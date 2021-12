TODOS LOS DETALLES SOBRE LA SEMANA 14 DE LA NFL

La mejor noticia de la semana 13 es que por fin los Lions ganaron su primer partido desde hace 15 partidos (desde el año pasado) le ganaron a los Minnesota Vikings. La mayor parte de los favoritos ganaron la semana pasada pero hubo un par de sorpresas con los underdogs tanto LA Chargers, Steelers y los Seahawks ganaron sus respectivos juegos. Todos los contendientes de la NFC Bucs, Dallas, Green Bay, Arizona ganaron el domingo pasado y estarán jugando el resto de la temporada por tener la ventaja de jugar en casa en los playoffs.

Desafortunadamente para los Dolphins( 6-7), Colts(7-6), Patriots(8-4) y los Eagles (6-7) están jugando su mejor fútbol y seguramente quisieran seguir en su momentum sin embargo son los equipos a los que les toca su bye week esta semana 14.

Esta semana tenemos un muy buen partido el próximo lunes por la noche Los Angeles Rams contra Cardinals en Arizona. Habrá 6 partidos divisionales cuyo resultado tendrá implicaciones importantes rumbo a los playoffs.

Aciertos de la Semana 13

A ganar: Dal Tb Arz Mia Phi Ind Wash Ram Pit Kc / Récord: 106-70-1

Cobertura de puntos: Dal Tb Arz Det Mia Phi Ind Wash Ram Pit / Récord: 96-79-2

Jueves 9 de diciembre 2021 / TNF

Pittsburgh Steelers (6-5-1) @ Minnesota Vikings (5-7) – Vikings 3.0

Pittsburgh fue capaz de mantener su esperanza viva de colarse a los playoffs gracias a su victoria en casa en contra de los Ravens el pasado domingo, se rumora que esta será la última temporada de su QB Ben Roethlisberger será interesante ver si su equipo lo apoya y logran estar en los playoffs. Los Vikings ahora traen la marca de ser el único equipo al que ha vencido Detroit esta temporada, basado en los resultados del domingo pasado, Vegas ha puesto la cobertura de puntos en 3.0 y como favorito a Minnesota. Aunque los Steelers tienen el mejor récord en estos 2 equipos aún considero que Minnesota es mejor equipo y jugarán en casa. Este partido lo pueden ganar los Vikings y cubrir los puntos.

Domingo 12 de diciembre 2021

Baltimore Ravens (8-4) @ Cleveland Browns (6-6) – Browns 2.5

Cleveland ha sido un desastre el mes pasado pero los fanáticos de los Browns esperan que su bye week les haya ayudado a sanar algunas lesiones y estar listos para los 5 juegos que quedan en la temporada en la que aún pueden estar en los playoffs. Los Ravens por su parte tienen un récord 8-4 y son líderes de su división AFC Norte eso a pesar de lo malos que son en la ofensiva , en su primer enfrentamiento contra los Browns en la Semana 12 hace tan solo dos semanas Baltimore saco la victoria 16-10. Los Browns estarán sedientos de venganza en este juego y tendrán la ventaja de que este juego pivotal divisional será en casa, seguramente podrá Cleveland sacar la victoria y cubrir la mínima diferencia de puntos.

Jacksonville Jaguars (2-10) @ Tennessee Titans (8-4) – Titans 9.0

Estos dos equipos se enfrentaron en la semana 5 en Jacksonville, donde los Titans salieron con una victoria fácil 37-19. A pesar de la lesión del RB Derrick Henry, Tennessee siguió anotando puntos altos a sus rivales. Lo que ha cambiado aquí es la ofensiva de Jacksonville realmente desde la 2da parte de la temporada no logran anotar puntos, simplemente el domingo pasado solo lograron 7 puntos contra los Rams, de hecho en sus últimos 6 juegos solo promedian un poco más de 10 puntos por juego. Por tanto este partido lo pueden ganar los Titans y cubrir los puntos.

Vegas Raiders (6-6) @ Kansas City Chiefs (8-4) – Chiefs 9.5

Los Raiders son de esos equipos impredecibles semana a semana, derrotaron a Dallas en el jueves de Thanksgiving y regresaron a casa para perder contra Washington. Los Chiefs regresaron de su semana de descanso para enfrentar a los Broncos el pasado domingo, lograron cubrir los puntos pero no fue gracias a la ofensiva fue un partido que Patrick Mahomes y equipo realmente sufrieron para anotar puntos, lo que destaco en ese partido fue la defensiva que lograron interceptar un pase del QB de Broncos Teddy Bridgewater, jugada que finalizó en un TD eso quizá fue lo más destacado de todo el juego.

En resumen pedir que KC cubra nuevamente los puntos 9.5 por 2 semanas consecutivas es pedir mucho por tanto en este partido los Raiders pueden cubrir los puntos pero creo que los Chiefs pueden ganar , en un juego cuyo marcador será cerrado. .

New Orleans Saints (5-7) @ New York Jets (3-9) – Saints 5.0

Los New Orleans Saints están sufriendo sobretodo la ofensiva desde que se lesionó su QB Jameis Winston. Taysom Hill tuvo su primer inicio de temporada el pasado jueves contra los Cowboys y no le fue muy bien con 4 intercepciones perdieron el partido 27-17. Parece que para este juego estará de regreso su RB Alvin Kamara, si juega creo que los Saints pueden ganar y Hill podrá dar un mejor partido. La defensa de New Orleans está bastante bien por tanto no veo a los Jets capaces de anotar muchos puntos en este juego, tomo a los Saints para ganar y cubrir los puntos.

Dallas Cowboys (8-4) @ Washington football Team (6-6) – Cowboys 4.0

Dallas llega a este partido con 2 juegos más ganados que Washington y se posiciona como líder de la NFC este. Ambos equipos parece que van en dirección opuesta los Cowboys han perdido 2 de sus últimos 3 juegos y Washington lleva 4 partidos ganados de corrido. Es un partido importante para ambos equipos , si ganan los Cowboys les daría ventaja de 3 juegos ganados como líderes de su división con tan solo 4 partidos por jugar. Washington saldrá a dar todo de sí en este partido y seguramente cubrirá los puntos, pero Dallas quizá se lleve el triunfo en un juego que pinta para que el marcador sea cerrado.

Atlanta Falcons (5-7) @ Carolina panthers (5-7) – Panthers 2.5

Estos rivales divisionales llegan con récords idénticos, ambos han sufrido últimamente en sus partidos , los Panthers vienen de sus semana de descanso será interesante ver qué tan motivados regresan dado que están fuera del escenario de los playoffs. En su primer encuentro contra Atlanta , los Panthers ganaron en la Semana 8 con un marcador muy bajo 19-13, parece que los Panthers podrán ganar por más de 3 puntos por tanto pueden cubrir los puntos y sacar la victoria.

Seattle Seahawks (4-8) @ Houston Texans (2-10) – Seahawks 7.5

Houston ha ganado solo 1 juego de sus últimos 7 solo ha cubierto los puntos en uno que fue el que ganaron, los Seahawks revivieron el pasado domingo que ganaron contra San Francisco 49ers. Anteriormente a ese partido la ofensiva de Seattle se había mostrado algo floja, de parte de los Texans sabemos que son un equipo malo pero la diferencia de puntos en este partido es enorme 7.5 parece exagerado considerando que Seattle está apenas mostrando algo de vida , tomaría a Houston para cubrir los puntos y a Seattle para ganar el juego.

Detroit Lions (1-10-1) @ Denver Broncos (6-6) – Broncos 7.5

Al fin los Detroit Lions pudieron respirar por un día con alivio después de ganar apenas su primer partido en toda la temporada y fue contra los Vikings, los Lions en realidad no han jugado tan mal en la mayoría de sus partidos de la temporada. En esta ocasión van a Denver, un equipo que es muy físico en su defensiva por tanto enfrentarse a los Broncos no será un partido fácil. A estos Broncos les gusta jugar fuerte contra equipos más débiles de la liga y este partido no será la excepción , por tanto este partido seguramente lo ganarán y cubrirán los puntos.

New York Giants (4-8) @ Los Angeles Chargers (7-5) – Chargers 10.5

Los Chargers continúan siendo un equipo que pueden decepcionar en unos juegos y sorprender en otros,el domingo pasado sorprendieron contra los Bengals, su ofensiva revivió anotando 41 puntos. Los Giants por su parte sufrieron en contra de los Dolphins no pudieron hacer nada ofensivamente en Miami, la gran pregunta aquí es ¿si el QB de los Giants Daniel Jones estará listo para este juego? . Si lo está , creo que los Giants podrían mantener este juego cerrado y cubrir la diferencia de puntos, en caso de que Daniel Jones no juegue entonces la cobertura y victoria seguramente será de los Chargers.

San francisco 49ers (6-6) @ Cincinnati Bengals (7-5) – Bengals 1.0

Ambos equipos tuvieron encuentros competitivos el domingo pasado pero aún así ambos perdieron siendo favoritos. A pesar de este bache los 49ers y los Bengals están aún en la película rumbo a los playoffs pero aún así este partido es importante para ambos. Este será el 3er partido consecutivo como visitante de los 49ers y ahora tienen que viajar a la costa este , esto favorece a Cincinnati. Este será el 3er juego consecutivo en casa para los Bengals, todo pinta aquí para que los Bengals ganen y cubran los puntos.

Buffalo Bills (7-5) @ Tampa Bay Bucaneers (9-3) -Buccaneers 3.0

Buffalo jugó en casa el pasado lunes por la noche y fue un partido terrible tratando de ejecutar sus jugada en la “red zone” . Esto les costó prácticamente el juego contra los Patriots es cierto que las condiciones climáticas no fueron lo más favorable y complicaban que su QB Josh Allen completara sus pases , pero lo cierto es que este equipo necesita mejorar en correr la pelota ofensivamente si es que quieren tener éxito en los playoffs.

Tampa viene de su 2da victoria contra un rival divisional los Falcons ganaron ese partido relativamente fácil, dado que Tom Brady históricamente Buffalo no le ha causado mayor problema en su carrera eso no pinta bien para Buffalo por tanto este partido lo puede ganar Tampa y cubrir la pequeña diferencia de puntos.

Chicago Bears (4-8) @ Green Bay Packers (9-3) – Packers 12.5

Por allá de la Semana 6 estos equipos jugaron en Chicago, en donde el QB de los Packers se burló de sus fanáticos con su frase “I own Chicago” , Green Bay ganó en ese partido 24-14, los Packers están jugando un muy buen fútbol esta temporada eso es indiscutible vienen de su semana de descanso por su parte los Bears tendrán que enfrentar unos Packers sanos menos su QB Aaron Rodgers que tiene un dedo del pie fracturado, pero aún así esto será un problema para Chicago.

Esta diferencia de puntos es altísima lo que es un hecho es que la ofensiva de los Bears difícilmente podrá anotar 17 puntos, a diferencia de la ofensiva de los Packers que pueden poner más de 30 puntos sin problema , por tanto apostaría por Green Bay a ganar y cubrir puntos.

Lunes 13 de diciembre 2021 / MNF

Los Angeles Rams (8-4) @ Arizona Cardinals (10-2) – Cardinals 3.0

En la pasada Semana 4 estos dos equipos se enfrentaron en Los Angeles donde los Cardinals ganaron por un impresionante 37-20 . Los Rams no se han visto muy bien cuando juega contra sus rivales divisionales de la NFC ha perdido contra los Packers y los 49ers, Los Angeles tienen un récord de 2-3 contra equipos ganadores esta temporada.

Los Cardinals sin problema se hicieron cargo de los Bears el pasado domingo, Arizona ha perdido 2 de sus 5 últimos juegos uno contra los Packers y el otro sorprendentemente contra los Panthers , los Cardinals llegan ahora llegan a este juego como un equipo sano, sorprende un poco que la diferencia de puntos no sea más alta quizá de hasta 4.5. Este es un juego importante para ambos equipos si ganan los Cardinales este partido esto prácticamente les daría el título de su división.

Los Rams por otra parte harán todo lo que puedan por ganar este partido en un intento de alcanzar a Arizona por la NFC división Oeste. La razón me dice que esta partido lo deben ganar los Cardinals, pero mis instintos me dicen que Los Angeles pueden cubrir los puntos y sacar una victoria en prime time.