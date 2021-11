La semana 8 que terminó nos fue mucho mejor en los pronósticos 9-6 en partidos a ganar y cobertura de puntos. La sorpresa de la semana fue la victoria de los Jets contra los Bengals como lo mencionamos en la columna pasada los Jets lo volvieron hacer después de una terrible derrota ganaron y cubrieron los puntos. Otras sorpresas fueron los Patriots vencieron a los Chargers y los Saints derrotaron a Tampa Bay. Y por último Green Bay le quitó el invicto a Arizona Cardinals que por primera vez perdieron un partido desde que comenzó la temporada. ¿Quiénes serán los underdogs de esta semana? Echemos un vistazo.

Semana de descanso / Bye Week

Detroit Lions (0-8) , Seattle Seahawks (3-5), Washington Football Team (2-6) , Tampa Bay Buccaneers (6-1)

Jueves 4 de noviembre por la Noche:

New York Jets (2-5) @ Indianapolis Colts (3-5) – IND 10.5

Los Jets lo hicieron de nuevo, ganaron su segundo juego en el año y de nuevo no eran los favoritos contra Cincinnati Bengals. Los Jets tienen semana corta pero muy motivados después de este juego lo contrario sucede con los Colts que perdieron por poco contra los Titans, lo que deja sus aspiraciones a los playoffs aún más lejos. Será un reto para Indianapolis reagruparse y recomponerse pero creo que lo lograran y los Jets cubrirán los puntos. Pick: Indianapolis ATS: Jets

Domingo 7 de noviembre

Cleveland Browns (4-4) @ Cincinnati Bengals (5-3) – CIN 2.5

Este es uno de los juegos más atractivos de la semana 9 de la AFC División del Norte. Seguro los Bengals estaban más concentrados en este juego que en el de los Jets el pasado domingo y se notó New York les ganó y sumaron los Bengals su tercer derrota de la temporada. Los Browns tienen problemas con su ofensiva eso los hizo perder su partido contra los Steelers, sin embargo son buenos para correr la pelota y el play action. Por su parte los Bengals han mejorado defensivamente pero su debilidad siguen siendo los pases. Ambos equipos necesitan la victoria, es difícil predecir un partido como estos pero creo que los Browns lo pueden en un juego cerrado en el que cubrirán los puntos. Pick: Browns, ATS: Browns.

Atlanta Falcons (3-4) @ New Orleans Saints (5-2) – NO 6.0

La noticia de la semana para New Orleans es que Jameis Winston está fuera por lesión así es que muy probablemente comenzará el juego Taysom Hill, pero él también ha estado casi todo el año fuera por un fuerte golpe en la cabeza, así es que no es seguro que este 100% recuperad. Los Saints vienen de una victoria muy cerrada contra los Tampa Bay Buccaneers. Los Falcons perdieron contra los Panthers en Carolina el domingo pasado. Atlanta tiene buena ofensiva pero no podemos negar que los Saints tienen mejor defensiva. Los Saints pueden ganar pero 6 puntos es una diferencia de puntos alta por lo que los Falcons pueden cubrir los puntos. Pick: Saints ATS: Falcons.

New England Patriots (4-4) @ Carolina Panthers (4-4) -NE 3.0

Los Patriots están jugando mejor últimamente y enfrentan ahora a Sam Darnold QB de los Panthers que antes fue QB de los Jets. Este será un partido complicado para los Panthers , es verdad que ganaron su partido pasado en contra de los Falcons pero el coach de NE Bill Belichick está en su momentos desde la últimas semanas para acá. Creo que ganarán los Patriots pero Carolina pude cubrir los puntos. Pick: Patriots, ATS: Panthers.

Denver Broncos (4-4) @ Dallas Cowboys (6-1) –DAL 10.0

Los Cowboys con su QB suplente por la ausencia debido a una lesión de su QB estrella Dak Prescott, sacaron de último momento una victoria contra Minnesota la semana pasada, se supone que para este partido ya estará Prescott de regreso por lo que creo que podrán ganar los Cowboys. Denver es un equipo que es bueno contra equipos débiles pero se le dificultan los partidos con equipos más fuertes, así que seguramente también Dallas cubrirá los puntos. Pick: Dallas ATS: Dallas

Houston Texans (1-7) @ Miami Dolphins (1-7) – MIA 6.5

Este es un juego interesante y lo hubiera sido más si el martes se hubiera pasado a Miami, el QB Deshaun Watson pero dada la cantidad de demandas y problemas legales que tiene los Dolphins decidieron no sumarlo a sus filas y quedarse con su joven QB Tua Tagovailoa. Alguno de estos equipos ganará por fin su segundo partido de la temporada, el QB suplente de los Texans D. Mills ha mejorado cada semana pero la defensa de su equipo es un desastre.

Han jugado en lo que va de su calendario contra ofensivas muy buenas de la liga, así es que esta semana con Miami la defensiva de los Texans tendrá un poco de descanso , la ofensiva de Miami deja mucho que desear en lo que va del año. Tal vez Houston llegue con otro QB para este partido Tyrod Taylor , la diferencia de puntos es alta , creo que Miami puede ganar pero Houston tal vez logré cubrir puntos.

Vegas Raiders (5-2) @ New York Giants (2-6) – LV 3.0

Los Raiders vienen de semana de descanso y no falto el drama en este equipo el ahora ya ex jugador WR Henry Ruggs III tuvo un accidente en el que con niveles altos de alcohol en la sangre chocó a más de 200 kph y mató a una persona por tanto enfrentará cargos. Los Giants por su parte vienen de un partido en el que perdieron contra unos muy desubicados KC Chiefs , así es que su semana es corta apenas jugaron el lunes pasado. Es tan difícil predecir partidos con los Raiders nunca se sabe como saldrán , creo que los Giants seguirán con su racha perdedora aunque si cubrirán los puntos y los Raiders ganarán. Pick: LA ATS: Giants

Buffalo Bills (5-2) @ Jacksonville Jaguars (1-6) – BUF 14.5

Los Bills continúan aplastando a cada oponente , aunque contra Miami empezaron un poco lentos para el 2do tiempo ya habían desmantelado a Miami y consiguieron la victoria. En cada partido han derrotado al equipo contrario y le han anotado mínimo 15 puntos. Los Jaguars han mostrado por su parte cierta mejoría pero no logran aún ganar partidos, aquí la pregunta no es si ganarán o no los Bills más bien se centra en si cubren o no lo puntos. A mi juicio está muy alta la diferencia y con las pequeñas mejorías en los Jaguars creo que pueden cubrir los puntos. Pick: Bills ATS: Jaguars

Minnesota Vikings (3-4) @ Baltimore Ravens (5-2) – 6.0

Es un partido en el que ambos equipos optarán en la ofensiva por correr la pelota. Los Ravens vienen de una semana de descanso pero quizá no siempre les caiga esa semana tan bien, por su parte los Vikings perdieron de último momento contra la defensiva de los Cowboys a quienes solo les pudieron anotar 16 puntos. Este debe ser un partido que tienen que ganar los Vikings si quieren tener esperanzas en los playoffs y también para los Ravens es un partido importante tienen a 3 equipos atrás siguiéndolos cerca por el puesto número uno en la AFC Norte. Como es un juego en casa para los Ravens creo que lograrán ganar pero los Vikings pueden cubrir los puntos. Pick: Ravens ATS: Vikings

Los Angeles Chargers (4-3) @ Philadelphia eagles (3-5) – Chargers 1.5

Los Chargers después de posicionarse como uno de los mejores equipos de la AFC ahora llevan dos partidos perdidos, los Eagles por su parte toda la temporada han batallado partido tras partido pero fueron a Detroit y se impusieron para sorpresa de todos 44-6 fue un esfuerzo ofensivo y defensivo. Es quizá ¿una señal de que los Eagles están de vuelta en la temporada? No lo creo, este partido quizá es la oportunidad para que vuelvan los Chargers ganen y cubran la diferencia en puntos.

Green Bay packers (7-1) @ Kansas City Chiefs (4-4) – KC 7.5

La diferencia de puntos al inicio de la semana estaba un poco rara , pero ahora cambió y hace más sentido so confirmo que el QB de Green Bay tiene Covid 19 y por tanto no jugará el domingo. Kansas tuvo un juego desastrozo el domingo una victoria que más bien supo a derrota, los KC están desesperados por ganar bien esta puede ser su oportunidad sin Rodgers para complicarles la vida, el QB de GB será el rookie Jordan Love. Pick: Kansas City ATS: GB

Arizona Cardinals (7-1) @ San Francisco 49ers (3-4) – ARI 2.5

Esta es otra diferencia de puntos que no hace sentido, los Cardinals deberían ser favoritos por más puntos, creo que es debido a que perdieron su último partido contra los Packers. Los 49ers. apenas si ganaron su partido contra los Bears el pasado domingo, se supone que son un mejor equipo y no lo demostraron en el segundo tiempo. Creo que San Francisco no está bien y aunque Arizona viene de una derrota tiene lo necesario para ganar y cubir puntos mínimo por un gol de campo. Pick: Arizona ATS: Arizona

Tennessee Titans (6-2) @ Los Angeles Rams (7-1) – LA 7.5

Antes de la lesión del mejor RB de la liga Derick Henry este pintaba para ser un muy buen partido. Ahora aún será un buen partido pero quizá no tan competitivo como se esperaba , con la lesión de Henry el play action de los Titans no será tan efectivo y por tanto la oportunidad para ganar este partido para los Titans se ven lejanas. Por su parte los Rams son un equipo enfocado semana tras semana no importa si enfrentan un equipo débil o fuerte ellos siguen ganando y ahora sumaron a sus filas un talentoso jugador Von Miller que viene de la defensa de los Broncos, esto hará aún más difícil el partido para la ofensiva de los Titans. Los Rams pueden ganar y cubrir lo puntos.

Pick: Rams ATS: Rams

Lunes 8 por la Noche

Chicago Bears (3-5) @ Pittsburgh Steelers (4-3) – Steelers 6.5

Los Steelers ganaron un importante juego la semana pasada contra Cleveland , su defensiva fue impresionante en el juego. Los Bears por su parte no pudieron contra los pases y el correr el balón de los 49ers en su último partido , la ofensiva de Chicago ha mejorado un poco pero creo que no les alcanzara en este partido. Me gusta como los Steelers están jugando a la defensa creo que ganarán este partido pero la diferencia de puntos es alta , creo que los Bears pueden poner mayor presión en el QB Ben Roethlisberger dado el hecho de que su línea ofensiva batalla mucho para defenderlo y cubrirlo, por tanto Steelers pueden ganar pero los Bears pueden cubrir la diferencia de puntos.Pick: Steelers ATS: Bears

Record pronósticos a la semana 8: A ganar 75-44 / Cobertura de Punto 63-57-2