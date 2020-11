La semana 8 fue una de las más difíciles de predecir, hubo 3 sorpresas: los Bengals vencieron a los Titans, los Vikings vencieron a los Packers y los Dolphins a los Rams. Aún queda 1 equipo invicto, se trata de los Steelers que demostraron porqué son un equipo sólido al ganarle a los Ravens. En la semana 9 se van de descanso o es la bye week de: Cincinnati, Cleveland, LA Rams y Philadelphia.

Y estos son los partidos de las Semana 9:

Jueves por la Noche / Thursday Night:

Green Bay Packers (5-2) @ San Francisco 49ers (4-4) – GB 5.5 / Este es un gran partido para el jueves por la noche. Los Packers llevan dos derrotas en lo que va de la temporada y quienes los derrotaron supieron correr el balón.

Los 49ers saben correr el balón lo que es la debilidad de los Packers lo natural sería escoger en este partido a San Francisco pero no lo haría porque siguen acumulando jugadores lesionados ya están haciendo uso de sus running backs de reserva 4to y 5to. a causa de todas las bajas por lesiones, así es que no iré en contra Aaron Rodgers y los Packers. Green Bay es un equipo fuerte y creo que puede ganar y cubrir la diferencia de puntos.

Domingo / Sunday Games:

Broncos Denver (3-4) @ Falcons Atlanta (2-6) – ATL 4.0 / Los Broncos sacaron un triunfo inesperado en casa la semana pasada al anotar justo en el 4to cuarto 21 puntos contra los Chargers. Los Falcons por su parte se anotaron un triunfo el jueves pasado contra su rival divisional, Carolina.

La defensa de los Broncos es sólida tanto en casa como de visitante y los Falcons han demostrado que van mejorando semana a semana aunque solo tienen 2 victorias en su haber. Tomaré a los Falcons para ganar pero como será un marcador cerrado en cobertura de puntos escogeré a los Broncos.

Seattle Seahawks (6-1) @ Buffalo Bills (6-2) – SEA 3.5 / Este es un juego entre dos equipos que han ganado 6 veces en lo que va de la temporada. Quizá la única debilidad de los Seahawks es su defensa, permiten cerca de 30 puntos por juego como equipo visitante y ceden aproximadamente 350 yardas.

Los Bills por su parte vienen de un triunfo en contra de New England y mientras que su ofensiva no ha sido buena las últimas 3 semanas, sigue están entre las mejores de la liga.

Por su parte el QB de los Seahawks Russell Wilson ha tenido una actuación destacada en lo que va de la temporada pero creo que se enfrentará a unos Bills en Buffalo muy sólidos es por eso que para este partido escogeré a ganar los Bills y a cubrir los puntos.

Chicago (5-3) @ Tennessee (5-2) – TEN 5.5 / La defensa de los Titans ha sido mediocre en lo que va de la temporada, gracias a su ofensiva y particularmente a Derrick Henry han podido ganar 5 juegos en lo que va del año. Los Bears por otra parte han ganado 5 partidos también gracias a su defensiva estelar.

La pregunta para este partido es si ¿los Titans podrán correr el balón y tener éxito en contra de la defensiva de los Bears? Si lo logran abrirán el camino para que su ofensiva se luzca como lo ha hecho en lo que va de la temporada.

Creo que los Titans vencerán a la defensiva de los Bears y anotarán varios puntos en este juego, dudo que los Bears puedan anotar por lo tanto escogeré para este juego a Tennessee a ganar y cubrir la diferencia de 5.5 puntos.

Baltimore (5-2) @ Indianapolis (5-2) – BAL 3.0 / Este será un juego interesante y bueno ya que ambos equipos tienen buenas defensivas. Anticipo un juego cerrado la diferencia de puntos será mínima , los pases de la defensiva de los Ravens causaran muchos problemas a la ofensiva de los Colts incluso creo que habrá un par de intercepciones. Creo que ganarán los Ravens y cubrirán la diferencia de puntos.

Carolina (3-5) @ Kansas City (7-1) – KC 12.5 / No hay mejor ofensiva en la liga que la de los KC Chiefs, saben correr el balón , hacer pases y parece que no hay QB que este a salvo en contra de ellos. Carolina por su parte ha sido una sorpresa esta temporada pero no pasan por una muy buena racha han perdido sus 3 últimos juegos, en sus últimas 2 temporadas estadísticamente no les va bien como visitantes de 9 juegos perdieron 7. Creo que los Chiefs ganarán este juego pero los Panthers podrían cubrir la diferencia de puntos.

Detroit (3-4) @ Minnesota (2-5) – MIN 4.0 / La bye week ayudo sin duda los Vikings sacaron su triunfo contra los Green Bay Packers el fin de semana pasado. Los Lions por su lado han mejorado esta temporada pero aún les falta para competir al tu por tu con buenos equipos de esta liga. Por este motivo y porque los Vikings ganaron su último partido los escogeré para que sigan con racha de triunfos saben correr el balón, controlar el partido y también los escogeré para cubrir los puntos.

New York G (1-6) @ Washington (2-5) – WSH 3.0 / Este juego divisional se da entre dos de los equipos más débiles de su división. La NFC Este es tan débil que solo basta que un equipo sume de 6 a 7 victorias para pasar a los playoffs. Los Gigantes perdieron en el Monday Night Football contra Tampa Bay , aunque debemos reconocer que dieron un muy buen partido con un marcador de tan solo dos puntos de diferencia.

Washington esta temporada solo ha tenido 2 victorias , su defensa es buena pero tiene una de las peores ofensivas. Este partido lo podría ganar Washington ya que juega en casa y también lo elijo para la cobertura de puntos, será un juego con marcador cerrado.

Houston (1-6) @ Jacksonville (1-6) – HOU 6.5 / Este sería el juego más feo de la semana estos equipos solo han ganado un partido en toda la temporada. Ambos vienen de una semana de descanso y esperemos para un nuevo comienzo. A estas alturas de la temporada estos equipos ya solo juegan por puro orgullo.

Me sorprende que la diferencia de puntos favorezca por 6.5 a lo Texans, aunque sin duda Houston es mejor equipo y pueden ganar el partido, creo que el marcador será cerrado y escogeré por ese motivo a los Jaguars para la diferencia de puntos.

Las Vegas (4-3) @ LA Chargers (2-5) – LAC 1.5 / Los Chargers aunque no han ganado más que dos partidos esta temporada son un equipo competitivo. Siempre pierden por pocos puntos de diferencia sus juegos y la semana pasada no fue la excepción quedaron 31-30 en Denver contra los Broncos.

Los Raiders por su parte vencieron a los Browns fue un partido sorpresivamente con un marcador bajo. Este será un partido divisional así es que espero que sea un partido cerrado, creo que ganarán los Chargers y cubrirán la diferencia de puntos.

Pittsburgh (7-0) @ Dallas (2-6) – PIT 13.5 / Este es el partido del equipo invicto de la NFL los Pittsburgh Steelers en contra de uno de los equipos más frágiles de la NFL los Dallas Cowboys. A primer vista este partido será un pesadilla para Dallas si se comparan con los Steelers, Dallas es un equipo patético que debería de salirse de la temporada.

No veo a Dallas capaz de anotar más de 13 puntos a la defensa de los Steelers a menos que logren un par de intercepciones. No tengo la menor duda que Pittsburgh ganará este partido y cubrirá los puntos.

Miami (4-3) @ Arizona (5-2) – ARI 5.0 / Arizona viene de su semana de descanso y creo que encontrarán a un mejorado Miami que increíblemente venció a los Rams la semana pasada. Mientras que los Dolphins están jugando muy bien y llevan 3 partidos seguidos ganados, no creo que la defensa de Miami pueda contra los Cardinals , por eso creo que ganará este juego Arizona y también cubrirá los puntos.

New Orleans (5-2) @ Tampa Bay (6-2) – TB 4.5 / Este juego tendrá un marcador alto. Ambos equipos saben anotar , pero Tampa tiene ahora mucho mejor defensa. Los Bucs apenas jugaron el lunes pasado así es que no tendrán mucho descanso después de vencer por pocos puntos a los Giants.

La defensa de los Saints ha decepcionado esta temporada, será un juego importante para ambos equipos , tomaré para este partido a ganar el equipo de casa que es Tampa Bay y también para la cobertura de puntos.

Lunes por la Noche / Monday Night Football

New England (2-5) @ New York Jets (0-8) – NE 7.0 / Los Patriots han perdido 4 juegos seguidos tras su última derrota en Buffalo. Su oportunidad de llegar a los playoffs se está desvaneciendo rápidamente pero para su suerte se enfrentan contra los Jets, el peor equipo de la NFL esta temporada. No dudo que este partido lo ganen los Patriots, es un juego divisional espero que los Jets les den batalla y no entreguen el partido tan fácilmente por eso los escojo para cubrir los puntos.

Los pronósticos de esta columna de la Semana 1 a la 8 van así:

Straight up Record: 74 ganados 45 perdidos

Against the Spread: 56 ganados 62 perdidos y 1 empate