NFL Semana 3

Después de ver todo los juegos de la Semana 2 sabía que venían partidos difíciles de predecir. Hasta el momento atiné en la predicción de 13 juegos al favorito pero en los juegos against the spread como se les conoce no me fue tan bien acerté solo 6 de 16 juegos. Hasta los más expertos tienen malas semanas esperemos que la pasada haya sido la mía y tener más éxito hacia las que vienen.

Straight up Record: 23 ganados 9 perdidos

Against the Spread: 17 ganados 13 perdidos y 1 empate

Estos son los juegos de la Semana 3:

Jueves por la Noche / Thursday Night Football

Miami (0-2) @ Jacksonville (1-1) – JAX-3.0

Ambos equipos perdieron en sus últimos partidos con marcadores altos. Miami perdió como local contra Buffalo 31-28 por su parte los Jags por poco le ganan a los Titans pero se quedaron cortos perdieron 33-30.

Las defensas de ambos equipos no han sido buenas en lo que va de esta temporada. Será un juego cerrado y cualquiera de los dos pueden ganar sin embargo escogeré a Miami espero que tenga su primera victoria y creo que cubrirá los +3 puntos.

Domingo / Sunday Games

Houston (0-2) @ Pittsburgh (2-0) – PIT-5.0

Los Texans han sido dominados en sus últimos dos juegos. Es difícil saber que tan buen equipo son ya que sus dos últimos juego han sido contra los dos mejores equipos de la AFC , los Chiefs y los Ravens.

Esta semana no será tampoco fácil se enfrentarán contra otro equipo fuerte de la AFC los Steelers, quienes diseñan el calendario definitivamente no han sido amables con los Texans, aunque será un partido cerrado los Steelers son mejor equipo , escojo a Pittsburgh para ganar este juego pero no cubrirán los 5 puntos.

Tennessee (2-0) @ Minnesota (0-2) – TEN-1.5

Este será un buen juego será interesante ver como corren la pelota los Titans contra los Vikings y su defensa. Simplemente no veo a los Vikings perdiendo su tercer juego , seguramente sacarán una victoria más y el marcador será bajo. En este juego voy contra los Titans y sus -1.5 puntos.

Chicago (2-0) @ Atlanta (0-2) – ATL-3.0

Los Bears han ganado sus dos juegos en contra de equipos más débiles y realmente no me han impresionado, mientras que los Falcons no han ganado pero si han anotado puntos en sus partidos. Me sorprende que Atlanta sea favorito y por 3 puntos.

Dudo que la ofensiva de los Bears anote muchos puntos a pesar de que se enfrentarán a la pobre defensiva de los Falcons. Escogeré que Atlanta y cubrirá los 3 puntos creo que viene en camino el primer partido perdido de los Bears.

San francisco (1-1) @ New York Giants (0-2) – SF-4.0

Los 49ers. estarán sin su QB Jimmy Garoppolo y su estrella el running back Mostert, por su parte los Giants tampoco contarán con la participación de su estrella el running back Barkley. Estoy sorprendido de que la diferencia en puntos es solo de 4, creo que los 49ers tienen la profundidad para reemplazar a Raheem Mostert y no creo que Jimmy G sea irremplazable.

La ofensiva de los Giants seguro sufrirá sin su estrella el RB Saquon Barkley, quizá también eso provoque que su ofensiva sea menos predecible. Escojo a los 49ers y cubrirán los 4 puntos , creo que derrotarán fácilmente a los Giants gracias a su defensa que le dificultará el partido al QB de los Giants, Daniel Jones.

Las Vegas (2-0) @ New England (1-1) – NE- 6.5

Los Raiders abrieron su nueva casa en Las Vegas con estilo y vencieron a los Saints de forma impresionante. Los Patriots por su parte perdieron cuando su QB Cam Newton no pudo anotar tan solo por una yarda y con segundos en su contra.

Es una semana corta y los Raiders está motivados después de su victoria mientras que los Patriots están sedientos de regresar a la columna de las victorias. Escojo a New England como ganador del juego y cubrirá los puntos.

Cincinnati (0-2) @ Philadelphia (0-2) -PHI- 6.5

Los Bengals no han ganado hasta ahora pero se ve potencial en su rookie QB. Los Eagles por su parte parecen un desastre después de perder sus dos juegos, aunque son un buen equipo con potencial y no creo que vayan por 3 juegos perdidos, los Bengals son el oponente perfecto para lograr su primer triunfo de la temporada. Ganará Philadelphia y cubrirá los puntos.

Washington (1-1) @ Cleveland (1-1) -CLE-7.0

Los Redskins han jugado un football decente sobretodo su defensa ha sido buena en taclear a los QB de los equipos contrarios. Los Browns por su parte vienen de un triunfo contra los débiles Bengals contra quienes demostraron que pueden correr la pelota. Los Redskins estarán sin su mejor ofensivo así es que proteger a su QB será clave si quieren avanzar. Creo que los Browns ganarán y cubrirán los 7 puntos.

La Rams (2-0) @ Buffalo (2-0) -BUF- 2.5

Este será uno de los mejores partidos de la semana 3 , dos equipos invictos se enfrentarán. Los Bills han vencido dos rivales divisionales débiles mientras que los Rams han vencido 2 buenos equipos Dallas y Philadelphia. Escojo a los Rams para que ganen será un juego cerrado y con marcador bajo.

New York Jets (0-2) @ Indianapolis (1-1) -IND- 10.5

Después de dos juegos en la temporada los Jets están probando que son el peor equipo de football. Las lesiones no han ayudado a este equipo a ser más competitivos. Los Colts apenas tuvieron su primer triunfo la semana pasada, creo que ganaran pero 10.5 puntos es mucho , no creo que cubran la diferencia en puntos. Quizá sea el partido en que demuestren que están de vuelta.

Carolina (0-2) @ LA Chargers (1-1) -LAC- 7.5

Es difícil imaginar que los Chargers son favorecidos por 7.5 puntos en contra de cualquier oponente , pero cuando ese equipo son los Panthers quienes perdieron por una lesión a su mejor jugador Christian McCaffery y estará fuera varias semanas. Esa es una gran pérdida y más para uno de los equipos más débiles de la liga. Los Chargers ganarán este juego y cubrirán los 7.5 puntos.

Tampa Bay (1-1) @ Denver (0-2) -TB- 6.0

Los Bucs lograrón su primer triunfo contra los Panthers la semana pasada. Los Broncos por su parte perdieron en contra de los Steelers. De los equipos que no han ganado un solo partido, los Broncos son el mejor de ese grupo, Denver cuenta con una buena defensa y quizá eso cause problemas a Tampa.

Hay que tener en cuenta que los Broncos estarán sin su QB principal Drew Lock y será el QB de reserva Jeff Driskel quien ocupará su lugar. Mi predicción quizá moleste pero los Broncos no solo cubrirán los 6 puntos pero ganarán este partido.

Dallas (1-1) @ Seattle (2-0) -SEA- 4.5

Seattle ha demostrado que es uno de los mejores equipos de la NFL en lo que va de la temporada, mientras que Dallas ha batallado en demostrarlo si no es por errores de los Falcons la semana pasada no tendrían un solo triunfo. Me gusta Seattle para ganar, este juego será cerrado y no creo que cubra los 4.5 puntos a mi punto es demasiada alta la diferencia.

Green Bay (2-0) @ New Orleans (1-1) -NO- 3.5

La defensa de los Packers se ha lucido en lo que va de la temporada. Para los Saints no ha sido fácil detener los pases como lo demostraron en el partido pasado contra los Raiders en el Monday Night Football. Buenos equipos remontan con una victoria después de una derrota y es lo que espero de New Orleans encontrarán la forma de vencer a los Packers y cubrir la diferencia de los 3.5 puntos.

Detroit (0-2) @ Arizona (2-0) -ARI- 5.5

Los Arizona Cardinals pueden terminar con un 3-0 al sumar una victoria más contra los desesperanzados Lions. De inicio parece un partido fácil de ganar para los Cardinales pero creo que el QB de los Lions Matthew Stafford con su brazo logrará que este juego sea más cerrado de lo que parece. Escogeré a los Cardinals para ganar pero a los Lions para cubrir los 5.5 puntos.

Monday Night Football

Kansas City (2-0) @ Baltimore (2-0) -BAL-3.0

Este quizá sea el mejor Monday Night en toda la temporada. Los Raven están jugando en su mejor nivel, ofensiva y defensivamente, mientras que los Chiefs se tambalearon un poco la semana pasada contra los Chargers. En este partido veremos quien proclamará ser el mejor equipo de la AFC.

Mientras que es complicado para cualquier equipo ir contra Patrick Mahomes creo que los Ravens está en su mejor momento y ganarán este juego creo que apenas cubrirán la diferencia de 3 puntos y anticipo que será un partido cerrado.