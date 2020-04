La plataforma será gratis durante 30 días

Ya puedes disfrutar gratis del contenido de HBO. La plataforma decidió unirse ala iniciativa #QuedateEnCasa su contenido será gratuito hasta el 30 de abril.

Los Sopranos, es una de las tantas series que se encuentra disponibles. Esta producción es considerada una de las mejores series en toda la historia de la televisión. La trama se centra en los conflictos de una familia mafiosa dirigida por el famoso Tony Soprano.

Los Sopranos tuvo seis temporadas y ganó diversos premios, entre ellos, cinco Globos de Oro. El periódico The Guardian la consideran como la mejor serie de lo que va de este siglo. La revista Rolling Stone, incluyo su serie dentro de su lista «The 100 Greatest TV Shows of All Time» hecha especialmente por periodistas y críticos.

El primer capitulo de la serie, se estrenó en Estados Unidos el 10 de enero de 1999 a partir de entonces las trasmisiones fueron ininterrumpidas hasta 2007 cuando los productores anunciaron que Los Sopranos llegaban a su final. Los Sopranos, tuvieron un éxito comercial nunca antes visto .

Otras de las series que se encuentran disponibles son: Avenue 5, Euphoria, His Dark Materials, Watchmen y Sex and the City. Si quieres disfrutar de todo el contenido, lo único que debes hacer es descargar la aplicación a cualquiera de tus dispositivos .