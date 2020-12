PRONÓSTICOS SEMANA 16 DE LA NFL ¡LA ÚLTIMA Y NOS VAMOS!

Semana 15 Recap: Ganaron los Jets!, si esto no es un error los New York Jets ganaron su primer juego en la temporada increíblemente contra uno de los mejores equipos en el fútbol americano, los Rams. Es muy poco usual ver un equipo que gane, cuando no son favoritos en la cobertura de puntos por un diferencia de 17 puntos.

Los Pittsburgh Steelers después de empezar la temporada sin perder un solo partido, llevan 3 juegos seguidos perdidos. Por otra parte gracias a que los Dallas Cowboys ganaron contra los 49ers, la NFC División Este ahora la puede ganar cualquier equipo en la división por lo que estos dos últimos juegos serán críticos para esos 4 equipos.

Esta semana hay algunos juegos intrigantes entre ellos Indianápolis contra los Steelers, los Eagles contra Dallas y los Rams recuperándose de su humillante perdida contra los Jets viajan a Seattle para jugar contra los Seahawks.

Viernes 25, diciembre

Minnesota (6-8) @ New Orleans (10-4) NO 7 Mercedes-Benz Superdome. New Orleans, LA

Ambos equipos vienen de partidos perdidos. Los Vikings luego de perder contra los Bears cada vez se posicionan más lejos de los playoffs, sí pierden este partido quedan oficialmente fuera. Los Saints mientras tanto perdieron en un juego muy cerrado contra los Chiefs. Uno de estos dos equipos regresará por una victoria y serán los Saints los escojo a ganar y cobertura de puntos

Sábado 26, diciembre

Tampa Bay (9-5) @ Detroit (5-9) TB 7.5 Ford Field. Detroit, MI

Tampa continúa venciendo a equipos débiles como a los Falcons aunque increíblemente con un marcador cerrado. Los Lions –ya fuera de los playoffs- por su lado como era de esperarse perdieron contra los Titans y permitieron que les anotaran 46 puntos en ese juego. Espero que los Bucs anoten muchos puntos contra una débil defensa de los Lions y cubran la diferencia de puntos.

San Francisco (5-9) @ Arizona (8-6) ARI 5 State Farm Stadium. Glendale, AZ

Los 49ers realmente decepcionaron con su actuación en contra de Dallas el pasado domingo. El juego favorecía a San Francisco pero aún sí les anotó Dallas 41 puntos. Los Cardinals por su lado encontraron su juego contra unos mejorados Eagles, este juego que viene no es fácil de predecir.

En la semana 1 estos dos equipos jugaron, los Cardinals ganaron 24-20 en un juego cerrado. Los 49ers – fuera de los playoffs- tienen la oportunidad de arruinar la temporada para Arizona y con eso su oportunidad de un lugar en los playoffs. Creo que ganará Arizona de nuevo y será un juego cerrado por lo que los 49ers. cubrirán los 4 puntos.

Dolphins (9-5) @ Raiders (7-7) MIA 3 Allegiant, Stadium. Las Vegas, NV

Los jóvenes Dolphins son un equipo en ascenso tuvieron una victoria sólida contra New England el pasado domingo. Una de sus pérdidas esta temporada fue contra los Broncos de Denver, donde sufrieron por el buen físico de su alineación. Los Raiders son una amenaza parecida a los Broncos pero tienen además una ofensiva más potente.

Si bien Las Vegas perdió contra los Chargers el jueves pasado y eso daño su esperanza para los playoffs , los escojo a pesar de que no están jugando muy bien para ganar este partido y cubrir los 3 puntos de diferencia, con esta victoria tendrían esperanza como comodines.

Domingo 27, diciembre

Atlanta (4-10) @ Kansas City (13-1) KC 11 Arrowhead Stadium. Kansas City, MO

Otra semana más con una victoria más de los Chiefs pero nuevamente fallaron en la cobertura de puntos pero para ser justos fue contra un muy buen equipo los Saints. En este punto los Falcons -ya fuera de los playoffs- no tienen para que jugar más que para arruinar a otro equipo e incluso a futuro esperan su último partido de la temporada contra Tampa Bay.

Creo que los Chiefs ganarán este juego y quizá Atlanta les anote un par de puntos en el 4to cuarto, por eso seguramente los Falcons cubrirán los puntos.

Cleveland (10-4) @ New York J (1-13) CLE 10.5 MetLife Stadium. East Rutherford, NJ

Me costó un tiempo creer en estos Cleveland Browns pero ahora creo en ellos. Han mejorado cada semana en la defensiva y ofensiva son consistentes. Los Jets – fuera de los playoffs- hace solo dos semanas fueron derrotados por Seattle y solo pudieron anotar 3 puntos a la débil defensiva de los Seahawks, el fin de semana pasado para sorpresa de todos vencieron a los Rams uno de los mejores equipos de la NFL.

La pregunta ahora es ¿qué Jets veremos esta semana? Como ya ganaron un juego quizá vuelvan a caer de nuevo , espero que ganen los Browns y cubran la gran diferencia de puntos.

Indianapolis (10-4) @ Pittsburgh (11-3) IND 2.5 Heinz Field. Pittsburgh, PC

Estos equipos se enfrentaron en la semana 2 , son de los mejores equipos de la AFC y ahora se enfrentarán en Pittsburgh. Ambos equipos necesitan ganan este partido, los Steelers tienen una semana corta porque apenas jugaron el lunes pasado por la noche partido que perdieron en contra de los Bengals fue una derrota que sorprende a muchos.

Si no hubiese sido por esa derrota hubiese escogido a los Steelers a ganar este juego, pero creo que confiaré más en la ofensiva de los Colts para ganar y cubrir los puntos.

Chicago (7-7) @ Jacksonville (1-13) CHI 7.5 TIAA Bank Field. Jacksonville, FL

Los Bears han mejorado últimamente sobretodo en la ofensiva. Chicago se enfrentará a los Jags – fuera de los playoffs- se ven cansados y ya listos para terminar con una lamentable temporada, parece que los Bears ganarán este juego y mantendrán su esperanza viva rumbo a los playoffs. En cuanto a cobertura a puntos creo que los Jags lograrán cubrir los 7.5 puntos.

New York Giants (5-9) @ Baltimore (9-5) BAL 9.5 M&T Bank Stadium. Baltimore, MD

Después de la Semana 13 los Giants venían de un impresionante triunfo sobre Seattle con un récord 5-7 y se veían como los favoritos para ganar la división NFC. Las últimas dos semanas la defensa sigue bien pero su ofensiva prácticamente desapareció completamente anotando solo 7 puntos contra Arizona hace dos semanas y 6 puntos el fin de semana pasado contra los Browns.

La ofensiva de los Ravens parece que despertó los últimos dos juegos han anotado más de 40 puntos. Por eso creo que Baltimore ganará este juego aunque no será tan fácil pasar por la defensa de los Giants , por el lado de la ofensiva de los Giants ya no se pueden dar el lujo de tener un 3er juego malo por eso creo que lograrán cubrir los puntos y será un marcador cerrado.

Cincinnati (3-10-1) @ Houston (4-10) HOU 9 NRG Stadium. Houston , TX

Nunca pensé que la cobertura de puntos fuera tan alta favoreciendo a los Texans, pero dada la pobre temporada que han tenido los Bengals desde que perdieron a su QB Joe Burrow. Los Bengals parecían perdidos hasta el lunes pasado que contra todo pronóstico vencieron a los Steelers.

Antes del lunes, parecía fácil escoger a un ganador pero de después del triunfo de los Bengals creo que los escogeré para cubrir la diferencia de puntos y los Texans quizá puedan ganar como equipo local aunque la diferencia será mínima. Ambos equipos ya están fuera de los playoffs.

Denver (5-9) @ LA Chargers (5-9) LAC 3 SoFi Stadium. Inglewood, CA

Estos rivales divisionales están en el sótano de la AFC oeste y este juego en realidad no representa mayor cosa para ambos equipos. Sin embargo escogeré a los Chargers a ganar y cobertura de 3 puntos por el hecho de que han ganado 2 juegos seguidos, mientras que los Broncos han ganado solo 2 de sus últimos 5 juegos. Ambos equipos ya están fuera de los playoffs.

Carolina (4-10) @ Washington (6-8) WSH 2.5 FedEx Field. Landover, MD

Ambos equipos tuvieron partidos interesantes la semana pasada y dieron batalla aunque perdieron contra los Packer y los Seahawks respectivamente. Washington aún pueden llegar a los playoffs ganando su división. Los Panthers –quienes están fuera de los playoffs- podrían arruinar eso , si es que ganan. Creo que Washington saldrá con más ganas de ganar este partido y no solo eso también cubrirán los puntos el motivo, su defensa.

Philadelphia (4-9-1) @ Dallas (5-9) PHI 2.5 AT&T Stadium, Arlington, TX

El perdedor de este juego será eliminado de la contienda por el título de la división NFC este. Los Dallas Cowboys han ganado 2 juegos seguidos mientras que los Eagles solo han ganado uno de sus últimos 5 juegos. Otro punto interesante aquí es que los Eagles han ganado solo 1 partido como equipo visitante en todo lo que va de la temporada.

Creo que será un juego en el que se anotarán muchos puntos ganará el equipo de casa, Dallas y cubrirá los puntos. Ambos equipos increíblemente siguen con oportunidad de llegar a los playoffs.

LA Rams (9-5) @ Seattle (10-4) SEA 1.5 Lumen Field. Seattle, WA

Este será un excelente juego. Desafortunadamente para Seattle, los Rams vienen de una humillante perdida contras los Jets, por su lado los Seahawks buscarán ganar este juego y asegurar su posición en la división. Me gusta la defensa de los Rams para este juego y creo que le dará el triunfo a su equipo , también pueden cubrir los puntos.

Tennessee (10-4) @ Green Bay (11-3) GB 3.5 Lambeau Field. Green Bay, WI

Este es un juego interesante, se enfrenta la ofensiva de los Packers contra una débil defensiva la de los Titans, a su vez una de las fortalezas de los Titans es correr la pelota y se enfrentan contra una débil defensa de los Packers. Creo que será un juego con marcadores altos , el triunfo quizá lo saquen los Titans gracias a Derrick Henry que puede tener un muy buen juego aquí. Titans a ganar y cubrir puntos.

Lunes, 28 de diciembre. MNF Gillette Stadium. Foxboro, MA

Buffalo (11-3) @ New England (6-8) BUF 7.0

Al principio de la temporada este juego de lunes por la noche , uno hubiese pensado que se disputaría por el título de la División AFC este pero no es así desafortunadamente para los Patriots han tenido una mala temporada mientras que Buffalo por el contrario ha excedido todo expectativa últimamente han jugado un muy buen fútbol de la mitad de la temporada para acá.

New England a estas alturas ya juega por orgullo , eliminado ya del escenario de los playoffs. Los Bills nuevamente dejarán claro que llegaron para quedarse , ganarán y cubrirán los puntos.

Este es el récord de aciertos y no aciertos de la Semana 1 a la 15

A ganar: 141 partidos ganados 82 perdidos

Cobertura de puntos: 106 partidos ganados 109 perdidos y 6 empates.