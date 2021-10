SERIES CAMPEONATO LIGA NACIONAL Y AMERICANA

Rumbo a la Serie Mundial MLB 2021

Viernes 15 octubre a 24 de octubre

Comienzan las Series por el Campeonato de cada las dos ligas de las MLB, quedaban 8 equipos la semana pasada, 4 equipos del lado de la Liga Americana ( WhiteSox, Astros, Yankees, Redsox) y 4 equipos del lado de la Liga Nacional ( Braves, Brewers, Dodgers, Giants) . Hoy solo quedan 4 equipos, dos del lado de la liga Americana (Astros, Redsox) y dos del lado de la liga Nacional ( Dodgers, Braves) ya enfilándose hacia la Serie Mundial. Entérate de los detalles de las Series que vienen y el Recap de las anteriores.

Campeonato Liga Americana / American League Championship ALCS

Boston Redsox vs Houston Astros

Inicio de serie 15 de octubre

Durante la temporada regular Houston dominó a Boston 5 de 7 juegos, los Astros anotaron muchas carreras a los lanzadores de los Redsox. No debe sorprender los Astros son un equipo de marcadores altos llevan este año 863 carrera. Será la tendencia para esta serie si es que quieren vencer a los Redsox que sí han anotado varias carreras pero no al nivel de los Astros. Los números de los Redsox en estos últimos juegos son 26 carreras en solo 4 juegos contra Tampa el 2do equipo con la mejor parrilla de lanzadores.

En principio daría la ventaja a los Astros por su pitcher estrella Lance McCullers Jr , pero no participará en la serie por una lesión en la mano eso es un gran golpe para Houston en su lugar estará Framber Valdez y Luis García estará lanzando en los dos primeros juegos de la Serie. Si McCullers realmente no puede jugar toda la serie, para el partido 3 estará el veterano Zack Greinke.

Los Redsox ciertamente han tenido sus problemas con sus pitchers de inicio como Chris Sale que estará en el partido 1 aunque aún no está en juego al 100% ya que viene de una cirugía llamada Tommy John que es de los ligamentos en el codo. En el partido con Tampa no le fue nada bien en el juego 2 permitió 5 carrera en un 1 entrada. La carta fuerte de lanzadores para Boston e Nathan Eovaldi será el lanzador en el juego 2 ha sido el más consistente en toda la temporada.

Ambos equipos tienen buenos bateadores José Altuve , Alex Bregman y Carlos Correa del lado de los Astros. Boston tiene a sluggers como JD Martinez, Rafael Devers y Kyle Schwarber el catcher Christian Vázquez también es muy buen bateador contra los lanzadores de Houston. Será una Serie de marcadores altos. Si McCuller Jr no juega en toda la serie, creo que los Redsox podrán ganar, si regresa a la Serie recuperado entonces las cosas se complicarán para Boston y los Astros podrán ganar.

Campeonato Liga Nacional / National League Championship NLCS

Los Angeles Dodgers vs Atlanta Braves

Inicio de serie 16 de octubre

Ha sido una temporada larga para los Dodgers 162 juegos persiguiendo a los Gigantes por el título de la División, fueron forzados a jugar 1 juegor por la WildCard contra St. Louis Cardinals el cual ganaron y los llevo a enfrentarse cara a cara contra los Gigantes en una Serie de 5 juegos. Los Angeles lograron vencer a los Gigantes en una serie muy cerrada, ahora se enfrentan contra unos más descansados y fuertes Braves. Esta será un repetición de la NLCS del año pasado, los Braves iban adelante en la serie 3-1 pero los Dodgers lograron sacarle la vuelta y ganar la serie.

Viendo esta serie de inicio los Dodgers tienen mejores lanzadores y de mayor calidad que los Braves. En su parrilla están Max Scherzer, Walker Buehler y Julio Urias, por su parte los Braves no tienen ese talento en su parrilla pero demostraron en la última serie unos lanzadores consistentes que si dieron pelea a los Milwaukee Brewers solo permitieron 6 carreras en 4 juegos. La fortaleza de los Braves está en su bateo , su parrilla es comparable a la de los Redsox y los Astros.

Desgraciadamente su estrella Ronald Acuña Jr no jugará por una lesión en la rodilla y que decir de Jorge Soler tampoco jugará por Covid 19 positivo. Aún así tienen a Freddie Freeman, Ozzie Albies , Austin Riley y Dansby Swanson. Algo interesante para Atlanta es que este año tienen al ex Dodger, Joc Pederson que siempre juega bien en los playoffs anotó dos homeruns en la serie de los Brewers incluido uno contra un muy buen pitcher Josh Harder quien no había permitido ni un solo homerun de un izquierdo en toda la temporada.

Por último será interesante ver a Will Smith, no hablamos del actor / músico pero es el Will Smith que juega en ambos equipos. Para los Dodgers Will es el catcher y para los Braves hay otro Will que es lanzador de relevo con el mismo nombre. El año pasado en los playoffs ambos se enfrentaron fue la primera vez bateador y lanzador con el mismo nombre.

El catcher Smith bateo un homerun para el lanzador Smith en el juego 5 de la Serie. Este año veremos a los Braves buscar la victoria pero sin su mejor bateador Acuña Jr. y sin Soler. Creo que será muy difícil para ellos vencer a los Dodgers quienes tienen altas probabilidades de regresar a la Serie Mundial.

Pero ¿cómo llegaron los Astros y los Redsox a la Final por la Serie de la Liga Americana? Y ¿Cómo llegaron los Dodgers y los Braves a la Final por la Serie de la Liga Nacional? Aquí te contamos todo de los partidos de la semana pasada.

Chicago Whitesox vs Houston Astros (Serie 3-1)

GANADOR: ASTROS

Juego 1. El juego empezó muy bien para los Astros, no tuvieron mayo problema para batear contra del pitcher de los White Sox , Lance Lynn. Lograron anotarle 3 carreras en menos de 4 entradas por su parte el lanzador de inicio de Houston Lance McCullers Jr tuvo un excelente juego estuvo 6 entradas y 2/3 en las que no permitió ni una sola carrera. Marcador final: 6-1 ASTROS

Juego 2. En este juego ambos equipos vaya que si agitaron el bat , Chicago anotó 10 hits y los Astros 11. La diferencia fue en el 7to inning el juego iba empatado 4-4 cuando Houston explotó con 5 carreras. La ofensiva fue determinante en este juego , cada bateador para Houston anotó mínimo 1 hit excepto por el catcher Martin Maldonado. Según las estadísticas 89% de los equipos que ganan los 2 primeros partidos en una serie de 5, ganan la Serie. Los Astros iban aquí 2juegos a 0.

Juego 3: Aunque los Astros son un equipo que al bat es capaz producir muchas carreras, esta ocasión fue Chicago el que provocó el mayor daño y parecía que seguiría vivo en la Serie. Houston anotó 6 carreras pero los Whitesox anotaron 16 hits , 12 carreras. Esto forzó a un cuarto partido la serie.

Juego 4: Los Whitesox tenían planeado empatar en este juego la Serie, pero los Astros tenían otros planes y eso lo lograron gracias a sus lanzadores. En especial Lance McCullers Jr solo permitió 1 carrera en 4 entradas. Los lanzadores de los Whitesox no corrieron con tanta suerte , Houston les anotó 10 carreras y 14 hits lo demostraron. Astros ganaron 10-1 y terminó la serie 3 juegos a 1.

Boston Redsox vs Tampa Bay Rays ( Serie 3-1 )

GANADOR: REDSOX

Juego 1: Los Redsox llegaron a la serie como los menos favoritos, Tampa con 100 partidos ganados parecía que ganaría esta Serie. Saben batear, saben lanzar y tienen buena defensa. Lo demostraron en este juego terminó 5-0. El héroe Randy Arozarena, no solo anotó un homerun también se robó el home así pasó a la historia ya al convertirse en el único jugador en la historia de playoffs en anotar un homerun y robarse el home en el mismo juego.

Juego2: Nuevamente Boston iba perdiendo 5-2 solo después de la 1ª. entrada. Los Rays ya estaban muy confiados lo cual fue un grave error conociendo a Boston que si algo sabe es regresar a los juegos después de tener el marcador en contra. En este partido los bats de Boston prácticamente explotaron con 20 hits en el juego incluyendo 5 homeruns , marcador final 14-6. Empataron la serie.

Juego 3: La Serie regreso a casa de los Redsox Fenway Park. Como se esperaba Nathan Eovaldi estuvo sólido en sus lanzamientos, estuvo durante 5 entradas y permitió solo 2 carreras. Boston parecía que tenía control del juego 4-2 en la 8ª. entrada pero con los Rays nunca se sabe y en la 9ª. anotaron 2 carreras más. Este juego se fue a extra innings y en la 13ª. entrada se decidió el juego con un batazo de Christian Vázquez. La Serie iba 2-1

Juego 4: después de un emocionante juego de 13 inninings ¿podría ser mejor este juego 4 después del anterior? Las cosas no empezaron nada bien para Tampa, Boston anotó 5 carreras ya para el 3er inning, pero Tampa en la 5ta entrada anotó una carrera, en la 6ta 2 carreras , luego otras dos carreras para empatar el juego en el Fenway Park con los fanáticos de Boston , con los nervios a flor de piel. En la 9ª. entrada K.Hernández de los Redsox bateó un elevado de sacrificio permitiendo una anotación que selló el destino del partido con una carrera más que Tampa y el fin de la serie a favor de Boston.

Recap de Series Liga Nacional

Atlanta Braves vs Milwaukee Brewers

GANADOR: BRAVES

Juego 1: Era el juego que los Brewers esperaban , bajo marcador y lanzadores consistentes les permitió llevarse el primer juego gracias a dos homeruns por Rowdy Tellez, aunque el partido no empezó tan bien para su lanzador de inicio Corbin Burnes , después de un accidentado 1er inning lograron controlar el partido en las siguientes entradas. 3 lanzadores de Milwaukee solo permitieron 1 carrera el partido terminó 2-1 favor Brewers.

Juego 2: Fue también un juego de marcadores bajos el lanzadora de los Braves Max Fried solo permitió 6 hits y cero carreras , despachó a 9 bateadores. No permitió ni una sola base por bola en los 6 innings que lanzo. Los Brewers por su lado, no jugaron tan bien, permitieron 3 carreras, 5 hits en 6 innnings. Los Braves ganaron 3-0 , empatando la serie.

Juego 3: Fue un juego muy parecido al partido 2, fue un duelo de lanzadores entre el lanzador de los Brewers Freddy Peralta y el lanzador de los Braves Ian Anderson. Ambos lanzadores no permitieron ni una carrera. Pero en el 5to inning fue el momento que cambió el juego, con dos corredores en bases Joc Pederson lanzó un hit, que permitió 3 carreras. El resto del juego los lanzadores de los Braves mantendrían quietos a los bateadores de los Brewers en un juego que terminó 3-0, favor los Braves.

Juego 4: Ya sabiendo que enfrentaban la eliminación si perdían los Brewers sabían que tenían que mejorar su ofensiva y lo hicieron en el 4to inning anotaron un par de carreras para irse adelante en el marcador. Esto no duraría mucho tiempo los Braves anotarían 2 carreras a la mitad del 4to inning. Rumbo a la 8ª. entrada con el juego empatado a 4 Milwaukee metió a su mejor lanzador de relevo, Josh Hader. Pero no fue suficiente el primera base de los Braves, Freddie Freeman anotó un homerun que logró el desempate le dio el triunfo a los Braves y ganaron la Serie.

Los Angles Dodgers vs San Francisco Giants ( Serie 3- 2)

GANADOR: DODGERS

Juego 1: La serie no pudo empezar mejor para los Gigantes Buster Posey anotó un homerun que le permitió 2 carreras en el 1er inning. También Kris Bryant y Brandon Crawford hicieron anotaron solo homeruns. La verdadera historia aquí, es la increíble actuación del lanzador de los Giants, Logan Webb. Lanzó 7 entradas y 2/3 impidiendo que los Dodgers anotaran una sola carrera, terminó el juego con 10 strikeouts así los Gigantes se iban a adelante 4-0.

Juego 2: Después de que los bateadores de los Dodgers estuvieron muy tranquilos en el juego 1 parece que despertaron por completo en el juego 2, sumaron 11 hits , 2 de Chris Taylor y A.J. Pollock. De lado de los lanzadores también estuvieron muy bien parados , 4 lanzadores solo permitieron 2 carreras y 6 hits así sacaron la victoria los Dodgers en este partido 9-2.

Juego 3: ¿Acaso he mencionado lo bueno que son los lanzadores de San Francisco? Bueno los Dodgers también tienen con qué defenderse en este departamento. Este fue un duelo auténtico de lanzadores entre Max Scherzer de los Dodgers que lanzó 7 entradas y despachó a 10 bateadores. Por su parte 4 lanzadores de los Giants solo permitieron 5 hits. Aquí el juego cambió en la 5ta entrada con un homerun de Evan Longoria fue decisivo para que los Giants pudieran sacar la victoria 1-0 y ponerse adelante en la Serie.

Juego 4: Los Dodgers sabían que de no ganar este juego era el fin para ellos. Tenían que agitar esos bats y fue lo que hicieron, desde la primera entrada T. Turner abrió el marcador le siguieron Taylor , Mookie Betts, Smith . Los Angeles le ganó a los Gigantes con 7 carreras y 12 hits. Los lanzadores de los Dodgers también fueron parte fundamental en este triunfo permitiendo tan solo 2 carreras y 7 hits por parte de los Gigantes. Con un marcador 7-2 favor los Dodgers la Serie iba empatada rumbo al partido 5.

Juego 5: el tema en estas series fueron las pocas carreras. Ambos equipos tomaron diferentes estrategias, los Giants usaron a su as bajo la manga Logan Webb mientras que los Dodgers optaron por usar sus mejores lanzadores para este 5to juego decisivo, ningún equipo tenía mucho que dar a la ofensiva.

Empatado el partido 1 a 1 en la entrada 8, el bateador Cody Bellinger con un promedio de bateo.165 en la temporada que no es un cifra muy halagadora, logró la carrera decisiva. Los lanzadores que cerraron por parte de los Dodgers fue Kenley Jansen y finalmente Max Scherzer terminó el juego en la 9ª entrada y los Dodgers ganaron la serie.