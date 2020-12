Semana 14: Perdieron su segundo juego consecutivo los Pittsburgh Steelers quienes gracias al Covid 19 tuvieron que jugar 3 partidos en dos semanas, los Rams y los Seahawks destacaron por vencer a los Patriots y a los Jets.

La sorpresa de la semana fueron los Eagles vencieron a los Saints, había predicho que los Eagles cubrirían la diferencia de puntos, pero su victoria fue tan inesperada esto les dio vida en la NFC Este en la que ninguno de los equipos llega ni siquiera a los .500 pct.

El mejor juego de la semana fue el del lunes por la noche ó MNF donde hubo de todo, los Ravens dominaron al principio pero los Browns pronto llegaron de atrás y los alcanzaron a tal punto que en el Cuarto cuarto con un marcador 42-42 todo se definió en los últimos dos segundos con la patada de 55 yardas de Baltimore que le dio la victoria final a los Ravens.

Esta semana 15 vienen juegos divisionales muy interesantes como New England @ Miami, Chicago de visita contra Minnesota, Kansas City Chiefs tienen que viajar para enfrentar hasta New Orleans para jugar contra los Saints en el que es el juego más emocionante de la semana.

Marcador de esta columna de la semana 1 a la 14:

A ganar: 130 partidos ganados 77 perdidos

Cobertura de puntos: 98 ganados 103 perdidos y 4 empates.

Jueves 17 por la noche

LA Chargers (4-9) @ Las Vegas (7-6) – LV 3.0

Este es un juego divisional de la AFC con dos equipos que no les ha ido bien últimamente. Los Raiders de los últimos partidos no logran detener a los equipos contrarios una vez que corren la pelota y su ofensiva está fuera de ritmo. Los Chargers por su lado sacaron esta semana una victoria en contra de los Falcons, pero no nos engañemos vencieron a un equipo débil.

Espero que los Chargers estén los suficientemente motivados para vencer a su rival divisional y la vez que logren sacarlos de los playoffs pero creo que dada la historia de los LA Chargers de ir ganando e irse para abajo al final de los juegos puedo ver a los Raiders ganando por un TD y cubriendo los 3 puntos.Locación: Allegiant Stadium. Las Vegas, NV

Sábado 18 de diciembre 2020

Buffalo (10-3) @ Denver (5-8) – Buf 6.5

Los Buffalo Bill parecen al día de hoy el mejor equipo de la NFL y no es porque vencieron a los Steelers el domingo por la noche. Han mejorado su defensa a lo largo de la temporada y su QB Josh Allen está jugando a un nivel muy altoy competitivo.

Los Broncos por su parte vienen motivados con una victoria en su último partido contra los Panthers, es de los juegos más difíciles de predecir porque como salen y juegan de lo mejor puede pasar lo contrario.

Por lo tanto escogeré lo contrario a lo que me inclinaría dado que he fallado en la mayor parte de los partidos de los Broncos esta temporada. Escogeré a los Bills y cubrirán también los 6.5 puntos.Locación: Empower Field at Mile High. Denver, CO

Carolina (4-9) @ Green Bay (10-3) – GB 8.5

Green Bay Packers ganaron el fin de semana pasado a los Lions , pero no pudieron con la cobertura de puntos. Ahora reciben esta semana a los Carolina Panthers, quienes están a la baja últimamente, de sus últimos 5 juegos solo han ganado uno.

Desafortunadamente su RB estrella Christian McCaffrey parece que no se recupera aún de su lesión, porque si pudiese jugar sería de gran ayuda en su ofensiva. Será un juego con marcador alto porque los Packers han jugado últimamente así , sacarán la victoria pero en este caso parece que los Panthers podrán cubrir los puntos.Locación: Lambeau Field. Green Bay, WI

Domingo 19 de diciembre 2020

Tampa Bay (8-5) @ Atlanta (4-9) – TB 4.0

Los Bucs regresaron de su semana de descanso y como lo predijimos en la columna anterior vencieron a los Minnesota Vikings. Los Falcons sufrieron una derrota por 3 puntos de diferencia contra los Chargers. TB y Tom Brady batallan en la parte ofensiva últimamente cuando se enfrentan a una buena defensiva, la buena noticia es que la defensa de los Falcons no es de lo mejor así es que tomaré a TB a ganar y cubrir los 4 puntos. Locación: Mercedes-Benz, Stadium. Atlanta, GA.

San Francisco (5-8) @ Dallas (4-9) – SF 2.0

Estos dos equipos al inicio de la temporada tenían aspiraciones para estar en los playoffs. Sin embargo las lesiones en SF han sido la constante y los ha dejado con más partidos perdidos que ganados. En Dallas, son varios factores uno de los problemas es el coaching pero también lo son los jugadores no están al nivel esperado sobretodo en la defensiva.

Este juego será de marcadores bajos , los pases de SF seguramente ocasionarán toda clase de problemas en la ofensiva de los Cowboys. La ofensiva de los 49ers. no ha jugado bien toda la temporada pero creo que podrán correr la pelota y pasar por encima de la débil defensa de Dallas, anotar suficientes puntos y cubrir la pequeña diferencia de puntos. Locación: AT&T Stadium- Arlington, TX

Detroit (5-8) @ Tennessee (9-4) – TEN 8.5

Los Titans y su forma de correr la pelota vencieron fácilmente al equipo con un solo juego ganado en Jacksonville el pasado fin de semana. Por su parte los Lions como se esperaba perdieron contra GB aunque a su favor cubrieron la diferencia de puntos. Con excepción del fin de semana pasado los Titans por lo regular juegan partidos con marcadores cerrados.

Si el QB de los Lions Matthew Stafford se recupera y juega creo que los Lions cubrirían la diferencia de puntos pero sus costillas están tan dañadas que parece que no será así, por lo que no veo que Detroit sea capaz de anotar suficientes puntos como los Titans lo harán. Por tanto escogeré para este partido a los Titans para ganar y cubrir los puntos. Locación:Nissan Stadium. Nashville, TN.

Houston (4-9) @ Indianapolis (9-4) – IND 7.0

Regresando a la semana 13 cuando se enfrentaron estos dos equipos, los Texans iban abajo 6 puntos tenían todo para ir por el TD que les daría el triunfo cuando estaban a solo una yarda de su objetivo en la zona de los Colts cuando vino el desastre. Arruinaron su jugada y todo termino con un triunfo de los Colts 26-20.

Los jugadores laterales quedaron destrozados con este resultado, lo cierto es que Houston había estado jugando un buen fútbol hasta este momento. Cómo ha cambiado todo para ellos que fueron humillados por los Bears con un 36-7. Pues ahora viene un segundo encuentro esta semana entre estos dos equipos con un mal sabor de boca, no hay duda que cada uno luchará por un lugar en su división.

Creo que los Texans sacarán lo mejor que tienen de fútbol y lo necesitarán ya que los Colts están jugando últimamente muy bien dominaron a los Raiders la semana pasada 44-27. Creo que ganarán los Colts pero tomaré a Houston para cubrir la diferencia de puntos.Locación: Lucas Oil Stadium.Indianapolis, IN.

New England (6-7) @ Miami (8-5) – MIA 2.5

Ambos equipos son rivales divisionales y tienen la capacidad de dañarse entre sí, en caso de que Miami gane seguramente eliminará cualquier oportunidad que tengan los Patriots de llegar a los playoffs. Por otra parte si ganan los Patriots , pondrán en duda las esperanzas de Miami como comodín esta temporada.

La defensa de los Patriots por describirla es unidimensional solo depende en correr la pelota, esta es la debilidad de la defensa de Miami los equipos que saben correr la pelota. Creo que será un marcador bajo , Bill Bellichek entrenador de los Patriots tendrá un par de días extras para preparar este juego y que jugaron el jueves por la noche pasado.

Cabe recordar que perdieron contra los Rams de manera un tanto vergonzosa, esperemos que estén de regreso esta semana por tanto escojo para este juego a los Patriots a ganar y cubrir puntos.Locación: Hard Rock Stadium. Miami, FL

Chicago (6-7) @ Minnesota (6-7) – Min 3.0

Los Vikings perdieron contra los descansados Bucs el fin de semana pasado, mientras que los Bears hicieron lo suyo contra unos débiles Texans. Creo que lo más destacable es que Chicago ya descubrió como anotar puntos hablando de la ofensiva o ¿será que han jugado contra dos débiles defensas los últimos dos partidos?

Independientemente de esto creo que su ofensiva tiene más confianza y para su suerte la defensiva de los Vikings está por debajo del promedio. Escogeré para este partido a los Bears para ganar y para que su defensa haga un buen juego que le permita también cubrir los puntos para este partido. Locación: US Bank Stadium. Minneapolis, MIN.

Seattle (9-4) @ Washington (6-7) – SEA 6.0

Este será un encuentra clásico ofensiva vs defensiva Russell Wilson tratará de evitar que sus pases caigan en manos de Washington pero la pregunta es si ¿Alex Smith estará lo suficientemente sano para jugar? Y lo preguntamos porque le ha dado a la ofensiva de Washington desde que es su QB, la capacidad de anotar puntos y a la vez han logrado tener una fuerte defensiva.

Si no puede jugar Smith, esto dañara a Washington sobre todo en los pases ofensivos en contra de una defensiva de pases débil de Seattle. Todo indica que Alex Smith no es seguro que pueda jugar y dado que Seattle tiene dos juegos en puerta divisionales importantes creo que no llegará en su mejor momento contra Washington.

Escogeré a Seattle para ganar en un juego cerrado y a Washington para cubrir la diferencia de puntos.Locación: FedExField. Landover, MD

Jacksonville (1-12) @ Baltimore (8-5) – Bal 14.0

Los Jags con un solo partido ganado por lo regular cubren los puntos, la semana pasada fue la excepción los Titanes les dieron una buena páliza. Tendrán a Gardner Minshew como QB para este juego. Los Ravens por su parte aguantaron y ganaron un juego lleno de suspenso en contra de los Browns en el MNF.

Espero que los Jags aguanten el juego y puedan cubrir los puntos aunque los Ravens vayan adelante en un principio por un amplio margen, podrán recuperarse los Jags y aunque Baltimore gané será por menos de 14 puntos.Locación: M&T Bank Stadium. Baltimore, MD.

New York J (0-13) @ LA Rams (9-4) – Rams 17.0

Este partido en papel parece el más disparejo de la semana, ya que los Rams enfrentan al único equipo sin ganar un partido en toda la temporada. Los Jets tuvieron un partido terrible contra Seattle , es por eso que la diferencia de puntos es altísima no importa qué equipos jueguen es demasiado.

Los Rams juegan contra Seattle y Arizona después de este juego, no digo que tomarán con ligereza este partido, pero seguramente su mente estará en estos dos siguientes juegos. Espero que los Rams jueguen con un ofensiva conservadora y guarden sus mejores jugadas para las siguientes dos semanas.

Veo este juego con un marcador bajo con los Rams a la cabeza tal vez un 24-10 , seguro ganarán, lo que es un hecho es que si tomaré a los Jets para cubrir los 17 puntos.Locación: SoFi Stadium. Inglewood, CA

Philadelphia (4-8-1) @ Arizona (7-6) – ARI 5.5

Los Eagles vencieron a los Saints la semana pasada, Philadelphia por su parte parecía un equipo nuevo cuando cambio a su QB Carson Wentz por Jalen Hurts. Los Cardinals no han jugado muy bien en sus últimos partidos pero hicieron un buen trabajo el fin de semana pasado que le ganaron a los Giants.

Cada juego es importante para los Cardinals ahora si quieren llegar a los playoffs así es que seguro ganarán este partido, aunque los Eagles se defenderán escojo también Arizona para cubrir los puntos. Locación: State Farm Stadium. Glendale, AZ.

Kansas City (12-1) @ New Orleans (10-3) – KC 4.0

Este es el juego de la semana ya que los KC Chiefs viajan a New Orleans para jugar contra los Saints. Este juego hubiera sido más intrigante si el fin de semana pasado los Saints hubieran vencido a los Eagles el pasado domingo. Aún así es un excelente partido y será un juego divertido de mirar.

Curiosamente KC con su explosiva ofensiva y mejorada defensiva no logro cubrir la diferencia de puntos el fin de semana pasado contra los Dolphins. Este juego algunos lo ven como un futuro encuentro de Super Bowl, espero lo mejor de ambos equipos. Dado que Drew Bress sigue fuera del juego por sus múltiples lesiones, tomare a los KC Chiefs para ganar y cubrir los puntos. Locación: Mercedes-Benz, Superdome. New Orleans, LA.

Cleveland (9-4) @ New York Giants (5-8) – CLE 3.5

Los Browns dieron muy buena pelea a los Ravens en el MNF, mostraron que explosiva puede ser su ofensiva cuando se lo proponen. Supieron correr la pelota muy bien y su QB Baker Mayfield demostró que puede hacer grandes jugadas y pases también.

La buena racha de los Giants llegó a su fin el domingo pasado cuando los Cardinals los pusieron de nuevo en su lugar. Veo que la ofensiva de los Browns está en su mejor momento creo que seguirá igual y vencerá a New York y cubrirá la diferencia de puntos. Locación: MetLife Stadium. East Rutherford, NJ.

Lunes 21 de diciembre

Pittsburgh (11-2) @ Cincinnati (2-10-1) – Pit 13.0

Los Steelers se mantuvieron invictos hasta el jueves 8 de diciembre y de ahí han perdido dos juegos seguidos.

En su defensa vino un problema en calendario por todo el problema del Covid 19, como ha podido la NFL ha tenido que continuar con todo y virus los equipos han sufrido brotes y en si se quiera o no la pandemia afecta en cierta forma la temporada. Ahora tendrán los Steelers una semana para preparase y llegar a este juego con jugadores más descansados para jugar contra su rival divisional los Bengals.

Los Bengals por su parte, son un equipo que seguramente solo quieren que termine la temporada, creo que este será el regreso de los Steelers no solo los veremos ganar sino también cubrir los puntos. Locación: Paul Brown Stadium. Cincinnati, OH.