LAS PRODUCCIONES HISPANAS SE CONSOLIDAN EN LA PARRILLA DE NETFLIX

Son multitud la cantidad de series producidas por hablantes de español, ya sea a uno o al otro lado del Atlántico, desde dramas desarrollados en escuelas de élite, hasta anime que sigue la estela de los dibujos animados japoneses sin desmerecer ni un ápice.

Series en español que triunfan por el mundo

La Casa de Papel: la audacia de robar en la casa de la moneda siguiendo escrupulosamente el método diseñado por la mente privilegiada de El Profesor, tapando las caras del comando con excéntricas caretas de Dalí ha catapultado a esta serie de suspense a los primeros puestos entre las preferidas por audiencias de todo el mundo. El pasado 19 de julio se estrenó su tercera temporada en Netflix.

Vis a Vis: siguiendo la estela de series como Orange is the New Black, este drama carcelario sigue la historia de diversas mujeres que cumplen condena en Cruz del Sur, entre ellas la protagonista, Macarena, que es engañada por su jefe para que manipule las cuentas de la empresa en la que trabaja dando como resultado que termina siendo imputada por varios delitos fiscales y condenada a siete años.

Para una persona alejada del crimen durante toda su vida la cárcel se convierte en todo un desafío, y tendrá que emplearse a fondo en evolucionar y dejar de lado gran parte de sus escrúpulos para lograr salir de la cárcel de una pieza.

Un entorno tan estresante como una cárcel también pasa factura a los funcionarios que trabajan en ella y se relacionan día a día con las reclusas.

A pesar de que los datos de audiencia son muy buenos, han anunciado que la cuarta temporada estrenada a principios del 2019 ha sido la última, lo cual es de agradecer, porque cerrar una buena historia a tiempo la hace más redonda si cabe, demasiados buenos productos televisivos han visto cómo su calidad caía en picado por no saber cerrarlos en lo más alto.

El Ministerio del Tiempo: El ministerio secreto encargado de mantener incólumes los acontecimientos que forjaron España se ha ganado los corazones de países tan dispares como Francia o China, país este último que aprovecha las venturas y desventuras de los operativos del ministerio para aprender español.

Merlí: La riqueza de lenguas y talento que atesora el mundo hispano incluye entre sus tesoros el catalán, idioma en el que se rodó esta entrañable serie que sigue las peripecias de Merlí Bergeron, profesor de Filosofía en un instituto con alumnos de lo más variopinto.

Refugio para el talento

Es imposible prever el futuro, si a comienzos del siglo XXI parecía que la piratería iba a devorar hasta los huesos la industria del entretenimiento como los videojuegos, los productos audiovisuales etc., de repente aparecieron iniciativas como Steam y Netflix. Estos proyectos hacen tan accesible y barato este ocio que la piratería prácticamente ha desaparecido de golpe y porrazo, amén de hacer inmensamente ricos a sus creadores y permitir vivir de sus creaciones a guionistas y demás gentes del mundillo.

Pero el avance de la tecnología también ha puesto a nuestra disposición apps que permitan aprovechar talentos más mundanos, ¿es usted bueno leyendo gráficos económicos y sacando predicciones de los movimientos del mercado?

¿Desayuna leyendo la sección económica de su diario de cabecera? Pues quizás lo suyo no sea instalar en su celular la app de Netflix, sino una app para comerciar con acciones de Netflix, Apple y también con criptomonedas, no hace falta ser un talentoso creador de contenido para que Netflix nos haga ganar dinero, basta con poder predecir cómo se van a comportar sus acciones para sacar tajada.

Si tienen suerte y quieren apps que les ayuden a gestionar su dinero además de otras múltiples funcionalidades relacionadas con sus finanzas personales, las posibilidades son prácticamente ilimitadas, desde apps para almacenar y comprar o vender criptomonedas, hasta las que les ayudan a gestionar sus presupuestos personales e incluso lograr un excedente de ahorro, en la medida de nuestras posibilidades.

