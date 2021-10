Recap Semana 5

Fue otra muy buena semana para las predicciones a ganar y cobertura de puntos. La sorpresa de la semana 5 fue Chicago que derrotó a los Raiders dudo que alguien lo hubiese pensado. Buffalo Bills siguen imparables vencieron rápidamente a Patrick Mahomes y sus Chiefs en Kansas City, con esto demostraron los Bills que son el equipo a vencer en la AFC.En la NFC Arizona permanece invicto al derrotar a San Francisco el pasado domingo.

Esta semana es la Bye week de: New Orleans Saints, New York Jets, Atlanta Falcons, San Francisco 49ers.

El juego imperdible de la Semana 6: Arizona @ Cleveland

Jueves 14 de octubre por la Noche. Marcador Final 28 – 22

Tampa Bay Bucaneers (4-1) @ Philadelphia eagles (2-3) – TB 7.0

Los Eagles batallan siempre contra equipos con buenos pases como los Chiefs permitieron 42 puntos, con los Cowboys 41. Con Tampa y Brady la historia fue diferente sorprendió como cerraron la diferencia de puntos los Eagles, los Bucs simplemente no logRaron cubrir la noche del jueves la diferencia de puntos aunque como era de esperarse si ganaron.

Domingo 17 de octubre, 2021

Miami Dolphins (1-4) @ Jacksonville Jaguars (0-5) MIA -3.0

Horario: 8:30 am CDMX

Sede: Londres. La defensa de Miami ha dejado mucho que desear esta temporada, permitieron que Tampa les anotara 45 puntos, 27 los Colts y 31 los Raiders esto en las últimas 3 semanas. ¿en verdad los Dolphins son tan malos que solo han podido ganar 1 juego?

Es un juego en el que ningún equipo tiene ventaja de local es un juego internacional , si Miami pierde se puede decir que hasta aquí llego en esta temporada. Por su parte Jacksonville llega con muy bajas expectativas seguro intentarán demostrar alguna mejora para ganar aunque sea algunos partidos. En este caso Miami es mejor equipo aquí sin duda.

Pronóstico: a ganar y cubrir puntos Miami Dolphins

Green Bay Packers (4-1) @ Chicago Bears (3-2) GB -5.5

Horario: 12:00 pm CDMX

Sede: Chicago, IL. Los Bears sorpendieron con su victoria contra los Raiders. Ahora viene otro partido desafiante contra Green Bay su rival divisional. La pregunta es si Chicago puede seguir con su momentum, si su defensa continua fuerte podrían lograrlo pero no apostaría a ello. Creo que Green Bay en el tercer cuarto ya tendrá el marcador en 2 dígitos, en ese punto creo que la ofensiva de los Bears no podrá cerrar el juego favorablemente en el Cuarto cuarto.

Pronóstico: Green Bay Packers a ganar y cubrir puntos.

Cincinnati Bengals (3-2) @ Detroit Lions (0-5) – CIN 3.5

Sede: Detroit, MI. Pasó otra semana y otra pérdida para los Lions. 2 de las 3 semanas pasadas los vimos perder con marcadores muy cerrados, contra los Ravens y luego Minnesota. Los Lions parece que están en la puerta de su primer triunfo y en su casa. Los Bengalas perdieron el pasado domingo en un juego cerrado contra los Packers. De hecho sus últimos 2 juegos fueron decididos por 3 puntos o menos. Tal vez los ¿Bengals estarán más enfocados en su juego para el próximo fin de semana en contra de los Ravens? , seguramente será un juego cerrado.

Pronóstico: Chicago Bears a ganar y cobertura de puntos +3.5

Houston texans (1-4) @ Indianapolis Colts (1-4) – IND 10.0

Sede: Indianapolis, IN. Es una semana corta para los Colts apenas jugaron el lunes en la noche contra los Ravens , fue una pérdida decepcionante para todo el equipo tuvieron 2 oportunidades para ganar y fallaron dos goles de campo también la defensa decepciono en el Cuarto cuarto eso termino por sellar su destino. Ahora regresan a casa y tienen la oportunidad contra unos débiles Texans. La diferencia de puntos es muy alta, escogería a Texas para cubrirla per para ganar los Colts.

Pronóstico: A ganar Indianapolis Colts / Cobertura de puntos: +10 Houston Texans

Los Angeles Rams (4-1) @ New York Giants (1-4) – LAR 9.5

Sede: East Rutherford, NJ. Las lesiones de nuevo caen sobre los Gigantes, empezando por su corredor estrella Saquon Barkley de nuevo a la banca y su QB Daniel Jones en protocolo de contusión después de una fuerte llegada casco a casco que tuvo el pasado domingo no se sabe aún si jugará.

Si Jones no juega entrará Mike Glennon como QB de New York. Para los Rams después de los Giants viene su encuentro contra los Lions así es que seguramente ganarán estos partidos. Aquí la pregunta no es cuál equipo ganará , si no la diferencia de puntos, es alta pero a la vez nos preguntamos cuantos puntos pueden anotar los Giants con toda las lesiones , a lo mucho ¿13 puntos? . Los Rams seguramente anotara 24 puntos y cubrirán los puntos.

Pronóstico: A ganar y cubrir puntos LA RAMS

Kansas City Chiefs (2-3) @ Washington football Team (2-3) – KC 7.5

Sede: Landover, MD. Tan solo 5 semanas en la temporada y el ganador del Super Bowl los KC Chiefs ya tiene un récord de partidos perdidos. La culpa de estos resultados para los KC es por su defensa ha jugado mal, sus partidos perdidos han sido hasta el momento contra los Ravens, Chargers y los Bills. Estos equipos tienen un récord combinado 11-3 así es que por lo menos están perdiendo contra los mejores equipos.

Para su suerte van esta semana contra un equipo un tanto mediocre Washington que llegó como un equipo con las mejores defensas pero no ha demostrado eso. Washington en sus últimos 4 juegos ha permitido que la anoten mínimo 29 puntos y esos 29 puntos fueron de los Giants. Kansas creo que regresará está semana a las victorias y no solo eso también puede cubrir los puntos.

Pronóstico: A ganar y cubrir puntos Kansas City Chiefs

Minnesota Vikings (2-3) @ Carolina panthers (3-2) MIN 1.5

Sede: Charlotte, NC. Ambos equipos están desesperados por ganar. Después de empezar la temporada 3-0 los Panthers ahora vienen de dos partidos perdidos seguidos. Los Vikings al menos ganaron el fin de semana pasado contra los Lions, pero fue un partido cerrado y no debió serlo tenían todo para un victoria fácil ya que jugaron en casa pero no fue así. Creo que los Panthers estarán de regreso con la ventaja de jugar en casa y cubrirán los puntos.

Pronóstico: A ganar y cubrir puntos Carolina Panthers

LA Chargers (4-1) @ Baltimore Ravens (4-1) – BAL 2.5

Sede: Baltimore, MD. Los Ravens apenas jugaron el lunes en la noche por eso vienen de una semana corta, al menos no tienen que viajar ya que su juego es en casa. Los Chargers harán el viaje desde la costa Oeste. Baltimore quizá es el peor equipo con récord 4-1 de sus partidos, no perdieron pero por poco pierden contra los Lions y los Colts, por eso no es un equipo en el que se pueda confiar. Por su parte los Chargers vienen jugando bien ofensiva y defensivamente por tanto creo que ganar y cubrirán los puntos.

Pronóstico: A ganar y cubrir puntos LA Chargers +2.5

Arizona Cardinals (5-0) @ Cleveland Browns (3-2) – CLE 3.5

Sede: Cleveland, OH. Considero que este partido es el partido de la semana. Arizona viaja a Cleveland para enfrentar unos Browns que son uno de los mejores equipos de la liga a pesar de tener un récord 3-2. Es sorpresivo que la cobertura de puntos en las Vegas considere favoritos a los Browns esto quizá de cierta motivación a Arizona , ¿porqué el equipo invicto en 5 juegos es considerado el underdog? La simple razón aquí es que Cleveland es uno de los equipos que sabe correr mejor la pelota también tienen muy buen defensiva y pases que pueden poner en aprietos al QB de los Cardinal, Kyler Murray.

A ganar y cubrir puntos: Cleveland Browns, si se mueve la línea a 4 ó 4.5 la cobertura de puntos se la daría a Arizona.

Las Vegas Raiders (3-2) @ Denver Broncos (3-2) – DEN 3.5

Sede: Denver, CO.Ambos equipos llegan a este juego en igualdad de condiciones 2 juegos perdidos, los Raiders de verdad decepcionaron con su pérdida antes los Bear y Bronco perdió su segundo partido seguido ahora contra lo Steelers. Ambos equipos tienen las misma probabilidades de regresar pero ¿cuál será?. Los Raiders en la semana 3 comenzaron a flaquear cuando enfrentaron a los Dolphins y los dejaron regresar hasta empatar y definir el partido en tiempo extra.

Desde ahí su defensa ha permitido 28 puntos a los Chargers, 20 puntos a los Bears. Aún con más problemas esta su ofensiva anotando tan solo 23 puntos en los 2 últimos juegos. Los BroncOs andan por las mismas, le han anotado 50-26 en los últimos 2 juegos. Es un juego divisional seguramente de marcador cerrado, seguro ganará Denver por jugar en casa y quizá los Raider cubran los puntos.

A ganar Denver Broncos , cubrir puntos Las Vegas Raiders +3.5

Dallas Cowboys (4-1) @ New England Patriots (2-3) – DAL 3.5

Sede: Foxboro, MA.Los Cowboys viajan a Foxboro para enfrentar a los Patriots es increíble que sean favoritos por tan solo ¿3.5 puntos? Es cierto que Dallas y su defensiva a veces pueden ser inconsistentes y a veces fallan grandes jugada, pero enfrentan aquí a los Patriots un equipo que no tienen mayor habilidad para hacer juegos a la ofensiva. Es cierto que Bill Belichick es excelente entrenador sobretodo en planes defensivos, pero simplemente no puedo creer que New England pueda detener la fuerte ofensiva de los Cowboys o mantener el marcador a su favor. Dallas seguro ganará y cubrirá la diferencia.

Pronóstico: A ganar y cubrir puntos Dallas Cowboys

Seattle Seahawks (2-3) @ Pittsburgh Steelers (2-3) – PIT 5

Sede: Pittsburgh, PC. Ambos equipo parece que están en problemas. Los Seahawks del lado de la defensiva , los Steelers de lado de la ofensiva. Las cosas se han puesto feas para Seattle su QB Russell Wilson se perderá varios juegos por una lesión en la mano. Su backup Geno Smith tendrá que salir como QB mientras se recupera. Creo que este juego lo ganará la defensiva de los Steelers en un juego que será de marcador bajo.

Pronóstico: A ganar y cubrir puntos Pittsburgh Steelers

Lunes 18 de octubre por la noche.

Buffalo Bills (4-1) @ Tennessee Titans (3-2) – BUF 5.5

Sede: Nashville, TN. Hace casi un año en la semana 5 los Titans vencieron a los Buffalo Bills 42-16-. Los Bills llegaron bien posicionados a ese juego 4-0, nuevamente llega Buffalo muy bien parado jugando bastante bien ganando sus últimos 4 juegos de corrido y venciendo la semana pasada nada más y nada menos que a KC Chiefs. Los Bills buscarán venganza en este juego. Tennessee no ha estado jugando de lo mejor en esta temporada.

Lo cierto es que no han tenido un calendario tan complicado el único equipo realmente ganador al que se han enfrentado fue a los Cardinals y perdieron el partido, sus últimos 3 oponentes han sido los Colts, Jets y los Jaguars. Será complicado para los Titans este partido con Buffalo jugando tan bien del lado ofensivo y defensivo, también saben correr la pelota y su play action pass en la ofensiva es muy bueno. Honestamente no veo como la defensiva de los Titans vayan a frenar a lo potente ofensiva de los Bills.

Pronóstico: A ganar y cubrir puntos Buffalo Bills

Los picks de esta columna hasta la semana 5 van así: a ganar: 56-24 / Cobertura de puntos: 44-34-2