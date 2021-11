SERIE MUNDIAL 2021: GANADORES Y ÚLTIMAS NOTICIAS DE LA MLB

La Serie Mundial 117ta finalizó la semana pasada. Felicidades a los ganadores: Braves de Atlanta por su 4to Campeonato en la historia del equipo. Es la primera vez desde 1995 que Greg Maddux, David Justice y Chipper Jones estaban al frente del equipo. Los Braves vencieron a los Astros 4-2 en la Serie Mundial que nunca estuvo en duda ya que sus lanzadores mantuvieron a los bateadores de Houston a raya , partido tras partido sufrieron para ser consistentes. Los bateadores de los Braves tuvieron una actuación impecable en los momentos clave lo cual derrumbó la confianza de los lanzadores de Houston.

Lo increíble es que en el mes de agosto los Braves no estaban en conversación alguna como candidatos a los playoffs, parecía que los New York Mets ganarían en ese entonces la división. Un colapso repentino de los Mets y un racha ganadora de Atlanta abrieron la puerta para que ganaran 36 de sus últimos 54 partidos , este equipo ganó 88 partidos y logró llevar a Atlanta el Campeonato de la Serie Mundial.

Los Braves se quitaron ya la presión que había sobre su espalda ganando esta Serie Munidal ya que previo a este triunfo tenían un récord nada favorable. De 1996 a 2020 llegaron a los playoffs 16 veces de las cuales ni una sola vez lograron llegar a la final de la Serie Mundial.

Gran parte del crédito de este triunfo fue de los lanzadores de Atlanta, lo cierto es que supieron superar la adversidad luego de que su lanzador de inicio Charlie Morton tuvo que abandonar la serie luego del juego 1 en el cual se lastimó. Los Astros en el juego dos anotaron 7 carreras y concedieron 5 con 9 carreras los siguientes 4 juegos Atlanta realmente mantuvo a los poderosos bateadores de los Astros lejos de cualquier momentum.

Hay que darle crédito de la victoria al lanzador Max Fried logró en el juego decisivo 6 entradas sin carreras después de que en el juego 2 le anotaron 6 carreras. Los lanzadores de relevo como Tyler Matzek tuvieron una actuación destacable como lanzadores de 5 carreras y solo permitió 1 carrera y Will Smith lanzó 4 entradas sin que le anotaran carreras.

Este fue sin duda la serie de los bateadores de los Braves, Jorge Soler bateo .300 con 3 homeruns y 6 RBI , el primera base el canadiense Freddie Freeman tuvo un promedio de bateo de .318 con 2 homeruns y 5 RBI. Como era de esperarse Austin Riley tuvo un promedio de .320. Y por último el catcher Travis D’Arnaud aunque no se esperaba que fuera la estrella a la ofensiva lo fue con un promedio de bateo .292 y 2 homeruns.

¿Quién dijo que adquirir jugadores de otros equipos no es la clave para el éxito? Los siguientes jugadores no estaban en la plantilla de los Braves en julio: Adam Duvall, Eddie Rosario, Joc Pederson y el MVP de la Serie Munidal Jorge Soler. Cada uno de estos jugadores tuvo su momento estelar en los playoffs, se le debe dar un gran crédito al Gerente General del equipo Alex Anthopoulos y su equipo por sumar a estos jugadores en su equipo. Desafortunadamente el GM no pudo estar para celebrar con el equipo por una cuarentena ya que dio positivo a Covid 19. Braves vencieron Houston Astros 4-2 Serie Mundial

Premio MVP Jugador Más Valioso: Jorge Soler

Los playoffs no empezaron bien para Soler en el juego 4 de la Serie contra los Brewers lo sacaron y lo pusieron en la lista por Covid, fue así que no regreso hasta el juego 5 contra los Dodgers. Esto permitió que su remplazo Joc Pederson tuviera algunos momentos estelares para los Braves. Pero Soler no sería olvidado, con un promedio de bateo .300 logró 3 homeruns que llevaron a 6 carreras en la Serie Mundial. Estos número son buenos pero no espectaculares, lo destacable es que fue el primer jugador al bat en la historia de la Serie Mundial que logra un homerun y esto fue en el 3er lanzamiento que le hicieron lo que marcaría la pauta para el resto de la Serie.

Otro momento estelar fue cuando con el juego empatado en la 7ª. entrada Soler fue el héroe al ponerse al bat logró su 2do homerun le dio el triunfo a Atlanta 3-2 de ese juego y a la vez dejo a su equipo en la Serie 3-1. En el juego 6 que regresaron a jugar a Houston, los Astros aún tenían un poco de esperanza pero nuevamente Soler arruinaría la fiesta para los fanáticos de Houston. En la 3era entrada con el juego sin carreras nuevamente al bat logró un homerun con el que se anotarían 3 carreras la cuales marcarían la derrota de los Astros.

Últimas Noticias fuera de temporada

Ahora que terminó la temporada echemos un vistazo hay varios jugadores como agentes libres esperando al mejor postor, lo cierto es que no puedo recordar otra temporada en la hubiese tantos jugadores bueno como shortstops o lanzadores de inicio disponibles como agente libres.

**Nota: Estos jugadores pueden aceptar en cualquier momento las ofertas de sus equipos y salir de la lista como agentes libres (excepto los jugadores intercambiados a mediados de temporada).

Shortstops

Corey Seager, 27 años: Jugador de Dodgers temporada pasada, sería una excelente adición para cualquier equipo aunque su desventaja es que es afecto a sufrir lesiones , el año pasado se rompió la mano y estuvo fuera 2 meses. Trevor Story, 29 años: jugó para los Rockies si bien no tiene un asombroso promedio de bateo , si sabe anotar bastantes homeruns y es muy buen jugador defensivo. Marcus Semien, 31 años: el año pasado jugo como 2da base para los Blue Jays. Es el jugador en la MLB que ha anotado más homeruns en esa posición, con 45 aparte de que defensivamente es bueno para varias posiciones. Carlos Correa, 27 años: llegó a la Serie Mundial con los Astros. Es uno de los jugadores más completos apenas el domingo ganó el Guante de Oro y rechazó la oferta de quedarse en los Astros por 5 años más y $160 mdd está en la búsqueda de un contrato más lucrativo. Tal vez a los 30 años lo muevan con quien firme a jugador de 3era base. Javier Baez, 29 años: jugó para los Cubs y Mets la temporada pasada. No es un nombre que resalte tanto pero esta por encima de ser un jugador promedio. Es un buen corredor de bases, también sabe batear fuerte y lejos tiene un promedio strakeout de 29%.

Lanzadores de inicio

1. Max Scherzer, 37 años: es ya un jugador veterano pero aún es uno de los mejores lanzadores. Es un jugador sano relativamente jugó para los Nationals y los Dodgers la temporada pasada. Tiene un ERA 2.46 en 30 juegos que empezó, sería interesante ver si algún equipo le ofrece un contrato de 5 años o más pero no tengo duda que muchos equipo intentarán firmarlo.

2. Robbie Ray, 30 años: jugó para los Blue Jays la temporada pasada. Buscará firmar con el mejor postor y se cotizará lo cierto es que se lo ha ganado es uno de los finalistas por el premio Cy Young en la Liga Americana como el Mejor lanzador tiene un ERA de 2.84 a lo largo de 193 entradas como lanzador de inicio esta temporada.

3. Kevin Gausman, 31 años: fue por su causa que San francisco ganó la mayor parte de los juegos la temporada pasada. Su ERA es de 2.81 en las 192 entradas que jugó, no tienen un récord impresionante como Scherzer pero ser un lanzador de inicio es siempre ser un jugador Premium seguramente habrás más de un equipo que lo que le dé un contrato lucrativo por el próximo año.

4. Carlos Rondon, 29 años: jugó para los Whtesox la temporada pasada, su ERA impresionante de 2.37. El firmo un contrato por un año a prueba así es que seguramente estará en búsqueda de un equipo que le ofrezca un contrato a largo plazo y más lucrativo.

5. Noah Syndergaard, 29 años: New York Mets. Este jugador es el más interesante como agente libre. Conocido como “Thor” apenas si ha lanzado las dos temporadas pasadas debido a que se sometió a la cirugía llamada Tommy John. Saludable quizá era el mejor lanzador de la liga, pero después de su cirugía ha tenido varias dificultades para regresar a su nivel quizá este tiempo entre temporadas le permita ponerse en forma de nuevo. De entrada está en posición de negociar un contrato mínimo por un año .Tal vez se quede con los Mets si le hacen una muy buena oferta y si no seguro tendrá a más de un equipo interesado en sus servicios.

6. Clayton Kershaw, 34 años: el zurdo de los Dodgers nos preguntamos si será ¿la siguiente temporada en la que lo veamos con otro equipo? El problema es que tiene una lesión en el brazo izquierdo que lo obligó a terminar su temporada prematuramente se perdió los playoffs de los Dodgers. Con esa lesión y su edad así como la cantidad de entradas que tienen en su haber cerca de 2500 en temporada regular es difícil saber cuánto más podrá dar. Quizá se quede con los Dodgers y si no probablemente firme con otro equipo pero por unos 2 años más.

7. Justin Verlander, 39 años: Jugador de los Houston Astros , al igual que Kyndergaard este jugador se sometió a la cirugía Tommy John y no ha lanzado en 2 años. Mientras que “Thor” es un jugador más joven con mayor oportunidad de recuperación y regresar a su nivel, con Verlander por la edad que tiene es difícil saber, si bien es cierto es un jugador ganador 2 veces del premio Cy Young y apenas en 2019 ganó su segundo premio. Creo que su caso es parecido al de Kershaw no creo que algún equipo le ofrezca un contrato por más de 2 años.