Es la bye week o semana de descanso de Minnesota, Baltimore e Indianapolis. En la Semana 6 no nos fue tan mal en los pronósticos de esta columna, atinamos en cobertura de puntos a 8 picks de 14 partidos y en equipos ganadores atinamos a 11 picks de 14 juegos, así es que esperemos que esta columna siga en su momentum y a más de uno les sirva en sus apuestas y pools, echemos un vistazo a los equipos de esta semana y claro las predicciones.

Partido jueves 22 de octubre, 7:20 pm horario Ciudad de México

New York Giants (1-5) @ Philadelphia Eagles (1-4-1) -PHI-3.5

Predicción: Philadelphia a ganar y cobertura de puntos.

Los Giants lograron su primer triunfo el pasado domingo contra Washington, esta semana van contra otro rival divisional los Philadelphia Eagles. La defensa de los Giants no hace mucho ruido pero si es algo eficiente esta temporada solo ha permitido 19 puntos o menos en 3 de sus juegos, con 15 tacleadas a su QB y 8 intercepciones.

Los Eagles por su parte tienen de que preocuparse su QB Carson Wentz tiene en su haber 25 tacleos con 9 intercepciones en lo que va de la temporada. Su defensa no es muy buen permite en promedio 28 puntos por juego. Otro punto en contraes que no jugarán por lesión el TE Zach Ertz. Aún con estos puntos en contra no dudo que los Eagles han mejorado y encontrarán la forma de ganar el partido y cubrir la diferencia en puntos.

Partidos para el domingo 25 octubre, 11:00 a.m. horario Ciudad de México

Detroit Lions(2-3) @ Atlanta Falcons(1-5) -ATL- 2.5

Pronóstico: Detroit a ganar y cobertura de puntos.

Los Lions vienen de un triunfo impresionante contra los Jaguars el pasado domingo, a su favor son un equipo que puede mover el marcador anotan cerca de 27 puntos por juego.

Los Falcons por su parte dominaron y vencieron a los Vikings en Minnesota. Sin embargo la defensa de los Falcons deja mucho que desear permite casi 30 puntos por juego, por este motivo escojo a Detroit para ganar el juego y cobertura de puntos.

Cleveland Browns (4-2) @ Cincinnati Bengals (1-4-1) -CLE- 3.5

Pronóstico: Bengals a ganar y cobertura de puntos

Los Browns bajaron de su nube luego de 4 juegos ganados la semana pasada, los Steelers los pusieron en su lugar. Los Bengals perdieron contra los Colts , pero lo hicieron solo por 4 puntos aún así fueron un equipo competitivo. Estos equipos ya se enfrentaron al inicio de la temporada , ganaron los Browns con un marcador alto pero el QB de los Browns Baker Mayfield está en duda si va a participar o no en este juego , en esta ocasión veo más probable que ganen los Bengals y cubran los puntos.

Pittsburgh Steelers (5-0) @ Tennessee Titans (5-0) -PIT- 2.5

Pronóstico: Pittsburgh a ganar y cobertura de puntos.

Ambos equipos van invictos y alguno tendrá la primera derrota de la temporada. La ofensiva de los Titan es impresionante sin embargo su defensa no es tan buena, han permitido 30 puntos en 3 de 4 juegos. Los Steelers por su parte anotan cerca de 31 puntos por juego en la ofensiva, en la defensiva también son impresionantes ya que han tacleado a 24 QBs en lo que va de la temporada.

Aquí el punto que preocupa es que Pittsburgh no tendrá disponible a uno de sus jugadores clave defensivos Devin Bush Jr debido a una lesión. Aún así creo que los Steelers exhibirán la debilidad de la defensa de Tennessee quienes tendrán su primera derrota. Escogeré a los Steelers a ganar y cubrir puntos.

Carolina Panthers (3-3) @ New Orleans Saints (3-2) -NO- 7.5

Pronóstico: Saints a ganar y Carolina a cobertura de puntos.

Los Panthers continúan jugando bien a pesar de que perdieron contra los Bears la semana pasada, los Saints por su lado están descansados no jugaron la semana pasada así es que ya tuvieron tiempo para mejorar su defensa, que en promedio permite arriba de 30 puntos esta temporada.

El éxito de los Panthers son las pocas intercepciones y saben correr la pelota tienen un promedio de 117 yardas por juego. Ceo que este juego será cerrado por la defensa de los Panthers que cubrirán los puntos 7.5 pero el QB de los Saints, Drew Brees encontrará la forma de ganar este partido.

Buffalo Bills (4-2) @ New York Jets (0-6) -BUF- 13.0

Pronóstico: Bills a ganar y cobertura de 13 puntos.

Después de ganar sus primeros 4 juegos los Bills llevan dos semanas como perdedores. Los Jets son el remedio perfecto para cualquier equipo que busque ganar ya que parece que nada bueno pasará con ellos esta temporada. Este es un juego divisional y los Bills están desesperados por ganar. Los Bills ganarán este juego estarán de regreso y cubrirán la diferencia de puntos.

Dallas Cowboys (2-4) @ Washington (1-5) -DAL- 1.0

Pronóstico: Washington a ganar y cubrir puntos.

Washington viene de un juego cerrado con los Giants en el cual perdió solo por un punto, por su parte de los Cowboys qué decir, continúan decepcionando su defensa permite tantos puntos como quiera el equipo contrario , los Cardinals lograron 38 puntos contra Dallas en el último Monday Night Football.

Los Cowboys enfrentan a un equipo que no anota mucho puntos , pero su QB Andy Dalton tampoco logra mucho del lado ofensivo como lo demostró en su último juego, eso nos hace preguntarnos ¿cómo es posible que gané Dallas con ese equipo algún partido?.

La ofensiva de Washington no es fuerte , pero su defensiva es decente específicamente los 7 de enfrente que presionan al QB, anticipo un juego con marcador bajo, es una juego muy difícil de predecir escogeré a Washington para ganar en casa y cubrir los puntos.

Green Bay Packers (4-1) @ Houston Texans (1-5) -GB- 3.5

Pronóstico: Packers a ganar y cobertura de puntos.

Los Packers vienen de un decepcionante papel en contra de Tampa Bay, el QB Aaron Rodgers tuvo un muy mal juego, esperemos que este de vuelta y nos regale un buen juego contra los Texans quienes no ejercen mucha presión del lado defensivo contra los QB , que dicho sea de paso solo han tenido una intercepción en toda la temporada.

Houston ha permitido mínimo 28 puntos en 5 de 6 juegos, por su parte en el partido pasado Tampa expuso a GB y vimos que no es un equipo que corra la pelota, los Texans tampoco son buenos para esto en promedio tienen solo 85 yardas por juego. Creo que los Packers ganarán este juego y cubrirán la poca diferencia de 3.5 puntos.

Partido domingo 25 de octubre a las 2:05 p.m. horario de la Ciudad de México.

Seattle Seahawks (5-0) @ Arizona Cardinals (4-2) -SEA- 3.5

Pronóstico: Seattle a ganar y Arizona a cubrir puntos.

Seattle viene de su semana de descanso y debe estar preparado para los Cardinals esta semana. Arizona tuvo una semana corta ya que apenas jugaron el lunes pasado contra Dallas en el Monday Night. Este encuentro no se ve muy bien para Seattle, si tienen una debilidad es en la parte secundaria esto los hace vulnerables en los pases profundos algo en lo que el QB Kyler Murray y los Cardinal son buenos.

Espero un marcador alto, es difícil ir en contra de los Seahawks y Rusell Wilson pero lo haré para la cobertura de puntos , a ganar escojo a Seattle.

Partidos domingo 25 de octubre a las 2:25 p.m. horario de la Ciudad de México.

Kansas City Chiefs (5-1) @ Denver Colorado (2-3) -KC- 9.0

Pronósticos: Kansas City Chiefs a ganar y cubrir puntos.

Denver dio el disgusto de la semana su sólida defensa apago la ofensiva de los Patriots. Los Chiefs por su parte dieron un buen partido contra uno de los mejores equipos de la AFC los Buffalo Bills. Los Chiefs llegan a este partido como un equipo que controla el juego, sabe correr la pelota, sabe poner los pases y eso los sabe Colorado. Este juego debe ser una victoria fácil para Kansas así es que seguramente también cubrirán los puntos.

San Francisco 49ers. (3-3) @ New England Patriots (2-3) -NE- 2.5

Pronósticos: Patriots a ganar y cubrir diferencia de puntos.

Estos dos equipos deberían estar disputándose el top de la división en esta semana 7, ahora parece que se conformarían con ser el comodín en los playoffs. Creo que este partido lo ganaran los Patriots y cubrirán al diferencia de puntos de 2.5, no los veo perdiendo 3 partidos seguidos aparte de que los 49ers siguen con muchos lesionados 2 de 3 victorias que han conseguido es con equipos muy débiles los Jets y los Giants.

Jacksonville Jaguars (1-5) @ LA Chargers (1-4) -LAC- 7.5

Pronóstico: LA Chargers a ganar y Jaguars a cobertura de puntos.

Los Chargers vienen de su semana de descanso así es que tuvieron una semana extra para preparar su partido contra los Jaguars, quienes perdieron en casa contra los Lions. Jacksonville ha perdido 5 juegos seguidos mientras que los Chargers por ahí andan con 4 juegos seguidos perdidos.

Alguno tendrán que regresar al lado de los ganadores, así es que escogeré al más descansado y el de casa, para la cobertura de puntos escogeré a Jacksonville con los 7.5 puntos.

Partido domingo 25 de octubre a las 6:20 p.m. hora de la Ciudad de México.

Tampa Bay (4-2) @ Las Vegas (3-2) –TB- 3.0

Pronóstico: Bucs a ganar y cobertura de puntos.

Los Raiders son otros que vienen de su semana de descanso lo que sirve para mejorar las lesiones y preparase contra los Bucs, quienes le dieron una paliza a los Packers la semana pasada. La prensa deportiva dice que todo es por Tom Brady y su primer año en los Bucs, pero creo que hay más que eso también del lado defensivo demostraron que son buenos eso los vimos contra Green Bay. Creo que los Bucs ganarán este juego y cubrirá los puntos.

Partido lunes 26 de octubre a las 6:15 p.m. hora de la Ciudad de México.

Monday Night Football Game

Chicago (5-1) @ LA Rams (4-2) -LAR- 6.0

Este será el juego que no pueden perderse de la Semana 7 en el prime time Monday Night. La defensa de los Bears es buena y ahora con Nick Foles como QB en la ofensiva poco a poco son menos predecibles. Los Rams por su parte decepcionaron al no vencer a los 49ers su rival divisional el fin de semana pasado, aunque son un buen equipo pero no estoy seguro si van a poder anotar muchos puntos contra la defensa de Chicago.

Lo mismo puede decirse de la ofensiva de los Bears en contra de la ofensiva de los Rams, será un partido de marcadores bajos la diferencia de puntos es demasiado alta, así que escojo a los Bears para la cobertura de puntos y a los Rams para sacar una victoria.

Estos son los pronósticos de esta columna desde el comienzo de temporada:

Straight up Record: 57 ganados 34 perdidos

Against the Spread: 40 ganados 49 perdidos y 1 empate