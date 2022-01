LAS SERIES CON LOS MEJORES SOUNDTRACKS MÁS ALLÁ DE EUPHORIA

Los soundtracks que marcaron nuestras vidas, la mayoría de las veces provienen de alguna película, serie, videojuego e incluso de dramas televisivos. En esta ocasión te desbloquearemos recuerdos, con el siguiente listado de series, que en su momento trajeron a nuestra realidad valiosos músicos y bandas. Los títulos que te compartimos los encuentras disponibles a través de Netflix o HBO.

Si también eres de los que apenas escucha un tema y se transporta a las escenas icónicas de tus programas favoritos, sigue leyendo. Porque incluimos series de mitad del año 2000, hasta las más recientes que están acaparando las redes sociales a todo lo que da.

Skins

Skins es un drama británico el cual narra las vivencias de un grupo de jóvenes y los conflictos que enfrentan. Nos ubica en Brístol, el suroeste de Inglaterra, por lo que veremos los barrios y la escena local y callejera que tienen los ingleses para ofrecernos. Los creadores de la serie fueron Bryan Elsley y Jamie Brittain para Company Pictures. Se estrenó en 2007 y dieron fin sus siete temporadas en 2013.

En las temporadas 1 y 2 el protagonista es Nicholas Hoult; y para la 3 y 4 vemos a Kaya Scodelario y a Lisa Backwell. Por su parte, las temporadas 5 y 6 integran a sus filas a Dakota Blue Richards y a Freya Mavor. Entre las bandas y artistas más destacados aparecen: The Hives, Foals, Crystal Castles , Bloc Party y los Yeah Yeah Yeahs.

The Misfits

The Misfits es otra serie británica pero esta vez integra la ciencia ficción, humor y drama. Trata sobre un grupo de jóvenes con comportamientos antisociales que rompen varias reglas y son obligados a trabajar en un programa de servicios a la comunidad. Durante el servicio, cae una extraña tormenta acompañada de un súper rayo que les dará superpoderes. Fue creada por Howard Overman, se estrenó en 2009 y la producción quedó a cargo de Clerkenwell Films. Su duración fue de 5 temporadas llegando a su fin en 2013. En los papeles protagónicos vemos a Karla Crome, Joe Gilgun, Nathan McMullen, Natasha O’Keeffe, Matt Stokoe, Iwan Rheon, Robert Sheehan, Lauren Socha, Nathan Stewart-Jarret y Antonia Thomas.

En la banda sonora de The Misfits participaron bandas como The Rapture (para el opening), The Velvet Underground, Florence + The Machine, Metronomy, Kasabian, Justice y más.

Sex Education

Una serie un poco más en el contexto actual de las generaciones, Sex Education en pocas palabras es comedia adolescente. La cual se centra en un joven tímido y virgen cuya madre es una terapeuta divorciada con una vida sexual muy activa, y que no tiene ningún tipo de tabú para hablar sobre el tema. Es entonces que el protagonista se une a su amiga para abrir una clínica de terapia sexual en la escuela. El elenco lo integran Está protagonizada por Gillian Anderson, Asa Butterfield, Emma Mackey, Ncuti Gatwa, Connor Swindells y Kedar Williams-Stirling.

Se estrenó en 2019 y cuenta con tres temporadas hasta el momento, su creadora es Laurie Nunn.

El soundtrack está conformado por bandas como: Ezra Furman, Billy Idol, Beth Ditto, The Smiths, INXS, The Cure, Grizzly Bear, Regina Spektor, T. Rex, entre otros.

Stranger Things

Stranger Things está clasificada como una serie de suspenso y ciencia ficción. Escrita y dirigida por los hermanos Matt y Ross Duffer, la producción quedó a cargo de Shawn Levy. Su estreno fue en el año 2016, cuenta con tres temporadas, la última lanzada en 2019. Como bien sabemos el elenco es de lujo, pues vemos personalidades como Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Sadie Sink, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Cara Buono, Matthew Modine y Joe Keery, por mencionar solo a algunos.

«Cuando un niño desaparece, sus amigos, la familia y la policía se ven envueltos en una serie de eventos misteriosos al tratar de encontrarlo. Su ausencia coincide con el avistamiento de una criatura terrorífica y la aparición de una extraña niña.»

Los artistas y bandas que destacan de su banda sonora son: The Police, Bphax, Madonna, New Order, Knights Bridge, Echo and the Bunnymen, Queen, Peter Gabriel, Corey Hart y muchos más.

Sabrina

Inspirada en la serie original de Sabrina, the Teenage Witch y en sus cómics. Tenemos Chilling Adventures of Sabrina, que está más inclinada al misterio sobrenatural desarrollada por Roberto Aguirre-Sacasa para Netflix. Fue lanzada en 2018, producida por Warner Bros. Television, con Sarah Schechter, Jon Goldwater y Lee Toland Krieger como productores ejecutivos. Participan los actores: Kiernan Shipka, Ross Lynch, Lucy Davis, Chance Perdomo, Michelle Gomez, Jaz Sinclair, Tati Gabrielle, Gavin Leatherwood, Adeline Rudolph, Richard Coyle y Miranda Otto.

«Sabrina Spellman debe enfrentar su naturaleza como mitad bruja y mitad mortal mientras lucha contra las fuerzas del mal que la amenazan a ella, a su familia y el mundo en que habitan los humanos».

Cuenta con cuatro temporadas hasta ahora y su soundtrack lo conforman las bandas como: Blondie, Nina June, Moto Boy, Charlie Dée, Sleep Machine, The Cramps, Fiona Apple, Yoko Ono y muchos más.

Euphoria

Por último tenemos a Euphoria, que el estreno de su última temporada tiene a los adolescentes (y no tan adolescentes) vueltos locos. Es una serie con una dirección de arte impecable y que aborda temas polémicos en las nuevas generaciones. Entra en la categoría de drama y se basa en la serie israelí del mismo nombre creada por Ron Leshem y Daphna Levin. En los papeles protagónicos aparece Zendaya, Maude Apatow, Angus Cloud, Eric Dane, Alexa Demie, Jacob Elordi, Barbie Ferreira, Nika King, Storm Reid, Hunter Schafer, Algee Smith, Sydney Sweeney, y Colman Domingo. Estrenó su primer temporada a través de HBO en 2019.

«Euphoria, narra la historia de un grupo de estudiantes de secundaria mientras caen las drogas, el sexo, la prostitución, la identidad, el trauma, las redes sociales y durante su descubrimiento del amor y la amistad».

Los artistas que figura en el soundtrack es: Depeche Mode, Lana del Rey, Lenny Kravitz, The Cult, Selena, Ministry, Lorde, Billie Eilish, Labrinth y muchos más.