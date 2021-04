SEND DUDES: EN BUSCA DEL AMOR IMPOSIBLE

Todos tenemos (o tuvimos) un amor imposible. Esa persona que por donde la vieras era perfecta. Te reías de sus malos chistes y te encantaba la manera en que arrastraba la “r”. El único problema es que ella no podía verte de la misma manera, y no porque hubiera algo malo en ti. Simplemente, a veces el amor no se da.

Muchas veces este amor imposible puede doler igual que terminar una relación. Por este motivo, y basada en experiencias personales, Send Dudes (banda originaria del Estado de México) decidió escribir “Pink Lemonade”, un tema que aborda de manera madura este tema en el que lo mejor es aceptar que ese amor no es para ti.

Sonoramente este tema te lleva a la melancolía con toques dream pop y synth suaves que hacen que el escucha se sumerja en la reflexión.

