Séptima temporada de Rick y Morty estrenada…sin su creador

Las noticias más relevantes de la cultura alternativa las encuentras en Factor Cultural para que termines y comiences la semana como se debe. Todos los jueves a las 19:00 horas (MX) conéctate con nosotros. Esta semana tenemos información sobre el nuevo álbum «One More Time» de Blink-182 l Lanzan la séptima temporada de Rick y Morty sin su creador l Marilyn Manson es sentenciado en la corte y más…

The Mars Volta lanza el trailer de su documental «Cedric and Omar: If This Ever Gets Weird»

La cinta «Cedric and Omar: If This Ever Gets Weird» promete mostrar una visión sin precedentes de sus vidas, sus carreras y de la evolución de su música a través de los años. En el tráiler se pueden observar varias grabaciones filmadas a lo largo de 20 años por el guitarrista Omar Rodríguez-López donde se aprecia el origen de la asociación creativa, la vida antes de los escenarios y el surgimiento en la escena hardcore con At The Drive-In hasta alcanzar el nombre The Mars Volta.

Algunos la describen como una película que traza la relación artística y personal entre dos músicos que marcaron una época, y sirve como testimonio del impacto duradero que han tenido en el mundo del rock alternativo. Además el filme profundizará en las historias personales y los procesos artísticos que dieron forma a The Mars Volta y cómo su paso en At The Drive-In fue el destape de una prolífica carrera.

Su estreno está previsto para el 28 de octubre de este año durante el Raindance Film Festival de Reino Unido. Este evento se caracteriza por ser un espacio que celebra el cine innovador e independiente, por lo que es el escenario perfecto para dar a conocer un proyecto sobre una banda como lo es The Mars Volta.

Blink-182 anuncia su nuevo álbum, ‘One More Time

A través de un video, Blink-182 reveló los primeros detalles de “One More Time”, su próximo álbum de estudio que estará disponible en todas las plataformas digitales a través de Columbia Records y que será el primero en contar con la alineación original luego de 12 años de ausencia.

En dicho video, se muestran algunos fragmentos de la plática que tuvieron Mark Hoppus, Travis Barker y Tom DeLonge con el presentador de Apple Music, Zane Lowe. El tráiler ofrece el primer adelanto exclusivo de los tres cortes promocionales que se desprenden de este nuevo material discográfico incluyendo el sencillo principal titulado “One More Time”, que está disponible desde el 20 de septiembre, junto con su respectivo videoclip.

El álbum fue producido en su totalidad por Travis Barker y está compuesto por 17 temas, que incluye el sencillo ‘Edging’ que Blink-182 publicó el año pasado. De acuerdo con un comunicado de prensa, el disco abordará temáticas de tragedia, triunfo y hermandad.

Cuatro cortos de Wes Anderson se estrenarán este mes en Netflix

Las cintas estarán disponibles a partir del 27 de septiembre y están basadas en las historias del poeta y autor infantil Roald Dahl, reconocido como uno de los más grandes cuentacuentos infantiles del siglo XX. El primero de estos títulos es ‘The Wonderful Story of Henry Sugar’, un cortometraje de 39 minutos que se presentó recientemente en el Festival de Cine de Venecia y como Wes Anderson ya nos tiene acostumbrados cuenta con un elenco estelar.

‘The Swan’, otro de los cuentos de Dahl publicado originalmente en ‘The Wonderful Story of Henry Sugar and Six More’ llegará el 28 de septiembre; mientras que ‘The Ratcatcher’ hará lo propio el 29 de septiembre para terminar con ‘Poison’ que se estrenará el 30 de septiembre.

Sin duda, esta serie de cortometrajes es un evento único que combina el talento inigualable de Wes Anderson con las historias atemporales de Roald Dahl. Cada corto promete una experiencia cinematográfica como ninguna otra, con un elenco rotativo de actores que asumen múltiples roles para dar vida a estas historias de una manera fresca y emocionante.

Alan Moore exige a DC que entregue los beneficios de ‘Watchmen’ al ‘Black Lives Matter’

Alan Moore, conocido por escribir obras como ‘Watchmen‘, ‘V de Vendetta‘ y ‘Batman: la broma asesina‘, reveló al medio británico “The Telegraph” que ya no acepta cheques de DC Comics por los regalías de sus películas y serie de televisión basada en sus obras. Afirma que le exigió a la compañía que redirija estos cheques a la asociación Black Lives Matter que se fundó en respuesta a la absolución del asesino de Trayvon Martin quien fuera un hombre afroamericano.

En su nueva entrevista con el medio británico, Moore afirma que lo que más le atraía de los cómics en el pasado ya no existe. Criticó que ahora los llaman novelas gráficas para darles un aire más sofisticado y con ello, cobrar más por ellas. Mencionó también que los personajes de superhéroes inocentes, inventivos e imaginativos de los años 40, 50 y 60 están siendo reciclados para una audiencia moderna como si fueran contenido para adultos.

Moore añadió que no le interesa el dinero y vive una vida tranquila en Northampton, Inglaterra. En el pasado, el autor ha expresado su desacuerdo con las adaptaciones de su obra y es muy crítico con las películas contemporáneas de superhéroes, a las que alguna vez llamó una “plaga” para el cine y “hasta cierto punto, también para la cultura”.

La séptima temporada de Rick y Morty saldrá, sin su creador

Adult Swim lanzó hace dos días el opening de la próxima temporada de la serie Rick y Morty dando a notar un pequeño cambio en los créditos iniciales: el nombre de uno de los creadores ya no aparece junto al logo de la serie.

Desde su estreno, la serie Rick & Morty cosechó una gran cantidad de seguidores y recibió una avalancha de críticas positivas. Sin embargo, el show dio un giro de 180 grados con la salida de su creador Justin Roiland quien a lo largo del último año, fue acusado por su esposa de violencia doméstica, lo que provocó su expulsión inmediata de la serie y su desaparición de la vida pública.

La séptima temporada de la serie llegará de manera exclusiva a España en HBO Max el próximo 16 de octubre. Para los fanáticos en Latinoamérica, la nueva temporada se estrenará con un nuevo episodio cada semana. Además a finales de octubre se lanzará un canal 24/7 de Adult Swim.

Guillermo del Toro elogió a Miyazaki en el Festival de Cine de Toronto

El estreno de “El chico y la Garza”, la última película de Hayao Miyazaki en el Festival Internacional de Cine de Toronto, despertó mucha emoción entre los admiradores del director de Studio Ghibli, tal como lo que sucedió con el maestro de ceremonias de la noche, Guillermo del Toro.

Guillermo del Toro compartió con la audiencia que: «Hayao sabe hacer que mi gordo trasero se mueva«, como referencia a la emoción que sentía al ser uno de los primeros en ver la película fuera de Japón, dado lo escaso de los detalles previos sobre la cinta.

El director mexicano elogió a Miyazaki comparándolo con Mozart y señaló que ha dejado una huella imborrable en la historia del cine. Además Del Toro destacó que: «Miyazaki comprende que la belleza no puede existir sin horror y que la delicadeza no existe sin brutalidad. Aborda temas recurrentes como el vuelo, la esperanza, la desesperación, el poder de la inocencia y la grandeza de la misma. Cada una de sus historias se convierte en una parábola llena de una profunda fe en la humanidad y en el dolor que la humanidad puede causar en el corazón«.

Aunque aún no hay una fecha de estreno internacional para la cinta, las primeras críticas en el Festival de Toronto ya la sitúan como una película entrañable y prometedora de Hayao Miyazaki. Después de la proyección Junichi Nishioka, el vicepresidente de Studio Ghibli, compartió que: «El chico y la garza» no será la última película de Hayao Miyazaki, y que de hecho ya están explorando «nuevas ideas para una próxima película».

Marilyn Manson es sentenciado por la corte de los Estados Unidos

Marilyn Manson fue multado con mil 200 dólares o sea unos 20 mil 512 pesos y condenado a 20 horas de servicio comunitario por un incidente ocurrido el 19 de agosto de 2019 cuando escupió y se sonó la nariz sobre una camarógrafa en repetidas ocasiones, esto durante un espectáculo en New Hampshire, Estados Unidos.

Manson fue acusado de dos cargos de delito menor de agresión simple en aquel momento, aunque sus abogados argumentaron en 2021 que el contacto con fluidos corporales durante el espectáculo eran parte del show: “Las actuaciones del acusado durante los últimos veinte años son bien conocidas por incluir payasadas chocantes y provocadoras similares a las que ocurrieron aquí. La presunta víctima consintió en exponerse a un posible contacto con sudor, saliva y flemas en espacios reducidos.”

Al final, el juez que presidía el caso no estuvo de acuerdo con esas afirmaciones, y Manson aceptó el acuerdo antes mencionado por el que se declaraba inocente de uno de los dos cargos. El segundo cargo fue retirado.

Un médico militar mexicano confirmó que Jaime Maussan sí mostró extraterrestres

El lunes 18 de septiembre, Jaime Maussan realizó una transmisión en vivo en su canal de Youtube donde mostró el análisis de los seres no humanos que presentó en la Cámara de Diputados. Luego de estudios con rayos X y tomografías a los “cuerpos biológicos de Nazca”, un médico militar mexicano exhibió la prueba que supuestamente daría veracidad a Jaime Maussan.

Este nuevo análisis fue realizado con la presencia de un notario público cuatro médicos y un radiólogo: entre ellos el médico cirujano naval, José de Jesús Zalce Benítez, el cirujano ortopedista, Rubén García Linaje y el radiólogo Armando Gónzales Ballesteros.

El nuevo análisis que Jaime Maussan transmitió en YouTube, se realizó sobre un cuerpo identificado como ‘Clara’. De acuerdo con los resultados, los médicos determinaron que sí se trataba de un cuerpo orgánico, y es que este tenía huesos y era parte de un solo esqueleto. Asimismo, se mencionó que el cráneo no fue manipulado, armado, ni pertenecería a una llama, como se acusó en ocasiones anteriores. Finalmente, el Médico Cirujano Naval, José de Jesús Zalce Benítez, señaló que tras los análisis se podría determinar que los cuerpos mostrados por Jaime Maussan, “tuvieron vida”.

Sin embargo, científicos de la UNAM desmintieron las versiones de Jaime Maussan y a los que apoyan sus teorías, ya que mencionan que carecen de evidencia científica para poder realizar una aseveración tan delicada como la vida en otros planetas. Maussan fue tachado de charlatán por varios integrantes del Centro de Ciencias de la Complejidad de la Universidad Nacional Autónoma de México en una conferencia que se llevó a cabo el martes 19 de septiembre.

NOTA FRITA

Chinese Junk Food, todo sobre la niña china golpeadora viral en TikTok

A través de la cuenta @chinesejunkfood2023 se han estado compartiendo videos que se volvieron rápidamente virales donde aparecen un grupo de personas en una especie de live cantando y bailando. En estas filmaciones, ha resaltado la presencia de aparentes niñas con el síndrome de Seckel que comparten cámaras con presentadoras.

Estos videos pertenecen a la cuenta @jiasu147288 de la equivalencia del TikTok en China llamada «Douyin«. Se trata de fragmentos de transmisiones en vivo donde un grupo de personas conducen al tiempo que cantan y bailan en búsqueda de donaciones para gente de escasos recursos y con discapacidad: una especie de programa similar al Teletón como lo conocemos en México.

Quien más ha llamado la atención en estos videos, es Ciao Ciao, que se trata en realidad de una mujer de 36 años que padece el síndrome de Seckel, una condición de salud hereditaria que muestra rasgos físicos característicos como talla baja, retraso mental, microcefalia severa, ojos grandes, nariz protuberante, cara pequeña y frente prominente.

Esta mujer aparece en los videos cantando y bailando al igual que las demás pero sus escenas más virales son en donde golpea a las animadoras quienes al parecer incluso la provocan, en específico a la cantante principal llamada Main Young Sing Sing, de quien se especula es un hombre travestido que hace shows de drag.

La información recopilada hasta el momento sobre Ciao Ciao es que vive en la región china de Sichuan y posee una cuenta en Douyin que es administrada por su propia madre y que cuenta con 92 mil seguidores. Tras la viralidad de los videos, la familia de la mujer emitió algunos comunicados donde aclara que su hija no sufre de abuso y que lleva una vida totalmente normal bajo los cuidados que requiere periódicamente por su síndrome.