ASÍ DE RÁPIDO LLEGAMOS A LA SEMANA 8 DE LA NFL

Esta semana 8 es la bye week de Washington, Arizona, Houston y Jacksonville. Echemos un vistazo a varios partidos interesantes que vienen esta Semana 8 que conforme pasa el tiempo se vuelve más desafiante para atinar en las predicciones.

La Semana 7 terminó y los picks de esta columna quedaron así, 10 de 14 partidos fueron acertados en cuanto al equipo ganador, 9 de 14 partidos fueron acertados en cobertura de puntos.

En breve lo destacado de la semana 7 fue: la fuerte conmoción de Andy Dalton QB de los Dallas Cowboy, la baja por desgarramiento en ligamento de rodilla de Odell Beckham Jr. de los Browns estará fuera el resto de la temporada y la firma de Antonio Brown con los Tampa Bay Buccaners.

El jueves 29 de octubre por la noche se enfrentan:

Atlanta (1-6) @ Carolina (3-4) -CAR- 2.5

Ambos equipos llegan esta semana con partidos perdidos el fin de semana pasado. Sin embargo los Panthers jugaron bien y se defendieron lo mejor que pudieron contra los Saints. Este partido tiene potencial para ser un partido con un marcador cerrado, creo que Carolina ganará y gracias a su sólida defensa podrán cubrir la diferencia de puntos.

El domingo 1 de noviembre se enfrentarán:

New England (2-4) @ Buffalo (5-2) -BUF- 3.5

Lo digo y no lo creo, los Patriots perdieron 3 juegos seguidos su ofensiva ha sido terrible desde que su QB Cam Newton dio positivo al Covid-19. La ofensiva únicamente ha podido anotar 18 puntos en sus dos últimos partidos. Por su parte Buffalo le gano a los New York Jets en su último partido 18-10, no fue una victoria apantallante pero los Bills sin duda están preparados para este juego.

Si los Bills ganan este juego parece que habrá un nuevo campeón en la AFC División Este y también lo más seguro es que los Patritos no estén este año en los playoffs. Ambas ofensivas tienen deficiencias, los Patriots en su último partido solo lograron un TD mientras que los Bills solo lograron 2 TD. Ganarán seguramente los Bills, también cubrirán los puntos y los Patriots sumarán su 4ta derrota.

Tennessee (5-1) @ Cincinnati (1-5-1) -TEN- 4.5

Los Titans se llevaron su primera derrota de la temporada en su partidos contra los Steelers por su parte los Bengals perdieron en juego muy cerrado contra los Browns. Este partido será un reto para los Bengals ya que han batallado para detener jugadores a la carrera. Seguramente Derrick Henry tendrá un gran juego y los Titans regresarán a su racha triunfadora, también creo que pueden cubrir los puntos fácilmente.

Las Vegas (3-3) @ Cleveland (5-2) -CLE- 3.0

Este juego tiene el potencial para finalizar con un marcador alto, ya que los pases de las ofensivas de ambos equipos son buenos aunque no podemos decir lo mismo de los pases defensivos. Sorprende que la diferencia de puntos sea de 3 es algo alto. Creo que los Raiders ganarán este partido y cubrirán la diferencia de puntos.

Indianapolis (4-2) @ Detroit (3-3) -IND-2.5

Los Colts vienen de su semana de descanso lo cual es un punto a su favor mientras que los Lions han mejorado en su fútbol últimamente, llevan dos victorias seguidas y los juegos que han perdido han tenido pocas diferencias en puntos a excepción del partido contra Green Bay. Escogeré a los Colts para ganar y cubrir puntos.

Minnesota (1-5) @ Green Bay (5-1) -GB- 6.5

Los Vikings vienen de su semana descanso y como equipo solo han ganado un partido esta temporada. Esta semana no pinta bien para ellos tienen que enfrentar a unos poderosos Packers que son capaces de anotar muchos puntos. Esto no luce bien para los Vikings una vez que se quedan atrás en los juegos difícilmente se reponen. Es casi un hecho que ganará GB y cubrirá la diferencia en puntos de 6.5

New York J (0-7) @ Kansas City (6-1) -KC-20.5

Esta es la diferencia de puntos más grande que tenga en memoria , en este juego tendremos a los Chiefs que anotan mucho puntos contra el peor equipo de la NFL tal vez por eso la diferencia. Aunque para ser justos la defensa de los Jets la semana pasada no fue tan mala ya que solo permitió 18 puntos a los Bills.

Sin embargo su ofensiva es muy mala y solo han logrado anotar más de 13 puntos en dos ocasiones en lo que va de la temporada. Creí que nunca iba a decir esto pero escogeré a los Jets para cubrir la diferencia de 20 puntos creo que la ofensiva de los Chiefs será un poco menos agresiva van a correr más la pelota que a realizar pases. El favorito y a ganar sin duda Kansas City.

LA Rams (5-2) @ Miami (3-3) -LAR- 3.5

Estoy sorprendido que los Rams son favoritos por solo 3.5 puntos en este juego. Los Dolphins han estado jugando muy bien en estos último juegos su QB Ryan Fitzpatrick ha activado la ofensiva. Curiosamente Miami sentará su QB , para dar oportunidad al rookie Tua Tagovailoa.

No estoy seguro que sea el partido en el que deba hacer su debut un QB rookie ya que toda la ofensiva de Miami tendrá que protegerlo contra uno de los mejores corredores de pases del fútbol Aaron Donald. Creo que Tagovailoa tiene un futuro brillante en la NFL pero este juego será complicado para él para su debut por tanto escojo a los Rams a ganar el juego y cubrir la diferencia de 3.5 puntos.

Pittsburgh (6-0) @ Baltimore (5-1) -BAL- 5.5

Los Steelers vienen de un triunfo impresionante contra los Titans mientras que los Ravens vienen de su semana de descanso. Si pueden ver solo un juego este fin de semana es este. Encuentro interesante que en las apuestas se favorece a los Ravens por 5.5 puntos. Creo que los Steelers cubrirán los puntos pero seguramente la defensa de los Ravens va a poner suficiente presión sobre el QB de los Steelers Ben Rothliesberger y por lo tanto ganarán este juego.

La Chargers (2-4) @ Denver (2-4) -LAC-3.0

Este es un juego divisional interesante, los Chargers contra los Broncos. Denver perdió la semana pasada como era de esperarse contra los Kansas City Chiefs y los Chargers hicieron lo suyo al vencer en casa a los débiles Jacksonville Jaguars. Es un juego difícil de predecir , lo que si puedo decir es que será un marcador con pocos puntos y un partido cerrado. Escogeré a ganar a los Chargers y cubrir los puntos.

New Orleans (4-2) @ Chicago (5-2) -NO- 4.0

No haré escándalo por lo mal que jugaron los Bears contra los Rams el pasado lunes en el MNF , pero aparte de que no estarán descansados para este partido se enfrentan contra unos Saints que saben anotar puntos incluso ante una de las mejores defensas como lo es la de Chicago.

Aquí el punto es que la ofensiva de los Bears no es del todo buena, son el único equipo que no tienen una jugada ofensiva de más de 40 yardas. Me gusta New Orleans para ganar y cubrir los puntos.

San Francisco (4-3) @ Seattle (5-1) -SEA- 3.5

Los Seahawks tuvieron su primera derrota contra los Cardinals el pasado fin de semana, Arizona expuso lo débil de la defensa particularmente contra los pases. Para su suerte los Seahawks se enfrentarán esta semana contra los lastimados 49ers que no son muy buenos en los pases incluso cuando están todos sus jugadores sanos.

Por su parte San Francisco la semana pasada se lució en defensiva y ofensiva contra unos muy débiles New England Patriots. Este será un juego con marcador bajo pero creo que Seattle estará de regreso para ganar pero los 49ers cubrirán la diferencia de 3.5 puntos.

Dallas (2-5) @ Philadelphia (2-4-1) -PHI-7.5?

Este es uno de los partidos menos atractivos dos equipos de la NFL que vienen de la división más débil de la NFL, la NFC Este. Aunque ambos equipos tienen un par de victorias en la temporada, los Eagles al menos han sido competitivos en sus juegos últimamente, por su parte los Cowboys últimamente son derrotados por cualquier equipo que los enfrente.

Lo más terrible es que uno de estos dos equipos llegará a los playoffs ya que su división está llena de equipos débiles. No puedo respaldar ni optar por los Cowboys en contra de cualquier equipo esta temporada. Por lo tanto creo que los Eagles ganarán este y cubrirán la diferencia de puntos.

Lunes 2 de noviembre por la noche

Tampa Bay (5-2) @ New York G (1-6) -TB- 10.5

Los Giants han ganado solo una ocasión en este año sin embargo han logrado que la mayor parte de sus juegos terminen con marcadores cerrados. Este Monday Night Prime Time Football se enfrentarán a Tampa Bay que está jugando su mejor fútbol defensiva y ofensivamente. Tampa en sus últimos dos juegos anotó 45 puntos contra los Raiders y 38 puntos contra los Packers.

Los Giants por su parte saben pasar el balón y su defensiva estará bajo fuerte presión para mantener a los Bucs lejos de anotar, por otra parte no esperemos mucho de su ofensiva porque no anota muchos. Los Bucs ganarán pero creo que los Giants cubrirán los 10 puntos de diferencia.

Aciertos de esta columna de la Semana 1 a la 7

A ganar / Straight up Record: 67 ganados 38 perdidos

Cobertura de puntos / Against the Spread: 49 ganados 54 perdidos 1 empate