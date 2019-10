SERIE MUNDIAL 2019 – 2020 WASHINGTON NATIONALS VS HOUSTON ASTROS

La Serie Mundial 2019 – 2020, comienza este 22 de octubre.

Washington Nationals vs. Houston Astros

Muchos expertos soñaban con un partido entre los poderosos Dodgers de Los Angeles y el Imperio del Mal mejores conocidos como los Yankees pero ahora Washington y Houston son los que tienen que decir algo al respecto.

Pero primero echemos un vistazo para saber cómo fue que lograron llegar a la Serie Mundial, estos dos equipos.

Una estadística interesante en ambos equipos es el alto desempeño que tuvieron sus lanzadores de inicio en los playoffs a comparación del resto de los equipos. Los lanzadores de inicio de los Washington Nationals acumularon el 69% de los lanzamientos de un total de 90 innings y los lanzadores de los Houston Astros en segundo lugar fueron responsables del 64% de los outs de los equipos en los 98 innings de la postemporada.

Como representantes de la Liga Nacional están los Washington Nationals, para muchos fue una gran sorpresa al considerar que en esta temporada perdieron a su beisbolista estrella Bryce Harper que se fue a lo Phillies. Aparte llegaron como equipo Comodín en un partido en el que enfrentaron a Milwaukee, con un marcador 3-1 en la 8ª entrada las esperanzas de avanzar parecían esfumarse hasta que Juan Soto lanzó al jardín derecho, el jardinero derecho Grisham cometió un error y eso permitió a los tres corredores en base anotar y ganar en un emocionante partido que los llevaría a enfrentar a los invencibles y arrolladores hasta ese entonces Dodgers.

A los Dodgers los enfrentarían en una serie de 5 partidos, con un marcador 2-2 así llegaron los Nationals a jugar a Los Angeles en la casa de los Dodgers, la caída de Washington parecía casi inevitable pero nuevamente buscarían la magia del 8ª entrada.

Nuevamente en el partido decisivo con un marcador 3-1 enfrentando a un veterano y auténtico as del lanzamiento Clayton Kershaw, al bat Anthony Rendon y Juan Soto anotaron uno tras otro homeruns que dejaron pasmados y con el corazón destrozado a los Dodgers y sus seguidores, no daban crédito de la derrota.

Posteriormente enfrentar a los St. Louis Cardinals para llegar a la Serie Mundial, no requirió drama alguno de la 8ª. entrada ya que los Nationals fácilmente barrieron con los Cardinals en 4 juegos a 0 acabaron anotando 20-6 para sellar su boleto a la Serie Final.

Por el otro lado tenemos a los campeones de la Liga Americana por segunda vez en los últimos 3 años, los Houston Astros. Después de una serie de 5 juegos con los Tampa Rays, los Astros prevalecieron gracias a su lanzador estelar Gerritt Cole que fue prácticamente invencible en el juego 5. Ese juego lo ganaron 6-1 listos para sus siguientes partidos contra los Yankees.

Los Yankees dominaron en el juego 1 de la Serie en la casa de los Astros con un marcador 7-0, Houston solo anotó 3 hits en todo el juego. El punto de quiebre en esta Serie llegó en el juego 2 con el juego empatado a 2 después de 9 entradas, pasarían a jugar extra innings y los Astros debían prepararse para enfrentar a un equipo con uno de los mejores bullpens. En la 11ª. entrada Carlos Correa enfrentaría a JA Happ. Correa se volvería el héroe este día envío el regalo de Happ más allá de la pared y dejó a los fans de Houston completamente frenéticos.

Empatados en la Serie 1-1 se irían a jugar a New York , parecía que los siguientes 3 juegos favorecerían a Los Astros. Sin embargo por cuestiones del destino ambos equipos llegaron al juego 6 sus lanzadores estaban exhaustos, ninguno de sus lanzadores estrellas estaban disponibles así es que ambos equipos decidieron apostar por sus respectivos bullpens para decidir el destino de este juego.

Esto parecía darle a los Yankees una ventaja e incluso pensar en un juego 7, sin embargo el bullpen de los Yankees no intimidó a los Astros. En la 1ª. entrada anotaron 3 carreras para llevar la delantera, así fue hasta la 9ª. entrada con un 4-2 , hasta que DJ LeMahieu de los Yankees anotó un homerun, silenció al público de Houston y los Yankees anotaron 2 carreras ahora con el juego empatado 4-4 , Nueva York optó por meter al juego a su jugador de cierre estrella Aroldis Chapman.

Se sentía la tensión nerviosa en todo el estadio de los Astros, después de 2 outs entró a escena el pequeño Jose Altuve con sus 1.68 m de estatura después de 2 bolas y 1 strike , bateó al jardín izquierdo un jonronazo que les permitió anotar 2 carreras más y así dejar fuera a los Yankees , esta jugada le dio a su equipo los Houston Astros el pase a la Serie Mundial.

Dentro de la Serie Mundial

Washington Nationals vs Houston Astros

Curiosamente ambos equipos comparten el mismo campo de entrenamiento en primavera, esto es en West Palm Beach Florida. Es la 2da vez en la historia del béisbol que esto ocurre, la 1ª. vez que hubo esta coincidencia fue en 1942 cuando los Cardinales compartieron su campo de entrenamiento en primavera con los Yankees y los vencieron en una Serie de 4 juegos para ganar la Serie Mundial de ese entonces.

Otro dato curioso es que es también es la 2da. vez que estas dos ciudades Washington y Houston se enfrentan en los playoffs de un evento deportivo de este calibre. La primera vez fue en 1977 en las finales de la NBA cuando los Houston Rockets vencieron a los Washington Bullets en las Semifinales de la Conferencia Este. Se dice por ahí que buenos lanzadores vencen a buenos bateadores, veamos cómo están ambos equipos respecto a esto.

Lanzadores:

Los Astros cuentan con un trío solido de lanzadores con Gerrit Cole, Justin Verlander y Zach Grienke. Cole en particular es su As hasta el momento ha ponchado prácticamente a bateador que le pongan enfrente durante la postemporada, no podemos decir lo mismo de Verlander ni de Greinke ya que ambos no han sido muy consistentes esta postemporada.

Los Nationals tienen sus equivalentes sino es que mejores en sus lanzadores de inicio Max Scherzer, Stephen Strasburg y el zurdo Patrick Corbin. La razón por la que menciono a Corbin el zurdo, es porque los Astros son uno de los mejores equipos bateando en contra de lanzadores izquierdos.

En cuanto al bullpen, el de los Nationals no es tan bueno como el de los Astros pero han tenido destacables actuaciones algunos de sus relevistas como Sean Dolittle y Daniel Hudson que fue un 4 x 4 en los playoffs. Por su parte los Astros tienen 3 relevistas destacables Roberto Osuna, Will Harris y Ryan Pressly.

Bateadores:

En el papel pareciera que los Astros dominan en este rubro con Carlos Correa, Jose Altuve, Alex Bregman, Yuli Gurriel, Michael Brantley y George Springer. Los Nationals por su parte tienen al candidato a MVP por la Liga Nacional Anthony Rendon , Trea Turner y veteranos como Ryan Zimmerman y Howie Kendrick.

Será interesante ver a los novatos de ambos equipos, los Astros con Yordan Alvarez que en temporada regular logró 27 homeruns con un .313 BA, mientras que por el lado de los Nationals está el jardín izquierdo Juan Soto quién fue el héroe de la postemporada.

Predicciones

Parecería que los Houston Astros no solo tienen la experiencia jugando 2 de las 3 últimas Series Mundiales incluyendo 3 apariciones consecutivas en postemporada y pareciese que tienen mayor talento. Pero como en ningún otro deporte en el béisbol un bateador débil de un momento a otro se puede convertir en un héroe de los playoffs con un solo batazo o un lanzador novato prácticamente desconocido puede lograr ese out clave en contra de un jugador estrella o cualquiera en el diamante puede hacer un excelente juego defensivo que puede cambiar la historia de su equipo a su favor.

En mi opinión esta Serie será más reñida de lo que se espera, dicho esto voy en contra de los favoritos y de lo que los expertos predicen. Voy a favor de los Washington Nationals quienes ganarían la primer Serie Mundial en toda su historia, gracias a sus lanzadores de inicio y a sus bateadores de cierre.

El Juego 1 de la Serie comienza este martes 22 de octubre a la 19:08 pm hora local CDMX en el Minute Maid Park en Houston , Texas.

TE PUEDE INTERESAR

RUMBO A LA FINAL DE LA SERIE MUNDIAL MLB 2019

MLB HIZO HISTORIA: TODO SOBRE CLEVELAND ALL STAR GAME

¿CÓMO VA EL FICHAJE EN LA MLB 2019?

TODO SOBRE LAS LITTLE LEAGUE WORLD SERIES DE BÉISBOL #LLWS

CÓMO AFECTA EL CALENTAMIENTO GLOBAL AL DEPORTE