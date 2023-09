Semana 4 NFL Temporada 2023-2024

Semana 3 la dejamos atrás y ahora tenemos 3 equipos invictos los Dolphins, los 49ers y los Eagles. Los equipos perdedores de la temporada con 4 sin una sola victoria Vikings, Panthers , Broncos y Bears. Tanto los Dolphins como los Chiefs fueron los dos equipos de la AFC que destruyeron a sus oponentes el fin de semana pasado. Los Cowboys por su parte sorprendieron al perder su primer partido de la temporada contra un equipo como los Cardinals.

En las 3 mejores apuestas recomendadas para la Semana 3 en esta columna , acertamos a los 3 partidos así que felicidades a los ganadores que tomaron nuestra recomendación. El récord que tuvimos en todas nuestras predicciones a ganar atinamos a 11 partidos de 16 y a cobertura de puntos 8-8. Esperemos que conforme pasen las semanas sea más fácil pronosticar ganadores ya que conforme pasan las semanas es más claro ver las tendencias en cada equipo.

Mejores apuestas Semana 4:

1. Jacksonville jaguars -3.0

2. Minnesota Vikings -3.5

3. Washington Commanders +8.0

Estos son los partidos de la Semana 4

Jueves 28 de septiembre

Detroit Lions (2-1) @ Green Bay Packers (2-1) – Lions -2.0

Pick: GB +2.0

Ambos equipos vienen de ganar la semana pasada y tienen récord idéntico. Es un partido importante para ambos ya que son rivales divisionales de la NFC Norte. Detroit está jugando un poco mejor que los Packers, pero hay que tener en cuenta que el partido será en casa de los Packers por tal motivo escogería a ganar a Green Bay con un par de jugadas heroicas casi al final como lo hicieron la semana pasada y por ende a cubrir los puntos.

Domingo 1 de octubre

Atlanta Falcons (2-1) @ Jacksonville Jaguars (1-2) – Jaguars -3.0

Pick: Jags -3.0

Partido en Londres, Inglaterra.

Ambos equipos empezaron bien la temporada ganando su respectivos juegos , pero a partir de la semana 2 comenzaron a tener dificultades. La cobertura de puntos quizá debería ser más alta favoreciendo a los Jags pero lo cierto es que su juego de la semana pasada decepciono no lograron cubrir los puntos y perdieron contra los Texans. Así es que los Jags son de esos equipos poco confiables con subidas y bajadas en la temporada, creo que después de jugar mal en la semana 3, este domingo jugarán mejor es un partido internacional quizá se luzcan y nos sorprendan también cubriendo los puntos por 10 puntos o más.

Denver Broncos (0-3) @ Chicago Bears (0-3) – Broncos -3.5

Pick: Bears +3.5

Se preguntarán cómo es posible que un equipo que perdió por 50 puntos resulta que es el favorito para este partido, pues la respuesta es porque jugará contra la Bears. Si Chicago ha estado igual que los Broncos jugando terrible esta temporada. Ambos equipos son un desastre, no solo no han ganado sus respectivos partidos pero es que ni siquiera han logrado cubrir los puntos. Si tengo que escoger entre estos equipos el menos malo creo que escogeré al equipo de casa para ganar y cubrir puntos, los Bears.

Tampa Bay Buccaneers (2-1) @ New Orleans Saints (2-1) – Saints -3.0

Pick: Saints -3.0

Ambos equipos tienen un récord idéntico, apenas perdieron su primer juego la semana pasada. Los Saints históricamente juegan bien cuando van contra los Bucs, desafortunadamente los Saints perdieron a su QB Derek Carr, por una lesión así es que jugará ahora Jameis Winston. Aún con este cambio de QB creo que Winston tiene el talento para ganar al QB de Tampa Baker Mayfield. Así es que tomaría a los Saints a ganar y cubrir los puntos.

Minnesota Vikings (0-3) @ Carolina Panthers (0-3) – Vikings -4.0

Pick: Vikings -4.0

Estos son dos de los equipos que están sin récord ganador se enfrentarán en Carolina. Los Panthers la semana pasada jugaron con su backup QB Andy Dalton, su defensa fue muy pobre en su partido en Seattle contra los Seahawks. Los Vikings tuvieron un juego muy cerrado contra los Chargers y perdieron por una mala jugada, en este partido Minnesota tiene un gran ventaja hablando de QB, Kirk Cousin es un jugador sólido a pesar del mal récord de su equipo. Creo que esta podría ser la primera victoria para los Vikings a ganar y cubrir puntos.

Pittsburgh Steelers (2-1) @ Houston Texans (1-2) – Steelers -3.0

Pick: Texans +3.0

Ambos equipos vienen de victoria la semana pasada , los Steelers vencieron a los Raiders y los Texans a los Jags. Este juego será de marcador bajo , los Steelers tienen la mejor defensa en este juego pero su ofensiva no ha estado del todo bien aunque su récord sea 2-1. En este partido tomaría a los Texans el equipo de casa para ganar su segundo partido y cubrir los puntos, su QB CJ Stroud no ha jugado mal. La diferencia en este juego es la habilidad que tiene este QB en pases largos y profundos que sin duda le causaran problemas a la defensiva de los Steelers.

Los Angeles Rams (1-2) @ Indianapolis Colts (2-1) – Colts – Even

Pick: Colts a ganar

Los Colts han sorprendido en esta temporada después de ganar 2 partidos de 3. La ofensiva de Indianapolis desde que Gardner Minshew tomo la posición de QB. De los Rams se esperaba que no fueran competitivos y lo cierto es que para ser justos han cubierto los puntos de dos de sus partidos. Este será el 2do juego en que los Rams viajarán al este y tienen la desventaja de que es una semana corta ya que apenas el lunes jugaron contra los Bengals. Si Minshew es el QB de nuevo esta semana, creo que podrán ganar este partido los Colts. Pero si regresa como QB Anthony Richardson , creo Aaron Donald y la defensiva de los Rams provocaran varias intercepciones que podrían darle una victoria a los Rams así es que para decidir por quien apostar vería primero qué QB jugará con los Colts.

Las Vegas Raiders (1-2) @ Los Angeles Chargers (1-2) – Chargers -5.5

Pick: Chargers , Raiders +5.5

Los Chargers tuvieron su primer triunfo en Minnesota contra los Vikings, los Raiders no han jugado tan bien como el año pasado su única victoria fue contra los Broncos en la Semana 1. Aunque los Chargers solo tienen también 1 victoria, su juego es más consistente ofensivamente y anotando puntos. Parece que será un partido fácil para los Chargers, este partido lo jugara el backup QB de los Raiders, Brian Hoyer. Creo que los Angeles ganarán este juego pero quizá Vegas podría cubrir los puntos y quizá se defina este partido en la segunda mitad.

Cincinnati Bengals (1-2) @ Tennessee Titans (1-2) – Bengals -2.5

Pick: Titans , +2.5

Los Bengals ganaron su primer juego y fue cerrado contra de los Rams el lunes por la noche. La defensa de Cincinnati fue sólida y le dio a su equipo un gran impulso ya que por fin lograron su primer triunfo de la temporada, esto fue importante para los Bengals ya que en su División todos los equipos llevan dos partidos ganados sería humillante tener un 0-3 para este equipo a estas alturas. Aunque sabemos que lesión de su QB Joe Burrow, no le ha permitido jugar al 100 %.

Los Titans perdieron contra los Browns y no es sorpresa su ofensiva ha sido inconsistente, si la defensiva de Tennessee lograr sacar provecho de la débil ofensiva de los Bengals y no le permite a Burrow hacer sus pases pueden ganar este juego. Aún seguimos en espera del gran juego de Derrick Henry y creo que esta semana lo veremos destacar. Titans pueden ganar y cubrir puntos.

Baltimore Ravens (2-1) @ Cleveland Browns (2-1) – Browns -3.0

Pick: Browns -3.0

Los Browns están por jugar 3er juego de 4 contra un rival divisional. Esta ocasión reciben a los Ravens ambos tienen récord idéntico, Baltimore viene de un juego decepcionante en tiempo extra contra los Colts. Ya que el juego es en Cleveland y DeShaun Watson está jugando mejor últimamente le daría la ventaja aquí a los Browns a ganar y cubrir puntos.

New England Patriots (1-2) @ Dallas Cowboys (2-1) – Cowboys -6.5

Pick: Cowboys -6.5

Los Patriots por fin lograron su primer victoria de la temporada contra los Jets aunque el marcador fue bajo, por su parte los Cowboys que eran uno de los equipos dominantes por lo mostrado en sus primeros 2 juegos, jugaron en su partido contra Arizona de forma muy mediocre. No creo por lo tanto que Dak Prescott logre mantener una ofensiva consistente, pero si veo que en este partido logren ganar contra New England. Dado que la defensa de Dallas es de las mejores y que New England se le dificulta anotar puntos, Dallas puede ganar y cubrir puntos.

Washington Commanders (2-1) @ Philadelphia eagles (3-0) – Eagles -8.0

Pick: Eagles a ganar, Washington +8.0

Estos dos rivales del Este de la NFC han tenido un inicio un poco por debajo de lo esperado. Mientras que los Eagles van invictos no han dominado en sus partidos como se esperaría. Los Commanders históricamente dan juegos complicados contra los Eagles, por tanto creo que no podrán ganar el partido pero si cubrir los puntos.

Miami Dolphins (3-0) @ Buffalo Bills (2-1) – Bills -2.5

Pick: Bills -2.5

Este es el juego de la semana 4 se enfrentan dos de los mejores equipos de la AFC Este en Buffalo. En la semana 3 fueron equipos dominantes destrozando a sus rivales. Es un juego más importante para los Bills ya que si pierden este juego quedarían por debajo dos juegos de los Dolphins como líderes de división. La historia está de lado de los Bills, a Tua Tagovailoa siempre se le dificulta jugar contra los Bills. Tomaré a los Bills para ganar y cubir los puntos, por una diferencia de 3 o 4 puntos.

Arizona cardinals (1-2) @ San Francisco 49ers (3-0) – 49ers -14.0

Pick: SF -14.0

Ambos equipos vienen de victorias la semana pasada. Los Cardinals sorprendieron a todos con su victoria contra Dallas, curiosamente también Arizona ha cubierto la diferencia de puntos en todos sus partidos 3-0. Las apuestas en Vegas no creen en los Cardinals para muestra es la diferencia en cobertura de puntos es muy alta. Pero quizá es porque San Francisco está invicto y es uno de los mejores equipos de la NFL, el último día que jugo SF fue el jueves pasado lo cual les dio descanso extra y suficiente tiempo para preparar su partido. Creo que SF puede ganar este partido y cubrir puntos , honestamente no veo a los Cardinals capaces de pasar por los agresiva defensa de los 49ers.

Kansas City Chiefs (2-1) @ New York Jets (1-2) – Chiefs -9.5

Pick: Chiefs a ganar, Jets +9.5

Kansas City la temporada pasada casi nunca lograba cubrir los puntos , esta temporada lo ha logrado en sus últimos dos juegos, han sido un equipo dominante en casa y vaya que si dominaron a los Bears que de por sí son un muy mal equipo. Por su parte los Jets se ven algo perdidos con Zach Wilson como QB y era algo de esperarse. La clave para este juego es ¿cuántos puntos Kansas City pueda anotar como visitante en New York? La ofensiva de los Jets es pésima y dudo que logre anotar más de 17 puntos. Podrán los Chiefs anotar 27 puntos esta semana 4 y cubrir los puntos, creo que lograrán ganar el juego pero para dar un poco de respeto a los Jets demos el beneficio de la duda de que cubrirán los puntos.

Lunes 2 de octubre. Monday Night Football

Seattle Seahawks (2-1) @ New York Giants (1-2) – Giants. Even

Pick : Giants

Este nos es un partido muy emocionante para Prime Time. Seattle llega a este juego después de anotar 37 puntos en sus últimos dos juegos parece que su ofensiva ya tomo ritmo. Los Giants en 3 juegos han anotado 43 puntos que es en promedio 15 puntos por juego lo cual no es mucho. Entonces la pregunta sería porqué son los Giants favoritos. Esto es porque los Giants y su coach Brian Daboll han tenido descanso extra ya que jugaron el jueves pasado contra San Francisco. Este juego debería favorecer a los Seahawks , pero eso sería demasiado predecible por lo tanto escogería al QB de los Giants, Daniel Jones para ganar este juego, además de que la defensa de New York no se ha desempeñado tan mal creo que destacará y jugará bien contra la ofensiva de los Seahawks que ha sido buena en anotar puntos. En resumen Giants a ganar y cubrir puntos.

Récord apuestas

Apuestas sugeridas : 6-3

A ganar : 31-17

Cobertura de puntos: 23-24-1