto que las lesiones han sido un factor importante pero también su QB Carson Wentz ha vendio de más a menos.

Los Packers por su parte vienen de un triunfo aplastante contra los Bears. Philadelphia viene de una semana corta, en la que perdió el lunes por 6 puntos. Seguramente ganarán los Packers por un TD o más por eso también cubrirán los puntos.

New York G – Líder NFC Este – (4-7) @ Seattle –Líder NFC Oeste- (8-3)- SEA 7.5

Lumen Field, Seattle, WA. 6 de diciembre 3:05 pm

Debo admitir que esperaba la semana pasada un poco más de los Giants en su victoria contra los Bengals el domingo pasado, no cubrieron los puntos como equipo favorito y eso decepciono. Los Seahawks por su parte tendrán poco tiempo para preparar el partido ya que apenas el lunes jugaron contra los Eagles a los que vencieron en el Monday Night Football.

Ambos equipos son líderes en sus divisiones y harán todo por ganar. Los Giants son los underdogs de siempre por eso los escogeré para cubrir los puntos, pero espero que el QB de Seattle Russel Wilson y sus Seahawks ganen este juego que espero que sea un juego cerrado.

LA Rams (7-4) @ Arizona (6-5) – LAR 3.0

State Farm Stadium, Glendale, AZ. 6 de diciembre 3:05 pm

Ambos equipo están detrás de Seattle por la división , ambos perdieron el domingo pasado. Los Rams se encontraron con un descansado y empoderado rival los 49ers.

Por su parte los Cardinals últimamente no logran anotar tanto puntos por problemas en su ofensiva, las cosas no están fáciles en este partido para Kyler Murray y la ofensiva de Arizona van en contra de una de las mejores defensivas de la NFL. Por este motivo creo que ganarán los Rams, aunque será un partido cerrado por eso escogeré a Arizona para cubrir la diferencia de 3 puntos.

Denver (4-7) @ Kansas City – Líder AFC Oeste- (10-1) – KC 14.0

Arrowhead Stadium, Kansas City, MO. 6 de diciembre 7:20 PM

Los Broncos no es de soprenderse que perdieron por 28 puntos contra los poderosos New Orleans Saints , en su defensa toda su parrilla de QB no pudo jugar a causa del Covid 19.

Los Chiefs por su parte tuvieron un juego relativamente fácil contra Tampa Bay, aunque la ofensiva de Kansas por momentos parecía fuera de foco y poco sincronizada. Aunque los Chiefs no cubrieron los puntos contra los Bucs el domingo pasado, son un equipo que por regla general cubre los puntos y creo que lo harán en este partido que será en casa cubrirán los 14 puntos y vencerán a los Broncos.

Lunes, dic 7/ Monday Night Football

State Farm Stadium, Glendale, AZ. 7 de diciembre 7:15 pm

Buffalo –Líder AFC Este – (8-3) @ San francisco (5-6) – BUF 2.5

Al ver este juego hace un par de semanas parecía posible que los Bills fueran favorecidos hasta por 6 puntos. Sin embargo por la última victoria de San Francisco contra los Rams la cobertura de puntos bajo a 2.5.

Los 49ers han demostrado que son mejores para correr la pelota que con los pases, por su parte el QB de los Bills Josh Allen es un jugador elusivo que logra hacer grandes jugadas corriendo el balón, sin embargo la defensa de los Bills a veces permite varios puntos (el juego contra Arizona fue un ejemplo de esto) aún así y aún con la desventaja de que tienen que cruzar medio país para este juego, escogeré a los Bills para ganar y cubrir los puntos.

Washington (4-7) @ Pittsburgh (10-0) – PIT 10.0

Este partido se pospuso debía jugarse originalmente el domingo 6 de diciembre pero debido a que se pospuso el partido Ravens / Steelers en 3 ocasiones se pasó para este próximo lunes 7. Es indiscutible el favorito los Steelers, aunque en cobertura de puntos creo que Washington lo puede lograr.

Martes, dic. 8

M&T Bank Stadium, Baltimore, MD

Dallas (3-8) @ Baltimore (6-4) – BAL 7.0 , este partido se pospuso del jueves 3 de diciembre al martes 8 por lo casos Covid en Baltimore. El favorito a ganar en casa y cobertura, los Ravens.