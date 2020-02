La banda se presentará el próximo 10 de marzo en El Circo Volador

Después de unos años de silencio Sick Of It All vuelve a México para presentar su último disco Wake The Sleeping Dragon. Será un show único que se llevará a cabo en El Circo Volador,también se presentarán dos bandas nacionales Nocaut y Doble D.

Sick Of It All es una de las agrupaciones más consolidadas del hardcore punk neoyorquino. Se formaron en 1984 en el barrio de Queens y desde entonces no han parado de tocar, su trayectoria ha sido una gira constante.

Sus shows en vivo siguen siendo una de las mejores experiencias en cuanto a energía tanto del público como de la banda. Wake The Sleeping Dragon ha levantado grandes expectativas de como será tocado en vivo, ya que la critica lo ha catalogado como uno de sus trabajos más pesados y para muestra puedes escuchar los temas «That Crazy White Boy Shit» y » Wake the Sleeping Dragón».

>

Los boletos ya están disponibles en las taquillas del Circo Volado con un costo de $450 pesos.

Dónde comprar boletos sin cargos extras:

Constantin Ink Group

Insurgentes #300 Local 14 Col. Roma Sur

Lunes a Sábado de 11AM a 8PM

• Tianguis Cultural del Chopo

Aldama y Luna Col. Guerrero

Puesto 134 (Con Richard)

Sábado 8:00 – 18:00 hrs.

Tel.- (044) 55 4230-5109

• Necrosis metal store

Plaza San Cosme, Ribera de San Cosme 28, planta baja locales 73 y 36

Col. San Rafael

Abierto diario 13:00 – 21:00 hrs.

excepto Martes 13:00 – 20:00 hrs.

Tel.- 6590-7444

• CHOPS Coyoacán

Héroes del 47 No. 59 Coyoacán CDMX

Dentro de Plaza San Mateo (entre Tlalpan y División del Norte)

Lunes a Sábado 12:00 – 20:00 Hrs.

Tel.- 5521459514

• Santa Obrera

Eje Central Lázaro Cárdenas 150 Col. Obrera

(Afuera del Metro Obrera) esquina Juan de Dios Peza

Martes a Domingo 12:00 – 21:00 Hrs.

Tel.- 5521459514

• Taquillas del Circo Volador, Centro de Arte y Cultura

Calzada de la Viga 146, Jamaica, CDMX

Lunes a Viernes 12:00 – 19:00 hrs.

Sábado 11:00 – 14:00 hrs.

TE PUEDE INTERESAR

HARDCORE, METAL THRASH Y PUNK: OFF LIMITS

DOMINATION 2020 YA TIENE CARTEL COMPLETO

CARTEL COMPLETO DE HELL HEAVEN 2020

BANDAS DE METAL QUE MÁS DISCOS HAN VENDIDO

CONOCE MÁS SOBRE LA PRIMERA EDICIÓN DEL DOOM CITY FEST