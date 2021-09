Falta muy poco para que tengamos en nuestras manos el disco tributo a The Velvet Underground, I’ll Be Your Mirror: A Tribute to the Velvet Underground, que es un homenaje de varios artistas interpretando los temas del álbum debut de la banda con Lou Reed y Nico al frente. Si bien ya hemos tenido varios de estas reversiones y adelantos del mismo, toca turno de Sharon Van Etten.

“Femme Fatale” fue el tema que le tocó intepretar a Sharon, la misma que en 1967 cantara la artista alemana Nico, quien recordemos que se añadió a The Velvet Undeground por pedido de Andy Warhol, que en ese momento fungía como su productor.

La versión de Sharon Van Etten es muy diferente a la original, y se agradece que le metiera de su idea y no simplemente hiciera un cover como si se tratara de una banda de bar. El track tiene una base de sintetizadores con piano/teclado, un ritmo más aletargado y la voz suave y rasposa, casi sensual de la originaria de Nueva Jersey.

Por momentos, le da un aire a “Imagine” de John Lennon, pues el piano te hará crear esa confusión. También tiene una mayor duración que la original, ya que repite el estribillo dos veces más que en la versión de Velvet Underground y Nico. Sin embargo, eso la hace un tema que bien podría servirte para cuando andes en un viaje astral o simplemente para relajarte después de un día complicado.

I`ll Be Your Mirror: A Tribute to the Velvet Underground llegará el próximo 24 de septiembre, donde por fin podremos escuchar los temas a cargo de St. Vincent, Thurston Moore, Bobby Gillespie, Fontaines D.C., además de los adelantos que ya tuvimos por parte de Iggy Pop, Matt Berninger, Kurt Ville y Courtney Barnett.

Sharon Van Etten por su lado, continúa promocionando el sencillo “Like I Used To”, tema que grabó junto a la cantautora Angel Olsen.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>