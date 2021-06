Corría el año de 1992, en la televisión estadounidense se emitía Saturday Night Live y la estrella invitada era una chica rapada de la cabeza proveniente de Irlanda que estaba teniendo gran aceptación y éxito en la industria musical gracias a su disco I Do Not Want What I Haven’t Got; el tema elegido para esa noche fue «War» de Bob Marlye y Sinead O’Connor la interpretaría a capella.

Cuenta la historia que todo iba bien hasta que tomó una fotografía del papa Juan Pablo II y la rompió por la mitad, en represalia por los casos de abuso infantil por parte del clero, un acto que sin duda sería aclamado en tiempos actuales, ¿o no? Sin embargo, ese momento marcaría su carrera para siempre, siendo presa del odio y burlas por parte de artistas como Madonna o el propio Frank Sinatra.

Los medios atacaron a Sinead desde un principio, por no tener una imagen de “chica linda y buena” como la mayoría de las cantantes de pop, pero después de esa noche en Saturday Night Live sólo se enfocaron en sus polémicas declaraciones, en sus actos irreverentes y momentos de desequilibrio en lugar de ahondar sobre su trabajo como artista, sus canciones y lo que representa cada tema o palabra expresada en una sociedad misógina, llena de prejuicios y moralistas doble cara de ese entonces.

“Era un ser humano, tenía derecho a levantar mi mano y decir lo que sentía”.

Pero los años no pasan en vano, como reza la frase y ahora, todos esos actos olvidados gracias a la mayoría de los medios de comunicación salen a la luz y desde la perspectiva de la propia Sinead O’Connor en su libro de memorias titulado Rememberings, el cual será un punto de partida para cambiar toda esa mala publicidad que se le dio por casi 30 años.

De acuerdo a una entrevista de la cantante para el New York Times, Rememberings abordará entre otros temas, las razones del porqué realizó ciertos actos y tomó un rol lejano del stablishment de los 90 donde todo debía ser color de rosa. “Podía ser yo. Hacer lo que amo. Ser imperfecta. Incluso enojarme (…) No soy una estrella del pop. Solo soy un alma atribulada que necesita gritarles a los micrófonos de vez en cuando”.

Sinead da entender que en el libro podremos encontrar una revalorización de su pasado, que fue injusta y duramente criticado, en una época donde hablar sobre enfermedades mentales, sexualidad y abusos soportados es más aceptado y ya no se estigmatiza (tanto) sobre ellos. De igual manera abarcará episodios de su vida como aquel cuando el cantante Prince la persiguió por una carretera tras tener mayor éxito al interpretar “Nothing Compares 2U”.

“Prince es el tipo de artista que es aclamado como loco en el buen sentido, como cuando dices ‘tienes que estar loco para ser músico’ (…) Pero hay una diferencia entre estar loco y ser un abusador violento de mujeres” Sinead O’Connor en entrevista para The New York Times.

El abuso tanto sistemático como de personas en específico que sufrió Sinead será revelado en las páginas de su libro, eventos trágicos de su vida como cuando su padre abandonó a su madre y ésta los dejó en una cabaña que él les construyó, o cuando un productor casi la obliga a abortar a su primer hijo por el bien de su carrera.

Rememberings aún no se puede adquirir en librerías del continente americano, sin embargo, los vestigios que dio en la entrevista dejan ver que será una lectura necesaria para comprender la vida y obra de Shuhada Sadaqat, nombre que ahora ostenta Sinead tras convertirse al Islam, y cómo en lugar de ser enjuiciada publicamente debió ser apoyada, como ahora sucede, aunque lamentablemente los 90 eran otros tiempos donde la luz aún no se veía del todo en el camino.

Lo que quizá llegue antes sea su disco No Veteran Dies Alone, que saldrá a finales de este 2021 y contará con 7 temas sobre sanación, lo que sería el retorno de Sinead O’Connor a la música tras su último material lanzado en el 2014.

