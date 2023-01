Semana 18 NFL: Última semana de la temporada regular

Después de un breve descanso, deseo a los lectores de Yaconic que hayan pasado muy felices fiestas. Entramos este 2023 ya a la última semana de la temporada regular en la NFL previo a los partidos de Comodín, desgraciadamente la semana 17 cerró con un accidente trágico el Lunes por la Noche en el Primer tiempo, en el partido [email protected] Todo parecía correr de forma regular en Cinncinati hasta que el saefty de los Bills de 24 años, Damar Hamlin en un intento por detener al jugador de los Bengals Tee Higgings por accidente recibió un impacto en el pecho.

Ambos jugadores cayeron y se levantaron pero en cuestión de segundos el #3 de los Bills colapso, habría sufrido en ese momento un paro al corazón consecuencia del impacto que no fue un golpe descomunal , el problema fue el momento en que sufrió el golpe lo que según indican reportes médicos lo que ocasionó que su corazón se detuviera. A esto se le conoce en la medicina como Comottio Cordis , para explicarlo en términos sencillos si en el momento en el que nuestro corazón se resetea recibimos algún golpe esto interrumpe su ritmo y provoca que el corazón detenga su movimiento.

Los excelentes equipos de emergencia de la NFL lograron resucitarlo en 9 minutos en el campo, se lo llevaron de la campo de juego en ambulancia y nuevamente según reportes al llegar al hospital lo resucitaron con CPR que es la resucitación cardiopulmonar . El jugador sigue aún en estado crítico , se espera el reporte médico para ver qué tan servera fue la anoxia que es la falta de oxígeno en el cerebro, por lo regular una resucitación cardiopulmonar debe tardar unos 3 minutos, con él fueron 9 minutos, pero no queda más que esperar que salga adelante de este trágico accidente el ser joven y atleta puede favorecer su pronóstico. El partido de los [email protected] se suspendió y la NFL no ha dado fecha ni ha dicho si se jugará.

Y ahora si después de esta noticia que no nos gusta dar pero si debemos informar , pasamos a los juegos de la semana 18 seguirán como se tenía planeados este jueves no hay partido. Los partidos serán sábado y domingo. En esta semana algunos equipos ya solo quieren terminar la temporada otros ya pasaron a los playoffs solo en espera de jugarse el Campeonato descansarán algunos de sus jugadores importantes y algunos otros todavía tienen esperanza de colarse a los playoffs por tanto es una semana muy complicada para apostar y pronosticar pero aún así les daremos aquí nuestros mejores picks.

Apuestas sugeridas de la semana a Cobertura de Puntos.

1. Vegas Raiders +9.5

2. Philadelphia Eagles -14.0

3. New Orleans Saints -3.5

Sábado 7 de enero 2023

Kansas City Chiefs (13-3) @ Vegas raiders (6-10) – Chiefs 9.5

Cuando parecía que los Raiders ya eran historia esta temporada , nos sorprendieron en su partido contra San Franciso la semana pasada ya que se fueron a tiempos extra y perdieron pero tan solo 34-37. Kansas City venció a los Raiders en la Semana 5, 30-29. Independientemente si los Chiefs descansan a sus mejores jugadores para este partido o no , pueden ganarlo aunque los Raiders podrían cubrir los puntos si juegan con el ímpetu que lo hicieron la semana pasada.

Tennessee Titans (7-9) @ Jacksonville Jaguars (8-8) – Jaguars 6.0

Partido clave para: Ambos se juegan la AFC Sur y el boleto a los playoffs el equipo que gane.

Aquí se decide el líder de la AFC Sur , los Titans han decepcionado todo el año todo lo contario a los Jaguars que esta temporada son un equipo que ha mejorado en serio semana tras semana. Estos dos equipos van en direcciones opuestas. Los Titans jugaron terrible el mes pasado los Jaguars uno de los mejores equipo de la NFL. La pregunta aquí es qué tan sanos están Derrick Henry y Ryan Tannehill. Si están sanos Titans tienen oportunidad de ganar, ante la incertidumbre escogería en este juego a Jacksonville aunque los Titans podrían cubrir puntos.

Domingo 8 de enero 2023

Tampa Bay Bucaneers (8-8) @ Atanta Falcons (6-10) – Falcons 4.0

Ninguno de estos equipos tiene porqué jugar en este juego final de temporada. Tampa ya aseguró su puesto en los playoffs al ganar a los Panthers los Falcons ganaron su juego contra los Cardinales. Seguro Tampa descansará la mayor parte de sus jugadores estrella y también algunos que pudiesen ser propensos a agravar alguna lesión. Por tal motivo podría Atlanta ganar este partido.

New England Patriots (8-8) @ Buffalo Bills (12-3) – Bills 7.5

Partido clave para: Patriots si ganan están en los playoffs.

Este partido es extremadamente importante para los Patriots y los Bills los saben, en el pasado la ofensiva de Buffalo ha sido imposible para la defensa de New England. Actualmente la ofensiva de los Patriots no está de lo mejor , por tanto los Bills tienen más posibilidad de ganar y cubrir puntos.

Minnesota Vikings (12-4) @ Chicago Bears (3-13) – Vikings 7.5

Hace un par de semanas este juego parecería insignificante , pero dado que Minnesota perdió contra los Packers el pasado fin de semana quedo a mano con los 49ers que gano a Vegas, ahora ambos equipos están empatados por la 2da semilla en los playoffs. Los Bears son el segundo peor equipo en la NFL solo ganaron 3 partidos , la defensa de Chicago es muy mala así es que es el partido clave para los Vikings y su fuerte ofensiva. Pueden ganar los Vikings y cubrir los puntos.

Baltimore Ravens (10-6) @ Cincinnati Bengals (11-4) – Bengals 7.0

Partido clave para: ambos el ganador se lleva la AFC Norte.

Lamar Jackson se espera que este de regreso recuperado de su lesión, en su primer encuentro estos equipos Baltimore ganó en casa 19-17. Es difícil ir contra el equipo que jugará en casa en un juego tan importante así es que iré del lado de los Bengals a ganar pero los Ravens podrían cubrir los puntos.

Los Angeles Chargers (10-6) @ Denver Broncos (4-12) – Broncos 2.0

Los Chargers han sido uno de los equipos que más han llamado la atención por su ofensiva y defensiva esta temporada, los Broncos por su parte no han logrado despegar en la temporada el QB Russell Wilson y su ofensiva han sido lo peor de la temporada. En la Semana 6 se enfrentaron estos equipos y ganaron los Chargers 19-16. En este juego los Chargers ya tienen su lugar en los playoffs entonces no tienen mucho porque jugar, si ganan se irían por arriba de los Ravens por la 5ta semilla. Si juegan Justin Herbert y jugadores clave, puede que ganen los Chargers y cubran los puntos.

Detroit Lions (8-8) @ Green Bay Packers (8-8) – Packers 4.5

Los Packers podrían tener su momentum en este juego luego de que le ganaron a los Vikings la semana pasada. Los Lions mantienen también sus aspiraciones vivas para los playoffs después de derrotar a los Bears en la Semana 17. Detroit gano contra GB en la semana 9 por 15-9. La pregunta es si los Lions podrán hacerlo de nuevo. Este juego será tal vez de un marcador más alto, aunque podrían ganar Green Bay , los Lions pueden cubrir los puntos.

Houston Texans (2-13-1) @ Indianapolis Colts (4-11-1) – Colts 2.5

Este es uno de los juegos menos atractivos de la semana 18 , ninguno de estos dos equipos tienen un buen fútbol aunque Houston ha mejorado el mes pasado, el domingo simplemente no pudieron ganar contra los Jaguars, fue una actuación muy pobre de parte de los Texans. Los Colts fuera de momentos muy contados donde sorprendieron como en ese 33-0 contra los Vikings con la mayor ventaja en un juego en la liga en el primer tiempo, que dicho sea de paso aún así perdieron ese partido, realmente no hay juegos destacables de este equipo. Los Texans tienen el peor récord de la liga y por esto aseguraron el 1er pick en 2023 en el Draft, quizá tengo algo de orgullo y puedan despedirse dignamente de la temporada ganando este partiendo y cubriendo los puntos.

New York Jets (7-9) @ Miami Dolphins (8-8) – Jets 1.0

Partido clave para: Miami pasa a los playoffs si los Patriots pierden su partido.

Ambos Equipos empezaron tan bien la primera mitad de la temporada y parecía que lograrían llegar a los playoffs. Pero el mes de diciembre no fue nada bueno para ambos equipos. New York está fuera de los playoffs, pero Miami se puede colar si ganan este partido y los Patriots pierden contra los Bills. La pregunta es si Tua jugará ya que no jugo la semana pasada por síntomas de contusión. Los Dolphins pueden ganar y cubrir los puntos aún sin Tua.

Carolina Panthers (6-10) @ New Orleans Saints (7-9) – Saints 3.5

Los Panthers perdieron su partido contra Tampa, esto provoco que Panthers y Saints estén fuera de los playoffs. Los Saints ganaron a los Eagles en Philadelphia, por lo que pueden sacar aquí una victoria y cubrir los puntos recordemos que han ganado sus últimos 3 juegos, ahora jugarán en casa y están jugando buen fútbol. En su encuentro anterior los Panthers ganaron 22-14 en Carolina pero eso fue en la Semana 3 hace tiempo.

New York Giants (9-6-1) @ Philadelphia Eagles (13-3) – Eagles 14

Usualmente un juego entre esto dos equipos a final de temporada sería un juego difícil de predecir, pero los Giants lograron colarse a los palyoffs como 6ta semilla así es que no tienen mucho por lo que jugar aquí, seguramente descansarán a sus mejores jugadores. Los Eagles necesitan ganar este juego para tener la Semilla 1 y la semana de descanso en la primer ronda de los playoffs. Los Eagles son un equipo que juegan en New York sin problema en la Semana 14 ganaron 48-22, Jalen Hurts estaría listo para este juego buscarán sacar la delantera rápidamente a fin de poder descansar a su QB estrella en el Cuarto cuarto. Eagles deberían de ganar este juego fácilmente y cubrir los puntos.

Cleveland Browns (7-9) @ Pittsburgh Steelers (8-8) – Steelers 3.0

Partido clave para: Steelers pueden ir a los playoffs si Miami , Patriots y Jaguars pierden.

Ambos equipos han jugado un poco mejor últimamente, ganaron sus partidos respectivos el domingo. Los Steelers aún tienen una pequeña esperanza en colarse a los playoffs si ganan pero se ve difícil que pierdan Miami , los Patriots y los Jaguars. Por tanto estaría jugando este partido por orgullo, los Steelers nunca han tenido un récord perdedor en la temporada con Mike Tomlin como su entrenador. Así es que puede ser que ganen este partido los Steelers así como que cubran los puntos será un partido de marcador bajo.

Arizona Cardinals (4-12) @ San Francisco 49ers (12-4) – 49ers 14.0

Dependiendo de lo que pase en el juego de los Vikings este puede ser un gran juego para los 49ers. Si pierde Minnesota , sería SF la Semilla 2 en el bracket de la NFC Playoffs. SF sorprendió un poco con lo complicado que le resulto ganarle su partido a los Raiders en tiempo extra. Ese partido quizá fue una llamada de atención para que no se confíen así es que seguro pondrán todo para ganarle a Arizona. En la Semana 11 recordemos que le ganaron 38-10. La cobertura en puntos de 14 se me hace alta por lo que San Francisco puede ganar pero Arizona cubrir los puntos.

Los Angeles Rams (5-11) @ Seattle Seahawks (8-8) – Seahawks 6.5

Partido clave para: Seattle

Seattle empezó la temporada bien pero algo ha pasado en estas últimas 5 semanas. Aunque su último partido lo ganaron contra los Jets, esto hace que tengan esperanza de quedar en los playoffs. Seattle necesita ganar este juego y esperar que los Lions ganen a los Packers esta semana y están dentro. Por su parte los ex campeones del Super Bowl han tenido una mala temporada pero demuestran que no se dan por vencidos ganaron a los Chargers la semana pasada. En su primer encuentro en Seattle gano 27-23. Si los Seahawks juegan como lo hicieron contra los Jets pueden ganar y cubrir los puntos.

Dallas Cowboys (12-4) @ Washington Commanders (7-8-1) – Cowboys 7.5

Los Commanders están fuera de los playoffs desde la semana pasada al perder contra los Browns. Dallas tienen una pequeña oportunidad de sobrepasar a los Eagles si ganan este juego y los Giants le ganan a los Eagles. Es algo que dudo que suceda, así es que será interesante ver si Dallas descansará a jugadores para este juego. Dudo que lo haga por tanto pueden ganar sin embargo los Commanders aún darán batalla y podrán cubrir los puntos.