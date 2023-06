Serie Final de la Copa Stanly de la NHL

¿Quién ganará la Stanley Cup?

La Serie Final por la Stanley Cup apenas comenzó el pasado 3 de junio , Florida Panthers vs. los Vegas Knights. Lo cierto es que estoy dos equipos no eran los favoritos para llegar a la final pero no hay que equivocarse son muy buenos equipos y mercen estar en esta final. Para los Panthers es su 2da Final, la primera fue en 1996 perdieron 4 juegos contra los Colorado Avalanche y para los Knights en su primera temporada en 2018 en la NHL llegaron a la final perdieron contra los Washington Capitals la Serie 4-1. Uno de estos dos ganará por primera vez su 1er Campeonato.

¿Qué tan lejos llegará la Serie?

Florida Panthers:

Ronda 1: vencieron Boston Bruins 4-3

Ronda 2: vencieron Toronto Leafs 4-1

Ronda 3: vencieron Carolina Hurricanes 4-0

Las Vegas Knights

Ronda 1 : vencieron Winnipeg Jets 4-1

Ronda 2: vencieron Edmonton Oilers 4-2

Ronda 3: vencieron Dallas Stars 4-2

Como hemos visto entre estos dos equipos el equipo que ha tenido rivales más difíciles es Florida en estos playoffs. Recordemos que fue el último equipo que prácticamente paso a los playoffs y vaya que sin han demostrado que tenían lo necesario para estar entre los mejores. Florida tiene un récord 6-0 en tiempos extra. Otra impresionante estadística es que ganaron 8 veces como equipo visitante en estos playoffs. El portero de los Panthers , Sergei Bobrovsky tiene un SP save percentage .935 lo cual es excelente , en la última ronda contra los Hurricanes en los 4 juegos fue incluso mejor su porcentaje .966. El mejor anotador de Florida es Matthew Tkachuk con 21 puntos , anotó goles ganadores en 4 juego, su defensa Brandon Montour tiene 9 puntos con 6 goles.

Los Knights por su parte tienen un récord impresionante en estos playoffs , acabaron los Edmonton Oilers para seguir con un muy buen equipo defensivo Dallas Stars. Hasta el momento Las Vegas tiene también un buen récord en tiempos extra, solo ha perdido 1 e 5 juegos. Como visitantes han logrado la mitad de sus victorias con 6 partidos ganados fuera de su Arena.

En cuanto a porteros si piensan que Bobrovsky es bueno , que decir de Aidin Hill portero de Vegas que entro a suplir a su portero oficial Laurent Brossoit por una lesión. Hill, tiene un SP del .937 , el delantero de los Knights Jack Eichel sumó 18 puntos durante estos playoffs, William Karlsson anotó 10 goles , un ex Forida Panther , Jonathan Marshessault ha anotado 9 goles , no cabe duda que quiere Marshessault jugar para vencer a su equipo anterior.

¿Qué equipo tienen la ligera ventaja en las Series?

Florida Panthers ha demostrado en estos playoffs tener la ventaja en anotar en powerplay con una tasa 27.9% de efectividad comparado con Vegas 18.5%. En penalty kill ambos equipos no son tan buenos. Los Knights tiene un porcentaje de penalty kill del 63% a comparación de los Panthers tienen un 71.2% de los , sin embargo si uno de los dos es mejor últimamente en este punto es Florida con una tasa del 84%.

Es importante destacar que ambos equipos no estarían en esta Final si no fuera por sus porteros. El portero de Bobrovsky de Florida tiene una ventaja aquí ya que tiene más experiencia, en la defensiva Shea Theodore de los Knights es el mejor, los Panthers juegan algo más agresivo, pero en conjunto los 6 defensa de Vegas son de lo mejor.

En cuanto a delanteros, ambos equipos tienen profundidad en este punto están empatados. Un elemento intangible que le da a los equipos una ventaja es el momentum, Florida tuvo un serie complicada en la Final de la Conferencia Oeste que acabo el 24 de mayo, el descanso es bueno para los jugadores lesionados pero también ese tiempo de descanso puede tener un efecto contraproducente. Los Panthers tuvieron 9 días descanso previo a su primer partido contra los Knights que terminaron su serie de la Final de Conferencia Este el 29 de mayo. Los Knights solo descansaron 4 días previo a su primer partido de la Final. He visto infinidad de veces como mucho descanso en deportes como el hockey no es tan bueno sobretodo después de jugar a tan alto nivel. Esta será una Serie muy interesante , no me sorprendería que fueran 7 juegos para que salga el Campeón de la Stanley Cup.

El primer juego de la Serie Final ya comenzó el pasado 3 de junio ganaron los Knights 5-2 como era de esperarse, el segundo juego fue el 5 de junio ganaron nuevamente los Knights 7-2, al cierre de esta edición la Serie va 2-0 favor Panthers , el juego 3 es este 8 de junio , el juego 4 será el 10 junio y si es necesario se jugaría el juego 5,6 y 7. De ser así la Serie acabaría hasta el 19 de junio.

¿Cómo llegaron los Florida Panthers a la Final ?

Previo a la final por la Stanely Cup los Panthers se tuvieron que enfrentar por la Final de la Conferencia Este contra los Caroline Hurricanes, la Serie acabó en tan solo 4 juegos en los cuales Florida barrió a Carolina 4-0. Este es un breve resumen de las Series por la final de la Conferencia Este.

Juego 1 : Si el primer juego de las series es indicativo de cómo sería la Serie, ya desde aquí parecía que sería un serie larga. Este juego necesito 4 tiempos extra antes de poder definir al ganador. Fue e l juego más largo en la historia para ambos equipos y en la liga el 6to más largo. Seth Jarvis abriría el marcador para los Hurricanes, pero los Panthers lograrían alcanzarlos y para el tercer periodo 2-1, los Hurricanes empatarían en su 2do powerplay poniendo el marcador 2-2 gracias a Stefan Noesen.

En el tiempo extra Florida anotó pero los referees invalidaron el gol al ver que hubo interferencia. Fue así que se alargaron los 4 tiempos extra y Matthew Tkachuk anotaría su 6to gol. La verdadera estrella de este partido fue el portero de Florida Sergei Bobrovsky , salvo 63 disparos. Esta fue la 7ta victoria de Florida como visitante y su récord en playoffs en tiempo extra fue de 5-0. Marcador final 3-2.

Juego 2: Fue nuevamente un juego largo de marcador bajo, Carolina abrió el marcador a menos de 2 minutos del 1er periodo. En el segundo periodo los Panthers empataron por el gol de Aleksander Barkov su 4to en estos playoffs. El gol que definiría el partido en tiempo extra de nuevo fue Matthew Tkachuk solo a los dos minutos que empezara el tiempo extra. Pese a que Carolina realizo 38 disparos y los Panthers 26 , aquí la clave de la victoria de Floria fue de nuevo su portero, Bobrovsky . Marcador final 2-1.

Juego 3 : Los siguientes 2 partidos se jugarían en Florida con la Serie 2-0. Los Hurricanes sabían que tenían que ganar este juego y quizá este fue su mejor partido de la Serie, lograron 32 tiros a diferencia de los Panthers que solo hicieron 17 disparos, pero con todo y que superaron por mucho a Florida no lograron anotar ni un solo gol , el único gol anotado fue de Sam Reinhart su 7to en playoffs y que le daría la victoria 1-0 a su equipo.

Juego 4: Carolina ya no se pudo recuperar después de perder tres partidos seguidos , necesitaban algo más que buen juego , suerte para ganar la Serie. Desde el inicio Florida se puso arriba 2-0. Lograron anotar 3 goles pero no fue suficiente, Florida empato y de nuevo parecía que se irían a tiempo extra pero con un minuto en el marcador el delantero de los Hurricanes , Jordan Staal cometió un error y un penalti le dio a Florida la oportunidad en powerplay por parte de Matthew Tkachuk anotar el gol que enviaría a Carolina a casa. El marcador final fue de 4-3 . Florida gano la Serie 4-0 , el título de la Conferencia Este y su pase a la final por la Stanley Cup por segunda vez en su historia.

El portero de Florida, Sergei Bobrovsky permitió solo 6 goles en 4 juegos y detuvo 174 de 180 disparos en esta Serie.

¿Cómo llegaron los Vegas Knights a la Final?

Previo a su pase a la final de la Stanley Cup los Vegas Knights se enfrentaron a Dallas Stars por la Final de la Conferencia Oeste. A continuación un breve resumen de la Serie que se fue a 6 juegos.

Juego 1: No se sabía en verdad qué esperar de ambos equipos al empezar la Serie ya que son equipos muy parecidos. Jason Robertson el delantero de Dallas que había estado muy tranquilo durante los playoffs abriría el marcador para el equipo visitante. Casi al final los Knights lograron el desmpate 3-2. Pero con dos minutos por terminar en el 3er periodo el capitán de Dallas, Jamie Benn anotaría el gol que empataría de nuevo el juego. Se fue el partido a tiempos extra y no le tomaría mucho a Vegas con minuto y medio marcar el gol del desempate por parte de Brett Howden.

Juego2 : Los Stars nuevamente anotaron primero por parte de Miro Heiskanen con tan solo 3 minutos empezado el partido sería su 1er gol en playoffs. Nuevamente Dallas se pondría a la cabeza 2-1 entrando al 3er periodo parecía fácil que ganaran este partido. Pero, el delantero de los Knights Jonathan Marchessault anotaría su 6to gol en los playoffs con tan solo 3 minutos por terminar el partido lo que empato y obligo de nuevo a tiempo extra. Nuevamente apenas con un minuto del tiempo extra el jugador de los Knights, Chandler Stevenson anotaría su 7to gol en estos playoffs, la Serie quedaría 2-0 favor los Knights. Y curiosamente Dallas realizo 64 tiros más que los Knights que sumaron 61.

Juego 3: La Serie se iría a Dallas para los partidos 3 y 4, en el partido 3 las cosas empezaron mal para Dallas, anotaron primero los Knights , poco después permitieron un gol a Ivan Barbashev dando así a Vegas la ventaja 2-0 . Dallas en verdad dejo el corazón en el hielo pero nunca logró meter un gol al portero de los Knights, Adin Hill, que detendría los 34 tiros que le hicieron en el juego. Vegas anoto 4 goles de 16 tiros, dejando la Serie 3-0.

Juego 4: Al filo de la eliminación Dallas tenía que ganar este partido, salieron a darlo todo 46 tiros a diferencia de los Knights que hicieron 23 tiros. Sería Vegas quien abriría el marcador gracias a William Karlsson quien anotaría su 8avo gol de playoffs. Gracias a dos goles de Jason Robertson los Stars lograron empatar el partido 2-0. Nuevamente en tiempo extra se decidió el partido , ahora gano Dallas gracias al jugador de 38 años Joe Pavelski anotaría su noveno gol en estos playoffs a los 3 minutos del tiempo extra, al fin ganaría Dallas. Serie 3-0

Juego 5: ser realizó en la Vegas, los Stars sabían que si perdían este juego estaban fuera. Ivan Barbashev anotó el primer gol para Vegas, sin embargo fue un juego muy reñido para el 3er periodo ya iban empatados 2-2. Y Ty Dellandrea salió como el héroe de este partido no solo anotó una vez anotó dos veces para dar a Dallas el triunfo del partido 5 forzando al juego 6.

Juego 6: el partido se iría a Dallas ganador de 2 juegos, estaban en su momento motivados. Con la Serie 3-2 tenían que ganar este partido en casa. Sorpresivamente los visitantes jugaron con mayor confianza , sería William Carrier quien silenciaría a todos los fanáticos apenas con 3 minutos de empezado el juego anoto el primer gol y así para el primer tiempo ya iban 3-0 favor Vegas. Jugadores y fanáticos perdieron toda esperanza el juego terminó 6-0 favor Vegas, Aidin Hill portero de los Knights, se mantuvo fuerte de nuevo en la red. Así los Knights ganarían la final de la Conferencia Este y sellarían su pase a la Final por la Stanely Cup.