Semana IR!, 2023: Pond es la primera banda confirmada

Aparta del 15 al 21 de mayo porque regresa la Semana IR! 2023, una iniciativa que celebra la música alternativa internacional y nacional. Durante 7 días podrás disfrutar distintos géneros musicales, interpretados por múltiples internacionales en el foro de la Roma Norte. El primer confirmado para esta quinta edición es la banda australiana POND.

Una de las agrupaciones favoritas de la comunidad psych regresa a México para presentarse en la Semana IR! el próximo 19 de mayo en Foro Indie Rocks!

POND es una banda australiana de rock psicodélico que se formó en Perth durante el 2008. La banda, conocida por su sonido que incorpora elementos del rock psicodélico, indie rock, funk y pop está formada por Nick Allbrook, Jay Watson, Shiny Joe Ryan, Jamie Terry y James Ireland.

En sus inicios, el quinteto proveniente de Australia, la idea original era poder hacer un proyecto musical colaborativo, libre de egos, donde se sintieran cómodos.

Esto lo podemos notar en su álbum debut titulado Psychedelic Mango (2009), donde la banda cobra vida al mezclar elementos del rock psicodélico y pop. Dándole paso a su segundo material Corridors of Blissterday (2010).

En 2012 lanzaron Beard, Wives and Denim, cuarto álbum cargado del buen humor que caracteriza a los músicos y cuyo éxito los llevo a dar un tour por Estados Unidos, Europa y Australia.

A este material le siguió Hobo Rocket en 2013, su álbum más experimental y atrevido hasta la fecha, al agregar sonidos más electrónicos a diferencia de sus anteriores discos.

Tan solo 2 años después llega Man It Feels Like Space Again (2015), 6to álbum lanzado bajo el sello Caroline Records, que nos lleva por el espacio en 9 tracks repletos de sintetizadores propios del space rock.

En The Weather (2017) producido por Kevin Parker, POND nos muestra un paisaje sonoro de psych rock, pop psicodélico y new wave. El disco ha sido descrito como un “álbum conceptual” de synth rock espacial.

POND: People Over Narcissistic Despots

Tasmania, su octavo disco también llega de la mano de Kevin Parker como productor, en el cual las vibraciones electrónicas, las letras pesimistas y el pop apocalíptico nos regresan a los 60´s y hacen una gran mancuerna. En su último álbum de estudio titulado 9, la banda sigue superando los límites del rock psicodélico.

A lo largo de los años, POND ha realizado numerosas giras y ha tocado en los principales festivales de música de todo el mundo como el South by Southwest y Desert Daze. Este 2023, la banda liderada por Nick Allbrook vuelve a México tras 7 años de su última visita con JOON como banda invitada. ¿Estás listx?

5 datos sobre POND

Antes de crear POND, Kevin Parker y Nicholas Allbrook tenían una banda juntos llamada Mink Mussel Creek.

La banda australiana comparte integrantes con Tame Impala.

Kevin Parker fue su baterista por algún tiempo.

En 2012 fue nombrada como “la mejor banda del mundo” por NME .

La portada de The Weather es una vieja postal que la banda encontró en una tienda de su natal Perth.

La música de POND es de naturaleza experimental y ecléctica, la banda australiana ha sido elogiada y ha creado un gran fanbase en todo el mundo gracias a su capacidad de mezclar géneros como el pop, indie, funk, space rock y la neo-psicodelia en su sonido. Prepárate para vivir un viaje de rock psicodélico, ritmos hipnóticos y visuales alucinantes.

No te pierdas a POND en Semana IR! 2023, los boletos estarán disponibles a través de la plataforma Ticketmaster, a partir del 23 de marzo.