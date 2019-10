Braves vs Cardinals; los Braves vencieron a los Cardinales en 4 de 6 juegos esta temporada. Los Braves ganaron en su División gracias a sus potentes lanzadores de inicio y también a sus bateadores estrella hablo de los jóvenes Ronald Acuña Jr y Freddie Freeman. Los Cardinals por su parte ganaron su División el último día de la temporada gracias a su arrollador triunfo sobre los Chicago Cubs. Si bien St. Louis no tiene una ofensiva impresionante si debe su éxito en gran parte a Marcell Ozuna y Paul Goldschmidt. En el papel los Braves parecen favoritos para la Serie, para que los Cardinals tengan oportunidad de ganar tendrán que no perderle el ojo a Freedie Freeman, tiene unos números destacables este año .309 Ba y 30 homeruns contra lanzadores derechos.