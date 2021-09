YA VIENE LA SEMANA 3 DE LA NFL, ¡NO TE LA PIERDAS!

La Semana 2 fue mejor con nuestras predicciones, atinamos a la victoria de los Titans y de los Cowboys. Lo impredescible que pueden ser algunos juegos lo vimos con la derrota de los Santos ante Carolina debido en gran parte a que su staff de entrenadores dio positivo a Covid 19 no pudieron estar en el juego y se notó. Por otra parte los Broncos, Carolina y los Raiders sorprendieron un poco van rumbo a la semana 3 con victorias.

Los equipos ya un poco desesperados esta semana por falta de victorias son Indinapolis Colts y los Minnesota Vikings si es que tienen aspiraciones a los playoffs empezar la temporada 0-3 ciertamente es un golpe a sus aspiraciones , espero que en esta semana tres ambos equipos den batalla para comenzar a cosechar victorias.

Juego jueves por la noche, 23 de septiembre 2021.

Carolina Panthers (2-0) @ Houston texans (1-1) – Carolina 7.0

Pronósticos: Panthers a ganar y Houston cobertura de puntos.

Es el primer juego de la semana y es difícil predecir un resultado, ambos equipos han sorprendido hasta el momento los Panthers van invictos y los Texans aunque perdieron contra Cleveland la semana pasada sí lograron cubrir los puntos. No es un juego en el que apostaría pero viendo la línea de apuestas la cobertura al día de hoy está en 7 puntos, si sube a 7.5 u 8 quizá apostaría a la cobertura de puntos por parte de los underdogs que juegan en casa los Texans. Sin embargo solo si la línea quedará por debajo de un touchdown tomaría a los Panthers para cobertura de puntos.

Como están las apuestas y línea de cobertura de puntos al día de creo que los Texans son un equipo competitivo que puede cubrir los puntos y los Panthers pueden llevarse la victoria.

Juego domingo 26 de septiembre 2021

LA Chargers (1-1) @ Kansas City Chiefs (1-1) – Kansas City 7.0

Pronóstico: KC a ganar y LA Chargers a cobertura de puntos.

Ambos equipos llegan con el mismo récord 1-1. Los Chiefs decepcionaron con su pérdida ante Baltimore, ese error al final del partido fue devastador. Por su parte los Chargers perdieron en su casa contra los Cowboys. Este es otro partido complicado de predecir por la cobertura de puntos de 7.

Estos son rivales divisionales es un juego importantes para ambos equipos, creo que los Chiefs pueden lograr la victoria en casa y deberán buscarla luego de su terrible pérdida contra los Ravens tienen que ganar este partido. Como se trata de un equipo que rara vez cubre los puntos , creo que los LA Chargers irán por la cobertura de puntos ATS.

Chicago Bears (1-1) @ Cleveland Browns (1-1) – Browns 7.5

Pronóstico: Browns a ganar y cobertura de puntos.

Las líneas de apuesta de las Vegas están complicando escoger estos juegos. Los Browns no fueron capaces de cubrir la diferencia de puntos contra los Texans, acerca de los Bears apenas si vencieron a los Bengals en su juego en casa. A Chicago le sigue costando anotar puntos del lado ofensivo pero en el lado defensivo están mejor lo que permite que la mayor parte de sus juegos sean cerrados.

Cleveland por su lado tiene la ofensiva capaz de anotar puntos a la fuerte defensa de los Bears, también los Brown saben correr la pelota lo que sienta las bases del llamado play action pass que saben aprovechar. Por tanto escogería a los Browns para ganar este partido y cubrir la diferencia de puntos que está un poco alta en 7.5.

Arizona Cardinals (2-0) @ Jacksonville Jaguars (0-2) – Cardinals 7.0

Pronóstico: Arizona a ganar y cobertura de puntos

Aquí viene otro juego con la diferencia de puntos de 7. Los Cardinals ya probaron estas dos semanas que son un equipo bueno este año y que son capaces de ganar juegos con marcadores cerrados como el fue caso con los Vikings apenas la semana pasada.

Los Jaguars han perdido sus dos primeros juegos esta temporada con récord de 26 puntos , ¡ouch! es terrible. La única forma en que siento que será un juego con marcador cerrado , es si Arizona está más concentrado en su siguiente juego contra los Rams la siguiente semana. Mientras los Cardinals se enfoquen en este juego no deben tener problema en ganar por un TD o más. Por tanto son favoritos para ganar y para cubrir puntos.

Washington Football Team (1-1) @ Buffalo Bills (1-1) – 9.5

Pronóstico: Buffalo a ganar / Washington a cobertura de puntos.

Es una diferencia de puntos altísima desde mi puntos de vista 9.5 tal vez es una exageración por la forma en que los Bills le ganaron a Miami la semana pasada. Lo cierto es que la ofensiva de Buffalo estuvo muy tranquila cuando jugó en la semana 1 contra una fuerte defensa de los Steelers y en este partido nuevamente se enfrentan a una fuerte defensa con Washington Football Team. No digo que Washington pueda ganar el juego pero tiene con qué mantener el juego cerrado. Este partido lo puede ganar Buffalo pero la cobertura de puntos la logrará Washington ATS.

Indianapolis Colts (0-2) @ Tennessee Titans (1-1) – Titans 5.0

Pronóstico: Titans a ganar / Colts cobertura de puntos.

Los Titans pueden respirar tranquilos tuvieron un regreso impresionante la semana pasado en su triunfo en tiempo extra contra Seattle. Derrick Henry fue una absoluta bestia en el partido. Los Colts por su parte jugaron bien a secas contra unos poderosos Rams, la noticia ahora está en ver si se recupera el QB de los Colts Carson Wentz que salió lesionado del partido de la semana 2, habrá que estar pendientes de su lesión.

Si se recupera Wentz creo que los Colts tienen lo suficiente para mantener el juego cerrado ya que su defensa es bastante buena a diferencia de correr la pelota que es la fortaleza de los Titans. Si Wentz no juega creo que podrían ganar los Titans pero Indianapolis puede cubrir los puntos.

Baltimore Ravens (1-1) @ Detroit lions (0-2) – Ravens 7.5

Pronóstico: Ravens a ganar y Lions cobertura de puntos.

En los años pasados los Ravens han demostrado ser un equipo muy competitivo, pero nunca pudieron encontrar su camino con los KC Chiefs. La semana pasada eso cambio le robaron la victoria, esta semana viajan a Detroit para enfrentar a unos no muy buenos Lions. Después de venir tan motivados por derrotar a los Chiefs la pregunta es si podrán continuar así de motivados para vencer a unos débiles Lions.

Los Lions por su parte no tuvieron un mal 1er periodo contra los Pakcers fuer justo durante la segunda parte del partido que se vinieron para abajo y perdieron el partido. Creo que los Ravens tienen aquí todo para ganar pero no me sorprendería que los Lions cubran los puntos.

New Orleans Saints (1-1) @ New England patriots (1-1) – Patriots 3.0

Pronóstico: Saints a ganar y cubrir puntos.

Veo con sorpresa que los Patriots sean favoritos aquí. Ambos equipos llegan en igualdad de circunstancias 1 partido ganado y un partido perdido. Los Saints vencieron a los Packers en la semana 1 los Patriots a los Jets en la semana 2. Sé que Bill Belicheck es el genio del coaching pero su contraparte Sean Payton también no le pide nada en planeación de juegos. Creo que New Orleans viene de vuelta esta semana con un juego donde lo veremos correr la pelota y el play action passing game su defensa puede contener Mac Jones la ofensiva de los Patriots. En este caso veo claro que los Saints pueden ganar y cubrir los puntos.

Cincinnati Bengals (1-1) @ Pittsburgh Steelers (1-1) – Steelers 4.5

Pronóstico: Steelers a ganar y cubrir puntos.

Los Steelers no tiene una ofensiva muy poderosa pero su defensa sigue siendo de élite quizá de las mejores de la NFL. Los Bengals son un equipo joven con un buen QB Joe Burrow, lo malo es que la línea ofensiva no convence con la protección que debe darle a Burrow para darle el tiempo suficiente de aventar el balón. Dado el hecho de que Pittsburgh perdió la semana pasada en casa contra los Raiders , no los veo perder 2 juegos seguido especialmente con un oponente inferior. Creo que pueden ganar los Steelers y cubrir la diferencia de puntos, pueden ganar hasta por 7 puntos diferencia.

New York Jets (0-2) @ Denver Broncos (2-0) – Broncos 11.0

Pronóstico: Broncos a ganar/ New York Jets a cubrir puntos.

Estos son dos equipos que van en direcciones opuestas, los Broncos hasta el momento son un equipo sólido los Jets no tanto más bien son un equipo que se está reconstruyendo. Parecería fácil escoger a Denver como equipo dominante pero me pregunto si ¿será los suficientemente bueno para estar 3-0 al inicio de la temporada? Tal vez sí, pero creo que los Jets son lo suficientemente competitivos como para cubrir los puntos. No me sorprendería si los Jets logran ir adelante en el marcador pero aún así seguramente ganará Denver aunque no cubrirán los puntos.

Atlanta Falcons (0-2) @ New York Giants (0-2) – Giants 3.0

Pronóstico: Giants a ganar y Falcons a cobertura de puntos.

Alguno de estos dos van tener su primer triunfo desde que empezó la temporada a menos que haya un empate que rara vez pasa en la NFL. Los Giants saben correr la pelota y tienen una defensa subvaluada por su lado los Falcons tienen un buen juego de pases con su QB Matt Ryan.

No creo que sea un juego de marcadores altos , puede que los Giants abran el marcador y se mantengan adelante por lo menos el primer tiempo, en el segundo tiempo los Falcons pueden sorprender. Creo que la diferencia de puntos de 3 es alta , Atlanta cubrirá los puntos y los Giants muy probablemente ganen el partido por un gol de campo o menos.

Miami Dolphins (1-1) @ Vegas raiders (2-0) – Raiders 4.5

Pronóstico: Raiders a ganar y Dolphins a cubrir puntos.

Los Raiders empezaron la temporada muy bien van invictos y parece que seguirán así contra Miami, quienes fueron aniquilados en casa prácticamente por los Buffalo Bills la semana pasada. Quizá en esta semana venga un Miami más enfocado y hambriento por un triunfo. Si los Dolphins logran regresar será por su defensa. Parece que será un juego de marcadores bajos , es casi seguro que ganen los Raiders pero Miami podría cubrir los puntos.

Tampa Bay Bucaneers (2-0) @ LA Rams (2-0) – Rams 1.0

Pronóstico: Rams a ganar y cubrir puntos.

Este será sin duda el juego de la semana con dos excelentes equipos en batalla será interesante ver quién permanecerá sin derrota. Ambos equipos son parecidos ahora que los Rams tienen como QB a Matthew Stafford, creo que los Rams tienen una pequeña ventaja más que nada por jugar en casa, por eso creo que podrían ganar este juego y cubrir el punto.

Seattle Seahawks (1-1) @ Minnesota Vikings (0-2) – Seahawks 2.0

Pronóstico: Minnesota a ganar y cubrir puntos.

Este es un gran reto para los Vikings estarán buscando su primer victoria de la temporada en contra de un poderoso Seattle. Ambos equipos tienen ofensivas capaces y su lado débil quizá sean las defensivas. Sin embargo la defensa de los Seahawks ha jugado mejor que la de los Vikings. Creo que los Vikings están desesperados por un triunfo y harán cualquier truco por parte de sus entrenadores para lograrlo, por tanto siento que el QB Kirk Cousins y su RB Dalvin Cook lograrán que Minnesota tenga su primer triunfo. Aunque no será fácil contra Russell Wilson y la ofensiva de los Seahawks, creo que será un juego cerrado los Vikings podrán ganar y cubrir los puntos.

Green Bay Packers (1-1) @ San Francisco 49ers (2-0) – 49ers 3.5

Pronóstico: San Francisco a ganar y cubrir puntos.

¿ Los Packers regresaron al juego la semana contra los Lions? De seguro que si lo hicieron y lo demostraron quizá el primer tiempo empezaron un poco lentos pero ya para el segundo tiempo este partido ya estaba resuelto. Su ofensiva logró aplicarse y acabar con un marcador muy cómodo, sin embargo fue contra un equipo débil y el partido fue en casa. Esta semana viajan a la costa Oeste para enfrentarse a San Francisco. Los 49ers empezaron bien la temporada sin una sola derrota pero siendo realistas no han enfrentado equipos fuertes.

Es un juego importante para ambos equipos si quieren demostrar que tan serio es su compromiso como equipos contendientes por el Super Bowl. Veo que la defensiva de los 49ers pondrá bastante presión sobre Aaron Rodgers lo apurarán para que haga sus pases eso quizá ponga a la ofensiva de GB en problemas. San Francisco optará más por correr la pelota en contra de la defensiva de los Packers , quizá sea un partido de marcadores más bajos de lo que se anticipa.

GB siento que aún no está jugando en su mejor nivel, por lo que creo que este partido lo puede ganar San Francisco , quienes apenas cubrirán los 4 puntos .

Monday Night

Juego lunes por la noche 27 de septiembre 2021.

Philadelphia Eagles (1-1) @ Dallas Cowboys (1-1) – Cowboys 4.0

Pronóstico: Cowboys a ganar y cubrir puntos.

Este es un gran partido de la NFC Este uno de estos equipos ganará esta división. Los Eagles perdieron en contra de los 49ers la semana pasada, los Cowboys por su lado ganaron contra los Chargers en Los Angeles. Si este juego es de marcadores cerrados los Eagles seguramente pueden ganar, pero si los Cowboys se ponen por delante rápidamente con su ofensiva difícilmente los Eagles los podrán alcanzar. Creo que los Cowboys pueden sacar un triunfo, su QB Dak Prescott tuvo un gran juego con pases y corriendo la pelota es por eso que si sigue así Dallas puede ganar y cubrir los puntos por 10 o más puntos.

Predicciones al momento:

A Ganar: 19-13

A Cobertura puntos: 16-15-1