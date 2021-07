Conoce más de Sergio Larraín, uno de los fotógrafos chilenos más conocido en el mundo. Es considerado el referente de la fotografía en su rama. Fue el único fotógrafo chileno y primer latinoamericano en formar parte de la Agencia Magnum.​ Nació en 1931, en el seno de una familia acomodada por lo que no tenemos un preámbulo dramático como el que muchos artistas han vivido. Sin embargo Sergio tuvo un «ojo» excelente y se puede decir que ya traía el talento de la lente en la sangre.

Fue hijo del arquitecto Sergio Larraín García-Moreno (fundador del Museo Chileno de Arte Precolombino). En un principio quería estudiar ingeniería, sin embargo el camino de la vida lo llevó al mundo de la fotografía, se compró su primer cámara cámara fotográfica, una Leica IIIC, que le cambió la vida. Finalmente abandonó la escuela y en 1951 regresó a Chile; realizó su primera exposición en Santiago unos años después.

Larraín adoptó la fotografía como su verdadera forma de expresión. Entre los trabajos que realizó fue una colaboración con instituciones como el Hogar de Cristo y Fundación Mi Casa, para apoyar a los niños que viven en situación de calle. Una serie de estas imágenes las recibió Edward Steichen, curador de fotografía en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, y las compró. Fue fotógrafo independiente entre 1956 y 1959, y también trabajó para la revista internacional brasileña «O Cruzeiro».

En 1959 vivió cuatro meses en Londres, donde capturo las imágenes de su famosa serie. El fotógrafo viajó mucho recorriendo Europa y Oriente Medio. Años después y gracias a Henri Cartier-Bresson, entró como miembro asociado en 1959 de la agencia Magnum, una de las primeras cooperativas en el mundo de la fotografía. Cabe destacar su reportaje a la Mafia Siciliana, su reportaje al matrimonio de Farah Diva y el Sha de Irán, y el reportaje para la revista francesa Paris Match, donde publicaron 16 páginas a color sobre la Isla Juan Fernández.

Todo parecía ir viento en popa, Sergio estuvo 10 años lejos de su país natal, trabajando y a la vista de muchos «siendo exitoso», la fama y el dinero no le faltaron. Sin embargo el fotógrafo comenzó a agobiarse de esa vida, no se sentía libre haciendo fotografía de prisa, bajo presión y encargos. Él era un contemplador y un ser que fluía con la corriente, por lo que escribió a Bresson y dejó la agencia en 1962. En realidad abandonó la fotografía periodística por completo y por el resto de su vida.

“Hacer buena fotografía es difícil, lleva mucho tiempo. Intenté adaptarme en cuanto me incorporé al grupo de ustedes [Magnum]. Para aprender y conseguir que me publicaran. Pero me gustaría volver a hacer algo más serio. […] …me gustaría encontrar una vía que me permitiese actuar a un nivel que para mí sea más vital. No puedo seguir adaptándome.»

Sergio Larraín