TODO SOBRE LA SEMANA 7 Y LA RECAPITULACIÓN DE LA NFL

Esta fue una semana complicada para los pronósticos a ganar y a cobertura de puntos. Los partidos se están poniendo cada vez más complicados conforme avanza la temporada. Una mención especial para Arizona Cardinals siguen invictos fueron a Cleveland y aun así vencieron los Browns. El juego de la semana fue el del lunes por la Noche con el triunfo de Tennessee sobre Buffalo, los Titans con su línea defensiva lograron detener a los Bills segundos antes de que terminara el partido.

Esta semana hay partidos no tan parejos y los veremos con la enorme diferencia que hay en la cobertura de puntos que hay en algunos juegos. Será una semana interesante para ver si algunos de estos equipos débiles logran vencer a los equipos élite de la liga.

Esta es la semana de descanso o la bye week de: Jacksonville Jaguars, Dallas Cowboys, Buffalo Bills, Pittsburgh Steelers, Minnesota Vikings, Los Angeles Chargers.

Jueves 21 de octubre por la Noche

Denver Broncos (3-3) @ Cleveland Browns (3-3) – Browns 3.5

Cleveland, OH. Los Broncos eran un equipo en el que muchos tenían altas expectativas al empezar la temporada 3-0, lo que quizá algunos no consideraron es que esos partidos ganados fueron contra 3 de los peores equipos de la liga. Desde entonces han perdido 3 partidos seguidos, incluido el del pasado domingo contra unos Raiders no tan fuertes.

Los Cleveland Browns por su parte tienen también sus problemas sobretodo con las lesiones y ha afectado su juego últimamente. Este jueves muy probablemente veremos a unos Browns de regreso después de su terrible pérdida contra los Cardinals el domingo pasado. Pronóstico: A ganar y cobertura de puntos CLEVELAND BROWNS.

Domingo 24 de octubre

Washington Football Team (2-4) @ Green Bay packers (5-1) – Packers 9.5

Green Bay, WI. Si tuviese que tomar una decisión basado en el resultado de los Packers 10 puntos por encima de los Bears y tomando en cuenta que Washington perdió por 18 puntos contra los Chiefs, escogería sin dudarlo a Green Bay. Pero viendo más allá de los números, Washington realmente puede presionar a Rodgers si es que su defensa se pone al tú por tú contra la ofensiva de Green Bay.

El comodín aquí es el QB de Washington Taylor Heinicke , es cierto que a veces puede ser un poco inconsistente pero ha mostrado su capacidad para anotar puntos por tanto creo que podrá Washinton cubrir los puntos y GB lo podrá ganar por una diferencia de 7 u 8 puntos.

Pronóstico: A ganar GREEN BAY / Cobertura de puntos WASHINGTON

Kansas City Chiefs (3-3) @ Tennessee Titans (4-2) KC 5.5

Nashville, TN. Este es un juego importante para ambos equipos, tal vez más para los Chiefs que tienen por delante en su división la AFC Oeste a los Raiders y los LA Chargers. Los Titans vienen de un triunfo el lunes por la Noche sobre Buffalo en la que su defensa se lució en los últimos segundos para evitar que los Bills les robaran el triunfo.

Es difícil predecir con ambos equipos, lo que consistente es que los Chiefs rara vez cubren la diferencia de puntos y los Titans un día le ganan a uno de los mejore equipos en la liga y otro día pierden contra los New York Jets que son de los equipo más débiles.

Lo que es cierto es que será un partido de marcador alto probablemente , ya que las defensas de ambos equipos no han mostrado la habilidad de jugar bien durante todo el partido. Creo que los Titans podrán cubrir los puntos y quizá Patrick Mahomes en el 4to Cuarto logre la victoria en el juego en un marcador cerrado. Pronóstico: A Ganar : KANSAS CITY / Cobertura de puntos: TENNESSEE

Carolina Panthers (3-3) @ New York Giants (1-5) – CAR 3.0

East Rutherford, NJ. Como los Broncos , los Panthers empezaron bien la temporada ganaron sus 3 primeros juegos y después 3 juegos perdidos de corrido. Dos de los 3 juegos que perdieron fueron contra adversarios de la NFC este.

Los Gigantes llevan perdidos 2 juegos de corrido permitiendo 44 puntos a Dallas hace 2 semanas y 38 puntos a los Rams el pasado domingo , tienen en su contra también lesiones en la ofensiva su RB Saquon Barkley y su WR Kenny Golladay están cuestionables para el juego.

Este será un juego de marcadores bajos ninguno de los QB es consistente Sam Darnold de los Panthers ni Daniel Jones de los Giants. Creo que ganará el equipo que intercepte más pases, en este punto creo que la defensa de los Panthers es un poco mejor por tanto tomo a los Panthers a ganar y cubir puntos. Pronóstico: A ganar y cobertura puntos: PANTHERS

Atlanta Falcons (2-3) @ Miami Dolphins (1-5) – ATL 2.5

Miami Garden, FL. Los Falcons vienen de su semana de descanso eso es una ventaja ya que están más descansados que Miami. Todo lo contrario de los Dolphins que vienen de su juego en Londres el pasado domingo, si bien en ese partido mostró un par de buenas jugadas no fue suficiente ya que perdieron contra los Jaguars, también en parte por algunas decisiones de sus entrenadores.

Por más malo que pensemos que sea Miami los números son un poco engañosos y para ser honestos Atlanta no está jugando su mejor fútbol y creo que podrán ganar y cubrir los puntos. Pronóstico: A ganar y cubrir puntos MIAMI.

New York Jets (1-4) @ New england patriots (2-4) – NE 7.0

Foxboro, MA. Los Jets vienen de su semana de descanso después de perder contra los Falcons. Los Patriots vienen de perder contra los Cowboys, un juego que tenían para ganar pero su defensa se desmoronó en el 4to Cuarto. El récord de los Patriots de juegos en casa e 0-4.

¡Es increíble! Estos equipos ya se han enfrentado esta temporada y ganaron fácilmente los Patriots 25-6. No veo realmente a New England perder un 5to partido en Foxboro así es que creo que podrán ganar y cubrir puntos. Pronóstico: A ganar y cubrir puntos: PATRIOTS.

Cincinnati Bengals (4-2) @ Baltimore Ravens (5-1) – BAL 6.0

Baltimore, MD. Este partido es de enorme importancia para ambos equipos son rivales divisionales y buscarán estar en ese primer sitio de la división para aumentar sus posibilidades de estar en los playoffs.

En este caso ambos no son tan buenos equipos como los números los muestran, los Bengals tienen 4 victorias pero no han vencido a un equipo con récord ganador y los Ravens solo han vencido a un equipo con récord ganador en la temporada a su favor se puede decir que han ganado sus últimos 5 partidos de corrido, en el que se incluye a los LA Chargers el domingo pasado. Pronóstico: A ganar y cubrir puntos: BALTIMORE

Philadelphia Eagles (2-4) @ Vegas Raiders (4-2)- LV 3.5

Las Vegas, NV.Estos equipos es difícil descifrarlos. Los Eagles se supone que tienen una buena defensa y con un poco débiles en la parte ofensiva pero 2 de sus últimos 3 juegos han sido de puntaje alto. Los Raiders una semana pueden perder terriblemente contra unos Bears y en otra dominar a los Broncos en Denver.

Son equipos inconsistentes por lo que es complicado hacer una buena predicción si bien los Eagles perdieron contra Tampa hicieron un muy buen juego , los Raiders vencieron a su rival divisional los Broncos que son un equipo más bien débil por tanto creo que este juego lo ganaran los Eagles y cubrirán los puntos. Predicción: A ganar y cubrir puntos: RAIDERS.

Detroit Lions (0-6) @ Los Angeles Rams (5-1) – LAR 15.0

Inglewood, CA. Este es uno de esos partidos que se ven disparejos , los Lions son competitivos pero el pasado domingo fueron humillados en casa en contra de los Bengals. Los Rams siguen en su racha ganadora fácilmente le ganaron a los Giants en New York.

Lo interesante de este juego es que Jared Goff regresa a los Angeles por primera vez desde que ambos equipos hicieron el intercambio de QB. Pareciera en mi opinión que Goff tienen mayor motivación que Matthew Stafford , creo que los Lions jugarán duro por Goff y pueden mantener este juego más cerrado de lo esperado. Aunque los Rams seguramente ganarán este juego. Pronóstico: A ganar: RAMS / cubrir puntos: LIONS

Houston Texans (1-5) @ Arizona Cardinals (6-0) – ARI 17.5

Glendale, AZ. Este quizá es el juego más disparejo de todo el año. Un juego similiar podría ser el que se dio en la Semana 4 en el que Buffalo era favorito por 16.5 puntos sobre los Texans y el resultado no fue nada favorable para Houston 40-0. Simplemente el pasado domingo los Texans perdieron 31-3 contra los Colts.

No se ve que las cosas mejoren para los Texans en el desierto ya que los Cardinals no tendrán mayor problema en derrotar a unos débiles Texans y cubrir los puntos. Pronóstico: A ganar y cubrir puntos: ARIZONA

Chicago Bears (3-3) @ Tampa Bay Bucaneers (5-1) – TB 13.0

Tampa, FL. Este es un partido muy interesante para Tom Brady y la ofensiva de los Bucs , los Bears tienen una buena defensiva. Esa defensiva contuvo a Aaron Rodgers y sus Packers para permitirles solo 24 puntos el pasado domingo quedaron 24-14. Por su parte Tampa Bay venció a los Eagles en Philadelphia el pasado jueves así es que tienen mayor descanso para este juego.

En la Semana 4 Tampa Bay ganó a los Patriots apenas por un 19-17 y creo que los Bears son un equipo muy parecido a NE tienen una ofensiva muy similar , pero Chicago quizá con una defensiva un poco mejor. Los Bucs solo han cubierto los puntos dos veces en lo que va de la temporada, así es que los Bears creo que podrán cubrir la diferencia y TB ganar. Pronóstico: A ganar TAMPA / Cubrir puntos: CHICAGO

Indianapolis Colts (2-4) @ San francisco 49ers (2-3) – SF 4.0

Santa Clara, CA. Estos son dos equipos que no la han tenido fácil y si no mejoran sus aspiraciones para los playoffs se van a quedar solo en eso. Los Colts han sido quizá un poco más competitivos pero últimamente su pases a la ofensiva no los ayudan. Los 49ers. tuvieron una semana de descanso que les pudo servir para reinventarse y regresar por más triunfos con esperanzas a colarse en los playoffs.

Los Colts han cubierto la diferencia de puntos ATS en los últimos 3 juegos y ganaron 2 de esos juegos contra Miami y Houston. Este juego será cerrado ambos equipos optan por correr la pelota. En este punto de la temporada confío más en la defensiva de los 49ers que en los Colts. Pronóstico: A ganar y cubrir puntos: SAN FRANCISCO

Lunes 18 por la Noche. Monday Night Football

New Orleans Saints(3-2) @ Seattle Seahawks (2-4) – NO 5.0

Seattle, WA. Los Seahawks son un equipo muy diferente sin su QB estrella Russell Wilson. Fueron capaces de mantener el juego contra los Steelers pero finalmente perdieron un juego que fue muy cerrado contra unos débiles Steelers.

Los Saints vienen de su semana de descanso y tendrán más tiempo para preparar este partido, creo que los Saints pueden ganar este juego como es MNF un partido estelar esperaría que Seattle mejore y no sea un equipo fácil por lo que pueden cubrir los puntos. Pronóstico: A ganar: SAINTS / A cubrir puntos: SEATTLE.

Hasta la semana 6 los pronósticos van así: A ganar: 62-32 / A cobertura de puntos: 48-44-2