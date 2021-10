YA ESTÁ AQUÍ EL PRONÓSTICO PARA LA SEMANA 4 DE LA NFL

Vaya que si fue un pasado fin de semana emocionante, los Ravens destrozaron el corazón de los fanáticos de los Lions, Justin Tucker anotó un gol por primera vez en la historia de la NFL de 66 yardas lo que le dio el triunfo a su equipo. Los Chiefs como de costumbre no solo no cubrieron los puntos perdieron su segundo partido seguido.

Y los Cinncinnati Bengals en Pittsburgh derrotaron fácilmente a los Steelers. En defensa de Pittsburgh tienen muchas lesiones que sin duda afectaron su desempeño el pasado domingo. Los equipos competitivos que al día de hoy tienen un récord de 1-2 son los Chiefs, los Seahawks y los Steelers. Será interesante ver esta semana 4 si están de regreso.

Jueves 30 de septiembre 2021

Jacksonville jaguars (0-3) @ Cinncinnati Bengals (2-1) -7.5

Los Bengals llegaron a esta partido después de un victoria contra los Steelers por lo tanto llegaron más motivados que los Jaguars. Al final ganaron el partido los Bengals 24-21 en su casa Cinncinati, pero no lograron cubrir los puntos.

Juegos Domingo 3 de octubre 2021

Washington Football Team (1-2) @ Atlanta Falcons (1-2) – 1.0 Los Falcons a principio de semana eran favoritos. Esto me sorprendio, pero quizá fue debido a que el fin de semana pasado Atlanta ganó un juego muy cerrado contra los Giants. Washington Team por su parte se esperaba que tuviera un buen juego pero hicieron a su defensa prácticamente pomada la ofensiva de los Bills. Los Falcons no tienen la ofensiva que los Bills por tanto creo que Washington estará de vuelta y las casas de apuestas parece que vieron eso porque al terminar la semana se voltearon las preferencias ahora el favorito es Washington quien creo que ganará y aparte cubrirá la diferencia de puntos.

Houston Texans (1-2) @ Buffalo Bills (2-1) BUF – 16.5 Este juego nada más de ver la enorme diferencia de puntos se ve feo el panorama. La ofensiva de los Bills encontró ya su camino las dos semanas pasadas anotando bastante puntos a los Dolphins y a Washington. ¿ Lo podrán lograr nuevamente por una 3er semana consecutiva? Históricamente cuando hay una diferencia de puntos tan grande por lo regular la cubre el no favorito.

La duda no es si los Bills ganarán este juego o no, la pregunta será si estarán enfocados en este juego, la siguiente semana juegan contra los KC Chiefs eso los puede distraer en su objetivo de vencer a unos débiles Texans. Creo que ganarán los Bills pero los Texans cubrirán los puntos.

Detroit Lions (0-3) @ Chicago Bears (1-2) CHI- 3.0

¿Qué podemos decir de los Lions? No han ganado ni un solo partido, aunque han demostrado ser un equipo competitivo en los 3 juegos. Iban ganando con los Packers al medio tiempo, anotaron 33 puntos en contra de la defensiva de los 49ers y casi vencen a los Ravens si no hubiese sido por es increíblemente gol de campo de 66 yardas al final del partido. Sin duda merecen un mejor destino.

Los Bears parece que tienen una muy buena defensa pero en cuanto avanzan los partidos no logra mantener el ritmo , su ofensiva tampoco logran mantenerse y darle un poco de descanso a la defensa. En este punto de la temporada podríamos decir que los Lions son mejores que los Bears, este juego seguramente será de marcador cerrado y de pocos puntos. Creo que los Lions pueden cubrir los 3 puntos pero como su suerte lo ha demostrado habrá una forma en que pierdan y los Bears ganen el partido.

Carolina Panthers (3-0) @ Dallas Cowboys (2-1) – DAL 4.5 Los Cowboys vienen muy motivados desde su último juego después de aplastar a sus rivales divisionales los Eagles, el pasado lunes por la noche. Los Panthers por su lado están más descansados y tuvieron más tiempo para preparase para este juego ya que jugaron desde el jueves 23 por la noche. Los Panthers tienen una muy buena y rápida defensa que compagina muy bien con la rápida explosiva ofensiva de los Cowboys. Será un juego cerrado , creo que Dallas puede ganar en casa pero creo que los Panthers mantendrán el marcador cerrado por lo que cubrirán los puntos.

Indianapolis Colts (0-3) @ Miami Dolphins (1-2) – MIA 2.0 Esta temporada los Colts llegaron con esperanzas muy altas en un puesto en los playoffs e incluso por un título en su división. Tres semanas más tarde están al día de hoy sin una sola victoria, con Carson Wentz como su QB creo que sabíamos que no tendrían una gran ofensiva pero las esperanzas eran en la forma en que corrían la pelota parecía sólida y su defensiva parecía fuerte, casi se podía augurar una temporada exitosa, hoy su defensa ha demostrado ser vulnerable.

Por otra parte los Dolphins pelearon duro en su partido contra los Raiders y por poco ganan el juego. Para que Miami logré ganar sus partidos necesitan lanzar buenos pases a sus talentosos receptores, si lo logran en este juego podrán ganar y cubrir la diferencia de puntos.

Cleveland Browns (2-1) @ Minnesota Vikings (1-2) – CLE -2.0 Los Vikings encontraron su camino el pasado domingo cuando vencieron a los Seattle Seahawks y lo lograron sin su RB estrella Dalvin Cook. El QB de los Vikings Kirk Cousins ha jugado bien durante la temporada la que no ha sido tan consistente es la defensa de los Vikings. Del lado de los Cleveland Browns llegan al juego con un promedio de 30 puntos por juego gracias a que saben correr la pelota y play action en sus pases. Será sin duda un gran reto para los Vikings ganarle a los Browns, por tanto creo que Cleveland ganará el partido y cubrirá los puntos será un partido de marcadores bajos.

New York Giants (0-3) @ New Orleans Saints (2-1) – NO 7.5 Es la semana 4 y este será el primer partido de los Santos en casa ya que en la semana 1 fue el partido en territorio neutro contra los Packers. Los Giants no llevan ni un partido ganado, pero no perdamos de vista que sus últimos dos juegos los perdieron por una diferencia de menos de 5 puntos. Los Giants son un equipo parecido a New England que New Orleans los manejo fácilmente por tanto espero que este juego sea parecido y como lo juegan en casa tendrán mayor ventaja por tanto pueden ganar y cubrir los puntos sin problema.

Tennessee Titans (2-1) @ New York Jets (0-3) – TEN 7.0

Los New York Jets y su rookie QB Zach Wilson no encuentran su juego en este inicio de temporada, no logran mover la pelota y por tanto no logran anotar muchos puntos. Los Titans por su lado encontraron ya su juego vencieron a los Colts la semana pasada por 9 puntos, la pregunta es si podrán vencer a los Jets por más de 8 puntos, la respuesta es que si absolutamente lo creo.

Aunque opino que si hay una defensa a la que los Jets si logran mover el balón le pueden anotar un par de puntos , es a la defensa de Tennesse. Sin embargo siendo realistas creo que los Titans ganarán y apenas cubrirán la diferencia de puntos.

Kansas City Chiefs (1-2) @ Philadelphia eagles (1-2) – KC 7.0 Los Chiefs están en un bache desde hace dos semanas y van 0-3 ATS en resumen no han cubierto los puntos en ninguno de sus últimos 3 partidos. Los Eagles vienen del partido del lunes por la noche en el que fueron derrotados, tienen que preparase en pocos días para enfrentar a una de las ofensivas más explosivas de la liga.

Para KC viene de una semana en la que han tenido que pensar en sus últimas dos derrotas y para colmo su entrenador Andy Reid estuvo delicado de salud en el último juego, salió en ambulancia del partido directo al hospital por no sentirse bien en el partido del domingo por la noches. Algo me dice que motivación tendrán para ganar este juego y dar una gran actuación también del lado de la ofensiva. Podrán vencer a los Eagles, los Chiefs ganarán mínimo por dos TD.

Arizona Cardinals (3-0) @ LA Rams (3-0) – LAR 4.5 ¿Cuál de estos dos equipos saldrá con un 4-0? En la muy competitiva División Oeste de la NFC, ambos equipos tienen muy buena ofensiva esta temporada, los Cardinals ponen en promedio 30 puntos en su juego mientras que los Rams ponen mínimo unos 27 puntos por juego. Aquí la diferencia está según yo en ver qué equipos han enfrentado , Arizona ha enfrentado a equipos con defensas débiles , los Rams por su lado han enfrentado a equipos con defensas más sólidas. Para este partido veo más posibilidades de que los Rams ganen y cubran los puntos.

Seattle Seahawks (1-2) @ san Francisco 49ers (1-2) – SF 2.5 Este es un juego muy interesante en la NFL Oeste son dos excelentes equipos, uno de ellos quedará 1-3 para entrar a la semana 5 donde tendrán que enfrentar a otro rival divisional, Seattle juega en casa contra los Rams y SF juega viaja a Arizona. Ambos equipos necesitan esta victoria. Me gusta la defensa de San Francisco, lo que a veces no es tan consistente es su ofensiva en los juegos importantes como lo vimos el fin pasado con los GB Packers.

Los Seahawks tienen una potente ofensiva pero no lo demostró en el 2do tiempo el fin pasado contra Minesota. Creo que la decisión para este juego está en el QB en el que tengan más confianza , Russell Wilson o Jimmy G. Para mí la decisión es fácil voy por los Seahawks para ganar este partido y cubrir los puntos.

Baltimore Ravens (2-1) @ Denver Broncos (3-0) – BAL 1.0 Está línea en las apuestas al comenzar la semana era un poco engañosa, favorecía a los Broncos por únicamente dos puntos. Esto después de que Denver prácticamente aplastó a los Jets, los Ravens casi perdieron contra los Detroit Lions solo fue por el espectacular gol de campo de 66 yardas que ganaron por un margen muy cerrado. Ahora al terminar casi la semana las apuestas en Vegas favorecen a Baltimore. Creo que los Ravens puede ganar y cubrir la diferencia de puntos.

Pittsburgh Steelers (1-2) @ Green Bay Packers (2-1) – GB 6.5 Este juego es un clásico encuentro entre veteranos y futuros QB en el Hall de la fama , Ben Roethlisberger y Aaron Rodgers. Los Steelers con tanto lesionado no sorprendió que perdieran contra los Bengals. Los Packers lograron sacar una victoria de último minuto al enfrentar a los 49ers en San Francisco.

Creo que será un juego de marcadores altos , creo que puede ganar Green Bay ya que juega en casa aparte la defensa de los Steelers no creo que este lo suficientemente sana para detener a GB. Por el otro lado Roethlisberger parece que sus mejores días quedaron atrás aunque todavía puede lograr algunos puntos contra la vulnerable defensa de los Packers. Creo que la victoria la conseguirán los Packers y la cobertura de puntos también, los Steelers están en problemas.

Tampa Bay Bucaneers (2-1)@ New England Patriots (1-2) – TB 7.0 Este juego sin duda es el juego de la semana. Tom Brady regresa a Foxboro para enfrentarse a su antigüo coach y su equipo por primera vez. Será interesante ver el plan de juego que tiene preparado Bill Belichick para su ex QB estrella. El juego de los Rams demostró la debilidad de los Bucaneros en la defensa pero aún saben frenar al equipo contrario cuando intentan correr la pelota. Y da la casualidad que los Patriots todo lo que tienen es una ofensiva que corre la pelota. Todo favorece aquí a Tampa por lo que apostaría a que Brady y los Bucs ganarán este juego mínimo por 7 puntos.

Lunes por la Noche

Las Vegas Raiders (3-0) @ LA Chargers (2-1) – LAC 3.5 Los Raiders como predije la semana pasada apenas vencieron a los Dolphins pero no cubrieron la diferencia de puntos. En ese juego perdieron varios jugadores en la defensa por tanto sería bueno ver la lista de lesionados para ver quién participara en este juego. Los Chargers vienen de un juego que le ganaron a los Chiefs por un margen muy cerrado así es que llegan en su momentos a enfrentar otro rival divisional.

Este juego es en casa de los Chargers pero no parecerá ya que los Raiders tienen bastantes fanáticos en California donde antes jugaban antes de mudarse a las Vegas. Así es que la ventaja de jugar en casa queda fuera de la ecuación. Todo se resume a qué equipo está jugando mejor ahora y creo que estos son los Chargers. Parece que llevaron su juego a nivel élite, creo que ganarán y aparte cubrirán la diferencia en puntos.

Las semana 3 nos fue muy bien con las predicciones, este es el récord al entrar a la semana 4, hagan sus apuestas. A ganar: 31-17 / Cobertura de puntos: 26-21-1