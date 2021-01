SEMANA 17: QUIÉN JUEGA Y QUIÉN NO PREVIO A LOS PLAYOFFS

Semana 16 Recap: Fue una semana interesante ya que equipos como Buffalo, Green Bay, New Orleans, Pittsburgh, Tampa Bay, Baltimore y Seattle fortalecieron su posición en los playoffs mientras que equipos como Arizona, Washington Tennessee, Rams y Cleveland tuvieron sus oportunidades pero no lograron.

Los Raiders perdieron y eso los deja fuera de la postemporada, es una lástima ya que fueron el único equipo que logro vencer a los ganadores del último Super Bowl los Kansas City Chiefs. En los pronósticos de la semana anterior atinamos a 9 partidos ganados, en cobertura de puntos atinamos a 10 partidos.

Nos aproximamos este domingo a la última semana de la temporada, antes de los playoffs es una semana difícil de predecir ya que los equipos que y están en los playoffs van a descansar a sus mejores jugadores, así es que ahora más que fijarnos en qué equipo juega contra quién, es más importante que en otras semanas ver qué jugador juega y quién no.

SEMANA 17

Domingo, 3 de enero 2021

Miami (10-5) @ Buffalo (12-3) – Buf 3.0

Predicción: Buffalo a ganar y cobertura de puntos.

Locación: Bills Stadium. Orchard Park, NY

Buffalo Bills: ya aseguraron el título de la división AFC Este y realmente no tienen mucho por lo que jugar en este partido, por eso creo que los jugadores principales estarán quizá la primera mitad del partido.

Dolphins: Equipo de la AFC que buscará a toda costa una victoria por la wild card para sellar su ticket a la postemporada. Su QB Ryan Fitzpatrick no jugará ya que dio positivo a Covid, en su lugar jugará el rookie QB Tua Tagovailoa que ha tenido una temporada de altibajos. El clima de Buffalo si será un tema, si es malo van a tener que apostar a correr más la pelota y ambos equipos no son tan buenos en ese tema.

Baltimore (10-5) @ Cincinnati (4-10-1) – Bal 13.0

Predicción: Baltimore a ganar y cobertura de puntos.

Locación: Paul Brown Stadium. Cincinnati , OH

Baltimore: Pareciera que en esta partido divisional la diferencia en cobertura de puntos es muy grande, los Ravens necesitan ganar este partido para llegar a los playoffs están ahora mejor ofensivamente son el equipo con la mayor diferencia de puntos en la NFL +130 eso demuestra que por lo regular vencen a los equipos más débiles de la liga y seguramente será lo que pasará en este partido.

Pittsburgh (12-3) @ Cleveland (10-5) – Cle 9.0

Predicción: Pittsburgh a ganar y cobertura de puntos.

Locación: FirstEnergy Stadium. Cleveland, OH

Estos rivales divisionales de verdad se odian, este será quizá el segundo partido más interesante de la semana 17.

Steelers: Descansarán algunos de sus jugadores para este partido de entrada su QB Ben Roethlisberger no jugará, creo que Pittsburgh no se relajará ni dará este juego a los Browns. Aunque no son favoritos los escogeré a ganar y cubrir los puntos, con este triunfo reducirán aún más las esperanzas de Cleveland por un lugar en los playoffs.

Cleveland: Perdieron su último partido contra los muy débiles New York Jets , esto los dejó cada vez más lejos de los playoffs. Los fans de Cleveland saben que este equipo tiene historia en destrozar sus corazones. Cleveland es favorito en las apuestas y la cobertura de puntos de 9 se me hace muy amplia contra los Steelers, un equipo que recordemos que hace un par de semanas estaba invictos.

Minnesota (6-9) @ Detroit (5-10) – Min 7.0

Predicción: Vikings y cobertura de puntos.

Locación: Ford Field. Detroit, MI

Ambos juegos ya son solo por orgullo estos dos equipo decepcionaron a lo largo de la temporada, especialmente los Vikings que estaban en búsqueda de un lugar como comodines, hasta que perdieron sus últimos 3 juegos. Los Lions también son un equipo que perdió sus últimos juegos tuvo cambios al interior que nada ayudaron y este fue el resultado. Ambos equipos permitieron muchos puntos. En fin, si hay que escoger un ganador serían los Vikings y también a cobertura puntos.

New York J (2-13) @ New England (6-9) – Ne 3.0

Predicción: Jets y cobertura de puntos.

Locación: Gillette Stadium. Foxboro, MA

Los Jets vienen de dos triunfos contra buenos equipos los Rams y los Browns, ahora ya no tendrán el peor récord en la historia de la NFL ni tampoco serán el primer equipo en escoger para el draft y sumarán a su lista de sorpresas quizá su tercer triunfo de la temporada contra los Patriots y no solo eso también creo que pueden cubrir la diferencia de puntos con un gol de campo. New England por su parte , viene de un humillante derrota del lunes por la noche , donde los Bills los aniquilaron.

Dallas (6-9) @ New York Giants (5-10) – Dal 3.0

Predicción: Dallas a ganar y cobertura de puntos.

Locación: MetLife Stadium. East Rutherford, NJ

Cowboys: Han ganado 3 juegos seguidos mientras que los Gigantes han perdido 3 juegos seguidos. La defensa de Dallas ha mejorado en las semanas recientes y su ofensiva también. Por lo tanto los escogeré a ganar y cubrir la diferencia de puntos.

New York: su racha de partidos perdidos se atribuye a su ofensiva que no logra anotar puntos en el tablero.

Atlanta (4-11) @ Tampa bay (10-5) – Tb 7.0

Predicción: Atlanta a ganar y cobertura de puntos.

Locación: Raymond James Stadium. Tampa, Fl.

Tampa Bay: ya aseguraron su puesto en la postemporada gracias a su triunfo de la semana pasada. Falcons: continúan mejorando su defensa pero no logran ganar partidos como el último contra Kansas City Chiefs en el que el marcador fue sorpresivamente bajo. Estos dos rivales divisionales se enfrentaron hace dos semanas y TB gano 31-17 no fue un partido fácil. Este será un partido de marcador bajo, creo que los Falcons pueden sacar la victoria vengarse de su derrota pasada y también podrán cubrir los puntos.

Green Bay (12-3) @ Chicago (8-7) – Gb 6.0

Predicción: Green Bay a ganar y cobertura de puntos.

Locación: Soldier Field. Chicago, IL

Green Bay: Lo que hicieron los Packers la semana pasada fue impresionante contra los Titans, no solo porque Tennessee es uno de los mejores equipos en la liga, sino porque los Titans son el tipo de equipo que saben correr la pelota y hacer pases que podían poner en aprietos a la defensa de GB.

Como vimos este no fue el caso, la defensa de los Packers mejoró y honestamente se mostraron como el mejor equipo de la NFC rumbo a los playoffs. La cobertura de puntos para este partido es un poco alta para este duelo divisional pero creo que los Packers ganaran y cubrirán la diferencia de puntos como lo han hecho la mayor parte de la temporada.

Chicago Bears: han luchado por tener una oportunidad en la postemporada. Llevan 3 juegos seguidos ganados pero para ser honestos han sido triunfos contra equipos más débiles ( Jaguars, Vikings y Texans) , necesitan ganar este partido si quieren mantener su esperanza de ir por un lugar como comodines.

Las Vegas (7-8) @ Denver (5-10) – Den 2.5

Predicción: Denver a ganar y cubrir puntos.

Locación: Empower Field at Mile High. Denver, CO

Estos rivales divisionales de la AFC de sus últimos 5 juegos solo han ganado uno. Es un juego muy difícil de predecir sin embargo vimos que en la semana 10 los Raiders vencieron fácilmente a Denver 37-12. Será un juego difícil los Raiders tienen que viajar a Denver después de su última derrota contra Miami. Por su parte de los dos equipos, él que tiene motivación para jugar por algo aquí es Denver y eso es para vengar su derrota de la semana 10, por ese motivo creo que ganará Denver y cubrirá la pequeña diferencia en puntos.

Jacksonville (1-14) @ Indianapolis (10-5) – Ind 14.0

Predicción: Colts a ganar y Jags a cobertura de puntos.

Locación: Lucas Oil Stadium. Indianapolis, IN.

Colts: el fin de semana pasado los Colts estuvieron controlando el juego contra de los Steelers hasta que su QB Philip Rivers perdió la pelota en la 3era yarda dando la oportunidad a los Steelers de anotar su única TD en la primera mitad con un marcador 21-7 y esto los motivo ya que en la segunda mitad los Steelers sacaron la victoria del partido. Ahora Indianapolis y los Titans se disputan la corona de su división y para suerte de los Colts tienen a los Jaguars como último contrincante de la temporada. Los Colts deben ganar este partido fácilmente.

Jacksonville: son un equipo débil han jugado un fútbol que deja mucho que desea, 14 partidos perdidos consecutivos su único partido ganado fue en la semana 1 y fue contra…. Ya adivinaron quién, si los Colts. No creo que ganen los Jags, pero siendo el último juego creo que se mantendrán algo competitivos y lograrán cubrir la diferencia en puntos.

LA Chargers (6-9) @ Kansas City (14-1) – Lac 3.5

Predicción: LA Chargers a ganar y cubrir puntos.

Locación: Arrowhead Stadium, Kansas City, MO

LA Chargers: después de ser avergonzados por unos débiles Patriots hace 4 semanas , se han reivindicado y ganado sus últimos 3 juegos. Creo que podrán cubrir la diferencia de puntos y también pueden sacar un triunfo para que quede en su récord que vencieron a uno de los mejores equipos de la NFL.

Kansas City Chiefs: Siguen con juegos ganados pero siguen sin cubrir diferencias de puntos.Los Chiefs no tienen nada que perder en este juego, seguramente descansarán a sus mejores jugadores para los playoffs incluyendo a su QB Mahomes , que no jugará. El sustituto será el QB Chad Henne.

Arizona (8-7) @ LA Rams (9-6) – Rams 1.0

Predicción: Rams a ganar y cobertura de puntos.

Locación: SoFi Stadium. Inglewood, CA

Rams: Si un partido de la semana quizá se este , ambos equipos necesitan ganar si quieren llegar a los playoffs. Si los Bears pierden contra los Packers ambos equipos llegan a la postemporada. Es increíble que en la semana 17 los Rams estén en esta posición ya que empezaron la temporada jugando a un buen nivel.

En el juego más importante de la temporada estarán sin su QB Jared Goff sin su estrella el receptor Cooper Kupp. John Wolford será el QB sustituto, del lado defensivo Michael Brockers está en la lista Covidy su estatus para este juego es incierto. Sin embargo su Head Coach Sean McVay puede a pesar de la lista de jugadores lesionados, sacar una victoria para Los Angeles y cubrir los puntos.

Cardinals: con su último partido en el que perdieron contra los 49ers disminuyeron sus esperanzas para los playoffs. Su QB Kyler Murray quedo lesionado de una pierna en su último partido, así es que complicado saber que tan bien estará jugando contra una de las mejores defensas de la NFL.

Seattle (11-4) @ San Francisco (6-9) – Sea 7.0

Predicción: Seahawks a ganar y cubrir puntos.

Locación: State Farm Stadium. Glendale, AZ

San Francisco: Cuando están sin jugadores lesionados son un excelente equipo sin problemas para llegar a los playoffs, pero este año han estado llenos de lesionados que han afectado su temporada.

Seahawks: empezaron bien su temporada con una ofensiva fuerte que compensaba su débil defensiva, cerrando la temporada podemos decir que su defensa ha mejorado y los ha posicionado rumbo a los playoffs. Es un juego divisional, y no creo que los 49ers puedan anotar muchos puntos a la defensa de los Seahawks, más bien creo que Seattle ganará y no solo eso también cubrirá la diferencia de puntos.

Tennessee (10-5) @ Houston (4-11) – Ten 7.5

Predicción: Tennessee a ganar y Houston a cobertura de puntos.

Locación: NGR Stadium. Houston, TX

Titans: decpecionaron el fin de semana pasado en su partido contra Green Bay. Todo indica a que los Titans estarán de vuelta con este partido y es casi un hecho que se anotarán una victoria más, con su estrella el running back Derrick Henry , necesitan ganar para colarse a los playoffs y ganar su división.

Texans: Son un equipo que prácticamente renunciaron ya a la temporada. Houston tiene la peor defensa de la NFL , han perdido 4 juegos seguidos el último fue contra los Bengals, su defensivo JJ Watt reconoció que hay una falta de esfuerzo en el equipo. ¿Cómo quieren los Texans cerrar la temporada? En este partido lo veremos y tal vez puedan arruinar las cosas para lo Titans pero se ve poco probable. Lo que sí creo que serán capaces de cubrir la diferencia de puntos.

Washington (6-9) @ Philadelphia (4-10-1) Wsh 3.5

Predicción: Washington a ganar y cubrir puntos.

Locación: Lincoln Financial Field. Philadelphia, PC

Eagles: El fin de semana pasado perdieron su oportunidad para la postemporada cuando los Cowboys los vencieron. Creo que solo jugará para eliminar a Washington como ganador de su división, ambos equipos han perdido sus 2 últimos juegos. La defensiva de los Eagles ha ido a la baja últimamente.

Washington: Ofensivamente han ido a la baja desde que su QB Alex Smith fue lesionado y lo sustituyo Dwayne Haskins quien a mi juicio no tenía el talento para estar en la NFL como QB apenas este lunes 28 de diciembre , fue despedido de Washington luego de violar protocolos Covid al asistir a un fiesta y sin cubrebocas.

Si ganan este partido, ganan la NFC División Este y pasan a los playoffs. Sin embargo , lo Eagles van a buscar vengarse de la vez que se enfrentaron en la Semana 1 y Washington los venció 27-17. Los 7 defensivos de Washington seguro podrán contener al QB de los Eagles Jalen Hurts que es excelente en escabullirse y correr el balón. De cualquier forma escogeré a Washington a ganar cubrir la diferencia y llegar a los playoffs.

New Orleans (11-4) @ Carolina (5-10) – No 6.5

Predicción: New Orleans a ganar y cubrir puntos.

Locación: Bank of America Stadium.Charlotte, NC

Con su QB Drew Brees de vuelta, parece que los Saints usarán este partido como preparación para los playoffs. Los Panthers por su lado solo han ganado 2 de sus últimos 5 juegos, sin embargo han demostrado que aún no han renunciado a la temporada, los Saints son mejor equipo indiscutiblemente, así es que seguramente se anotarán otra victoria, por más que lo intente Carolina difícilmente su ofensiva será capaz de anotar o hacer goles de campo en contra de la defensa de los Saints.

Aciertos de esta columna de la semana 1 a la 16.

A ganar : 150 ganados 89 perdidos

Cobertura de puntos: 116 ganados 114 perdidos y 7 empates