TODO SOBRE LAS ESPERADAS SEMIFINALES NHL 2021

NHL 4 equipos

Dicen que el Hockey y la NHL son de los juegos más difíciles de predecir todos los equipos tienen sus fuerzas y debilidades pero por encima de todo son parecidos en talento. Eso sin duda es cierto solo pude predecir en la ronda 2 las series ganadoras de Montreal Canadiens y de Tampa Bay Lightning. Ahora está todo listo y puesto para la Semifinales de la NHL , Montreal venció a Winnipeg 4-0 , Las Vegas a Colorado 4-2, Tampa Bay a Carolina 4-1 y New Yorks Islanders venció a Boston 4-2.

Estas son las Semifinales 2021

Montreal Canadiens Vs. Las Vegas Golden Knights – Serie comenzó el lunes 14 de junio

Curiosamente los Montreal Canadiens fueron el último equipo en asegurar su lugar en los playoffs y también el equipo con menos puntos de todos los equipos en los playoffs en temporada regular. Después de estar 3 juegos abajo con los Toronto Maple Leafs en la primera ronda y a punto de ser eliminados ganaron los siguientes 3 juegos eso los llevó a la Segunda Rondad contra los Winnipeg Jets.

El juego 2 de esta serie fue muy entretenido y parejo iban iguales pero casi al final los Canadiens logaron anotar el gol que definiría el partido cabe destacar que en este juego el delantero de los Canadiens Jake Evans salió volando prácticamente por el aire luego de una jugada muy sucia por parte del capitán de los Jets Mark Schiefele esto fue la nota negra del juego ya que sacaron a Evans en camilla de la pista de hielo con una contusión severa.

Montreal ganó esta serie en 4 juegos seguidos por su fuerte defensa que cada vez parece mejorar más y sin duda fueron mejores que los delanteros de los Jets toda las serie, al final quedaron 14- 6 (en solo 4 juegos)y dominaron el juego 4 con 42 tiros a la portería contra 16 de Winnipeg.

Las Vegas iban empatados con Colorado Avalanche en puntos como el mejor equipo de la NHL , batallaron un poco en la primera ronda de los playoffs pero lograron sacar el triunfo contra los Minnesota Wild 4 juegos a 3 . En la Ronda 2 se enfrentarían contra los Avalanche y perdieron contra Colorado en el juego 1 por 7-1, los Knights estaban en problemas contra un equipo joven y lleno de talento como los Avalanche.

Las Vegas decidieron usar su portero de reserva Robin Lehner en ese juego, pero no cometerían ese error de nuevo. Marc – Andre Fleury su portero titular regresaría en el juego 2 a la Serie, aun con este cambio y más competitivos perdieron el juego 2 .

El juego 3 fue muy físico cerca de 50 golpes entre los jugadores se pudieron contar, los Avlanche iban ganando 2-1 con 5 minutos por terminar , los Kinghts estaban desesperados por ganar , perder 3 juegos seguidos casi sellaría su destino fuera de los playoffs. Este fue el punto de quiebre anotaron 3 goles con menos de un minuto de diferencia y vencieron a Colorado, si lograron ganar el juego 3. La clave fue la defensa de los Knights y el juego físico prácticamente agotaron a los Avalanche , Las Vegas ganó los últimos 4 juegos de manera impresionante.

¿Quién tiene la ventaja en esta serie Montreal o Las Vegas? Los Knights son los favoritos para avanzar a la final de la Stanley Cup, pero si vemos más de cerca a estos dos equipos veremos que tienen más similitudes de lo que parecería.

En la portería ambos equipos tienen porteros veteranos que han dado sus mejores juegos en playoffs.

Portero de los Knights: Marc-Andre Fleury no solo ha llevado a los Knights a las finales de playoff años atrás , ya ha ganado también la Copa Stanley con su equipo anterior los Pittsburgh Penguins. Portero de Montreal: Carey Price nunca ha tenido un equipo tan fuerte como este en toda su carrera para llegar a la Final de una Copa Stanley, pero si ha estado en el equipo Canadá y ganado un oro en los Olímpicos. Price tiene el pedigree para ser un campeón en la NHL, así es que en porteros no hay ventaja alguna entre los dos.

En la defensa ambos equipos tienen defensas con experiencia, que desalienta a los oponentes a acercarse demasiado a la portería contraria. Es difícil encontrar una ventaja para alguno de los dos equipos pero si Jeff Petry de los Canadiens, no puede jugar la serie por su lesión, quizá la ventaja iría a favor de Las Vegas.

Defensas de los Knights : Alex Pietrangelo, Shea Theordore, Brayden Mcnabb y Alec Martinez. Defensas de Montreal: Shea Weber, un jugador que cuenta con uno de los tiros más fuertes y a la vez muy agresivo una vez que acorrala en las esquinas. Joel Edmundsson, Jeff Petry y Ben Chariot por su parte son muy parecidos a los defensas de los Knight.

En la delantera ambos equipos tienen jugadores muy rápidos que llegan con todo a la portería contraría no le temen al juego físico.

Delanteros de los Knights: Los mejores delanteros son Mark Stone, William Karlsson, Jonathan Marchessault, sin olvidar al ex – Canadien Max Pacaretty quien jugó la mayor parte de su carrera en Montreal. Sin duda estará muy motivado a vencer a su ex-equipo la mayor parte de los jugadores no les gusta que los intercambien por lo que juegan sus mejores partidos contra sus ex – equipos. Aunque no debe sorprendernos sí algunos otros jugadores aparecen en la serie y causan impacto, podrían sorprender Reilly Smith, Alex Tuch y Mattias Janmark quien anotó 3 goles en la serie contra los Wilds, que amarraron el pase de Vegas a los playoffs .

Delanteros de los Canadiens: Brendan Gallagher y jóvenes como Nick Suzuki y Cole Caufield son talentos especiales. Tyler Toffoli goleador en la temporada regular, Josh Anderson patinador de los más rápidos y el veterano de 36 años Corey Perry quien siempre da lo mejor de sí en los playoffs. Quizá en esta posición le daré una pequeña ventaja a Montreal ya que su línea de 4 delanteros es superior a la de los Knights.

¿A quién escojo? Mi corazón a los Montreal Canadienes han sido los underdogs de los playoffs y los Knights llegan como los favoritos en las apuestas. Quizá la serie la ganen los Knights sobretodo por la incertidumbre del estatus del mejor de defensa de Montreal, Jeff Petry. Las lesiones jugarán un factor determinante en esta serie , no importa quién gane mí predicción es que está será le mejor serie de los playoffs y un must para cualquier fanático del hockey sin importar cuál sea su equipo favorito.

New York Islanders @ Tampa Bay Lightning – Serie comenzó el domingo 13 de junio.

Los Islanders y su defensa estelar aquí vienen de nuevo, primero eliminaron los Pittsburgh Penguins, después a los favoritos por mucho los Boston Bruins. Un movimiento interesante del entrenador de New York Barry Trotz fue que cambio de portero en la Serie luego de que Ilya Sorokin venciera a lo Pittsburgh Penguins en la Ronda 1. Es un movimiento poco común ya que por lo general un equipo se queda con el mismo portero a menos que se lesione.

Fue el turno de Semyon Varlamov para brillar aunque los Islanders comenzaron un poco lentos en su serie con los Bruins quienes eran claramente mejor equipo en los primeros 3 juegos , iban 2 juegos a 1 arriba justo al entrar al juego 4. Fue una serie muy física , la desventaja de Boston fue que su portero Tuuka Rask jugó lesionado y no podía moverse bien en la portería hubiese sido mejor que jugará otro portero pero se quedaron con Rask toda la serie y el juego 6 fue su fin. Después de contar los Islanders con 7 goles los 3 primeros juegos, los Bruins y Rask permitieron 15 goles en los últimos 3 juegos que los Islanders ganaron.

Por su parte Tampa Bay Lightning , son quizá el equipo más completo de la liga, pueden jugar rápidamente en la ofensiva y lento en la defensiva. Eso lo demostraron en la Primer Ronda contra sus odiados rivales los Floria Panthers. En la Ronda 2 , fueron en contra de un equipo muy rápido en el hielo los Carolina Hurricanes.

Los Lightning no tuvieron una serie fácil fueron marcadores muy cerrados y bajos. De hecho en 4 juegos los Lightning que son un equipo que mete goles solo pudieron anotar 2 goles en 3 de esos juegos ganaron. Es un dato interesante ya que Tampa tienen una ofensiva poderosa y también hay que darle crédito al portero de Tampa Andrei Vasilevskiy solo permitió 9 goles en 5 juegos de la serie, que ganaron los Lightning 4 juegos a 1.

Estos dos equipos jugaron los playoffs el año pasado, los Lightning ganaron y avanzaron para ganar en la final la Copa Stanley. Ambos equipos tienen muy buenos entrenadores y tienen casi la misma planilla que el año pasado. Los New York Islanders sumaron al delantero Kyle Palmieri y los Lightning sumaron al defensivo David Savard. Ambos equipos están jugando muy buen hockey pero ¿quién de los dos es mejor?

Portería los New York Islanders: Ilya Sorokin en la Ronda 1 contra los Penguins fue sólido. En la Ronda 2 el portero fue Semyon Varlamov que también demostró ser bastante sólido en la portería contra los Bruins. ¿En quién se apoyará para la Ronda 3 el entrenador Barry Trotz? .. realmente no importa, ambos porteros demostraron que son confiables en talento y se pueden dar el lujo de que si uno se lesiona el otro lo puede sustituir.

Portería de los Lightning: tienen quizá al mejor portero de la liga en estos momentos Andrei Vasilevskiy. La portería no solo se trata de los porteros talentoso hay ocasiones en que los porteros pasan por su mejor o peor momento y para desgracia de New York, Vasilevskiy está en su mejor momento.

Defensa de los Lightning: Tienen uno de los mejores defensivos, Victor Hedman. Sabe anotar, defender y su físico ¿acaso ya mencioné que es de 1.98 metros y 108 kg ( 6″6 240lbs) ? Este hombre tiene un físico imponente y los 4 que le siguen son Ryan McDonagh, Mikhael Sergachev y Eric Cernak. De estos 4 Sergachev, aunque talentoso algunas veces es un poco inconsistente.

Defensa de los New York Islanders: Quizá no tenga un defensa tan talentoso como Hedman, pero sí tienen una de las defensas más subvaluadas de la liga. Jugadores como Nick Leddy, Ryan Pulock, Adam Pelech y Scott Mayfield juegan una defensiva muy audaz y física, verdaderamente facilitan las cosas para su portero de tal forma que pueden ubicar y detener los pucks. Es un grupo sólido pero quizá Tampa tienen en este rubro cierta ventaja.

En líneas delanteras cada equipo es un poco diferente y por tanto difícil de comparar. Delantera de los Lightning: Tienen a las estrellas Nikita Kucherov, Brayden Point, Yanni Gourde y Steve Stamkos .Si tuviera que darle la ventaja en este rubro sería a los Lightning con Anthony Cirelli y Alex Killorn quien está teniendo un excelente año en los playoffs.

Delantera de los Islanders: Quizá tienen el mejor grupo de delanteros que trabajan como equipo Brock Nelson, Gabriel Pageau, Josh Bailey, Anthony Beauvillier, Jordan Eberle, Matthew Barzal y el nuevo Kyle Palmieri crean todo tipo de caos en la zona ofensiva. Sin dejar de mencionar que New York tiene la mejor línea de 4 en hockey con Cal Clutterbuck, Matt Martin y Casey Cizikas. Es muy divertido ver jugar a esta línea.

Aunque le he dado la ventaja a Tampa en cada categoría eso no quiere decir que será fácil la serie. Los Islanders buscarán venganza de los playoffs del año pasado en que perdieron contra estos mismo Lightning. Si New York puede mantener la compostura y no tener tantos penalties creo que esta serie será más cerrada de lo que se espera. Aún así creo que Tampa Bay puede vencer a los Islanders nuevamente , aunque habrá bastante adversidad pero creo que ganará y será en ¡7 juegos!