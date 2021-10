La semana fue buena para los equipos de Nueva York, hubiese sido difícil predecir que los New York Giants yendo a New Orleans iban a derrotar a los Saints en casa y qué decir de los New York Jets, son un equipo que parecía incapaz de ganarle a otro equipo de la NFL semana tras semana y sorprendieron con este triunfo nada menos que contra los Tennesse Titans en tiempo extra.

No podemos dejar de mencionar el regreso de Tom Brady a New England para enfrentar a su antigüo equipo los Patriots fue uno de los partidos con mayor audiencia en temporada regular en la historia. Si bien la actuación de Brady no fue espectacular en este partido su actuación si fue competitiva lo que resultó en que los Buccaneers lograran ganar un partido cerrado en Foxboro.

Por último habrá que dar un gran crédito a los Arizona Cardinals van invictos gracias a su victoria como equipo visitante en Los Angeles contra unos Rams fuertes. Y qué decir de Buffalo aplastando por completo a los Houston Texans con un 40-0. Así entramos a la Semana 5 y el juego que todos están esperando es el de los Buffalo Bills contra los Kansa City Chiefs será un clásico.

Jueves 7 de octubre

Los Angeles Rams (3-1) @ Seattle Seahawks (2-2) Marcador Final 26-17

Este fue un juego interesante entre dos equipos de la NFC División Oeste. Los Rams venían de una sorprendente derrota por parte de Arizona y los Seahawks de un victoria contra los 49ers, pero dicho resultado fue un poco engañoso, los 49ers en la semana 4 tuvieron 200 yardas más en la ofensiva que Seattle, aquí lo que sucedió es que con un QB como Rusell Wilson este tipo de juegos se pueden ganar.

La defensa de los Seahawks no ha tenido su mejor desempeño en lo que va de la temporada y lo demostraron la noche pasada, los Rams llegaron con mayor presión por ganar y resolvieron el partido. Los Angeles demostró que tiene mejor equipo ofensivamente y defensivamente por lo que ganaron este juego interdivisional con esto no quedan muy lejos de Arizona a la cabeza de la división. Los Rams cumplieron y cubrieron los puntos.

Domingo 10 de octubre Sede : Londres

New York Jets (1-3) @ Atlanta Falcons (1-3) ATL -2.5

Tal vez no sea el juego más emocionante de la semana pero alguno de esto dos equipos débiles saldrá con su segunda victoria de la temporada. Quién será? Los Jets vienen de una sorpresiva victoria sobre los Titans, mientras que los Falcons sacaron una victoria sobre los New York Giants en la semana 3. Creo que la cobertura de puntos será para los Jets +4. Solo porque los Falcons a mi parecer tienen una mejor ofensiva no veo realmente a los Jetas ganar dos juegos seguidos , creo que Atlanta ganará este partido

Domingo 10 de octubre

Green Bay Packers (3-1) @ Cincinnati Bengals (3-1) GB – 3.0

Los Bengals ganaron 3 de sus 4 primeros juegos, parece que su QB Joe Burrow está mejorando cada semana. Cincinnati se llevó un buen susto el jueves pasado ya que casi pierden contra unos débiles Jaguars. Los GB empezaron la temporada con un partido que los hizo verse muy mal contra los Saints , los siguientes 3 partidos han sido triunfos seguidos parece que están de regreso. Creo que será un juego de puntuación alta, ganará GB y logrará cubrir los puntos.

Denver Broncos (3-1) @ Pittsburgh Steelers (1-3) EVEN

Los Broncos regresaron a la realidad luego de su pérdida antes los Ravens la semana pasada ahora tienen que enfrentar unos desesperados Pittsburgh. Los Steelers necesitan ganar este partido si quieren mantener las esperanzas para ganar un título en su división.

Lo cierto es que el QB Ben Roethlisberger, no se ha visto muy bien en este temporada, aparte de que desde que iniciaron han tenido muchos lesionados , lo cual afectó su récord hasta este punto de la temporada. Será un juego muy físico , el equipo más desesperado por un triunfo ganará aquí y para su suerte los Steelers jugarán en casa. Tomo a los Steelers para cubrir los puntos y ganar el juego.

New Orleans Saints (2-2) @ Washington football Team (2-2) NO -2.0

Que diferencia hacen 2 semanas, los Saints perdieron en casa ante unos débiles Giants y por su parte Washington Team fue a Atlanta y venció. Si Washington hubiese vencido a los Falcons en un juego de marcador bajo con su defensa hubiese escogido a Washington para ganar este juego. Pero lo cierto es que los Santos tienen una defensa sólida y son capaces de anotar bastantes puntos si la defensa de Washington no mejora creo que los Saints pueden ganar este partido y cubrir la diferencia de puntos.

Philadelphia Eagles (1-3) @ Carolina Panthers (3-1) CAR -3.0

Después de su Victoria contra los Falcons en la semana uno los Eagles han perdido su último tres partidos con un récord también 0-3 ATS en esos juegos. Su mayor problema es la defensa no logran por más lo que intentan detener al otro equipo al correr la pelota, permiten por juego cerca de 150 yardas por tierra.

Los Panthers sufrieron una derrota contra Dallas la semana pasada pero fueron un equipo muy competitivo. La defensa de los Panthers ha sido muy buena y aún mejor en casa ya que solo permite cerca de 46 yardas por tierra y 143 yardas por aire. No creo que sea un juego de marcadores altos pero creo que Carolina puede ganar este juego aunque los Eagles quizá cubran los puntos.

New England Patriots (1-3) @ Houston Texans (1-3) NE-9.0

Ambos equipos tienen estilos similares optan por correr la pelota. Los Patriots tienen buena defensa a pesar de que perdieron contra TB la semana pasada , el partido acabo más cerrado de lo que se esperaba.

Los Texans fueron derrotados por Buffalo 40-0 y se esperaba algo así ya que el QB de los Texans es el 3ro Davis Mills que definitivamente no tiene la habilidad de mover al equipo en la ofensiva, aunque no perdamos de vista en la Semana 3 a los Jets les paso algo similar los derrotaron los Broncos 26-0 y en la semana 4 regresaron para vencer con todo a los Titans en tiempo extra. Veo que podría pasar algo similar aquí, si es que los Texans tienen algo de orgullo. Los Texans seguramente cubrirán los puntos y no nos sorprendamos si sacan una victoria en este juego.

Buffalo Bills (3-1) @ Kansas City Chiefs (2-2) KC -2.5

Después de 4 semanas que inició la temporada los Buffalo Bills son el equipo mejor posicionado en todos los polls. Prácticamente acaban con sus oponentes no solo con su ofensiva también con su defensiva. Esta semana tenemos este gran juego para ellos, si le ganan a los KC Chiefs pueden asegurar que son el mejor equipo de la NFL. Creo que será un juego de marcadores altos y el equipo que tenga más posesión de la pelota en el 4to Cuarto será el que gane. Tomó a los Bills para cubrir los puntos pero creo que el QB de Kansas City Patrick Mahomes logrará sacar una victoria la diferencia será por 3 ó menos puntos.

Tennessee Titans (2-2) @ Jacksonville Jaguars (0-4) TEN -4.5

Los Titans los vemos por lo regular como un contendiente para el Super Bowl y de repente prácticamente se desinflan contra equipos más débiles como pasó la semana pasada contra los Jets. Sin embargo creo que esta semana será su oportunidad de estar de vuelta igual que cuando en la semana 2 fueron a Seattle y vencieron a los Seahawks después de perder en la Semana 1 contra Arizona. Creo que pueden ganar y cubrir los puntos , de los Jaguars realmente no han sido capaces de mostrar un fútbol competitivo en los 4 cuartos de un partido en lo que va de la temporada.

Detroit Lions (0-4) @ Minnesota Vikings (1-3) – Vikings -10.0

Ambos equipos necesitan un triunfo, los Lions buscan su primer triunfo y bueno los Vikings irían por el 2do triunfo de la temporada si es que desean colarse en los playoffs. En general los LIons han sido competitivos excepto el partido pasado que perdieron por más de 10 puntos contra Chicago que no es particularmente un equipo fuerte. Para los Lions las cosas tampoco están fáciles Minnesota es un lugar complicado para jugar, si no pregunten a los Seahawks perdieron en ese campo en la semana 3. La ofensiva de los Vikings debe lograr anotar mínimo unos 30 puntos en este juego , la verdad no veo al QB de los Lions Jared Goff ni a su ofensiva anotar más allá de 20 puntos por tanto creo que este partido será para los Vikigns y cubrirán los puntos.

Miami Dolphins (1-3) @ Tampa Bay Bucaneers (3-1) TB -10.0

Los Tampa Bucaneers regresan a casa a enfrentar a los Dolphins quienes no logran encontrarse en lo que va de la temporada. Creo que Tampa podrá resolver este partido sin problemas y ganar, la cobertura de puntos es alta , puedo ver a Miami abajo unos 20 puntos en el 3er cuarto pero recuperándose para más adelante en el juego. Miami tiene un par de receptores decentes y los Bucs no son tan buenos para interferencia de pases , por tanto creo que Miami puede cubrir lo puntos.

New York Giants (1-3) @ Dallas Cowboys (3-1) DAL -7.0

Los Cowboys están en un buen momento hasta el momento ganaron 3 partidos de 4. Su ofensiva parece que encontró su ritmo aunque su defensiva aún tiene una que otra falla. Los Giants por su parte están más motivados después de vencer a los Santos en su único partido ganado hasta el momento de la temporada. Es un partido interdivisional , así es que se conocen bien estos equipos.

No me soprendería que la defensiva de los Giants detenga a la ofensiva de los Cowboys evitando así un juego de puntaje alto. Por los puntos débiles en la defensiva de los Cowboys creo que los Giants podrán anotar un par de puntos. Mi predicción es que Dallas gana pero el marcador será cerrado seguramente la diferencia será menor a 8.5 puntos, por lo que lo Giants cubrirán los puntos.

Chicago Bears (2-2) @ Las Vegas Raiders (3-1) LV -5.5

Es una semana corta para los Raiders jugaron contra los Chargers apenas el lunes por la noche y perdieron , ahora reciben a los Bears que han tenido problemas con su ofensiva toda la temporada. Lo que ayuda a Chicago a veces es su estelar defensiva. En lo que va de la temporada como equipo visitante van 0-2 y la defensa en esas ocasiones no ha destacado por hacerlo bien. Con Vegas la historia es 2-0 en partidos en casa y son un equipo que tienen una buena mezcla de pases y correr la pelota. No veo a los Bears anotar demasiados puntos ni cubrir los puntos por tanto este partido creo que será para los Raiders así como al cobertura de puntos.

San Francisco 49ers (1-3) @ Arizona Cardinals (4-0) ARI -5.0

Los Cardinals creo que son mejores como para un 5.5 sobretodo porque la temporada para San Francisco no ha sido fácil había mayores expectativas con ellos. Arizona es el único equipo invicto en la NFL en estas 4 semanas. La cobertura de puntos de este partido debería ser de 7.0 a 7.5 sobretodo porque Arizona viene de un triunfo contra los Rams y los 49ers vienen de un partido perdido contra Russell Wilson y los Seahawks.

San Francisco tiene una buena defensa pero no es tan buena cuando se encuentran con un QB con muchas movilidad y buen brazo. Y eso es lo que tienen los Cardinals con Kyler Murray que dicho sea de paso es muy parecido su estilo a Russell Wilson. Arizona tiene una mejor defensa que Seattle por tanto no tuve gran problema en convencerme de que los 49ers no ganarán este juego. Creo que Arizona ganará este juego cubrirá los puntos.

Cleveland Browns (3-1) @ LA Chargers (3-1) LAC- 1.0

Este es sin duda el segundo mejor juego de la semana ( Buffalo vs. KC es el 1º.) Ambos equipos cuentan con defensas excelentes , los Browns quizá tienen una pequeña ventaja en la forma en que corren la pelota pero la ofensiva de los Chargers es mejor para los pases y anotaciones rápidas. Si hay algo que considerar aquí es que los Chargers han batallado un poco con su defensiva al querer detener al equipo contrario al correr la pelota y da la casualidad que los Browns es lo que hacen mejor ofensivamente. Es por eso que es difícil predecir cuál de los dos ganará, creo que el QB de los Chargers, Justin Herbert encontrará la forma en el 4º Cuarto de ganar el juego y cubrir los puntos.

Lunes por la Noche 11 de octubre

Monday Night

Indianapolis Colts (1-3) @ Baltimore Ravens (3-1) BAL -7.0

Los Colts vienen de un triunfo contra Miami la semana pasada contra los Dolphins. Este lunes por la noche, se enfrentan a un equipo más complicado en Baltimore, juegan contra los Ravens.

Ambos equipos optarán por correr la pelota , será un juego de marcadores bajos los 3 primeros cuartos, no me sorprendería que los Colts fuesen adelante durante el 3er cuarto, pero seguramente en el Cuarto Cuarto todo cambiará porque así es con los Colts en ese cuarto la defensa sólida comienza a colapsar dejan pasar anotaciones y acaban perdiendo. Creo que es lo que pasará en este juego veo al QB de los Ravens a Lamar Jackson y su ofensiva capaces de mover la pelota ofensivamente y anotar puntos al final del partido llegando de atrás y robarles el juego a los Colts. Creo que los Colts cubrirán los puntos pero Baltimore ganará el partido.

A la Semana 4 nuestras predicciones van así:

A ganar: 44-20 / Cobertura de puntos: 34-29-1