Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Sinergia: El festival de música electrónica nacional regresa al CENART y será totalmente gratis
Agenda

Sinergia: El festival de música electrónica nacional regresa al CENART y será totalmente gratis

23
sep2025

El Centro Nacional de las Artes (CENART) se prepara para recibir una nueva edición de Sinergia. Un festival que se ha consolidado como una plataforma vital para la música electrónica nacional. Este evento, de acceso totalmente gratuito, invita a residentes y visitantes de la Ciudad de México a sumergirse en un universo sonoro el próximo miércoles 18 de octubre. El evento, que dará inicio a las 13:00 horas, promete una experiencia multifacética. Que va más allá de un concierto, fusionando la creatividad humana con la tecnología de vanguardia.

El festival, oficialmente conocido como Sinergia: Festival de Todas las Radios, es un espacio donde la diversidad de géneros electrónicos converge en un mismo punto. El CENART, ubicado en la calle Río Churubusco 79 en Coyoacán, se transformará en un epicentro de beats y ritmos. Presentando a una alineación de talentos mexicanos. El cartel incluye a artistas como Rayben, conocido por sus paisajes sonoros envolventes, y Juan Escumbia, que promete poner a bailar a todos con su mezcla de cumbia y electrónica. A ellos se suman propuestas innovadoras como Estéreo WavesO TortugaLa VirgencitaHerbolariaSonido Desconocido 2MitaConchitta y Delicioso Peralta, cada uno aportando una perspectiva única al espectro de la música electrónica.

Andy Warhol en México: todo sobre «Warhol y su obturador fugaz», la exposición fotográfica del genio del arte pop

Sinergia

Una de las características más destacadas de esta edición es la exploración temática de la inteligencia artificial como un elemento creativo dentro de la música. Este enfoque busca abrir un diálogo sobre la relación entre el arte y la tecnología. Invitando al público a reflexionar sobre cómo las herramientas digitales están redefiniendo los límites de la creación musical. Este elemento promete una experiencia interactiva y educativa, enriqueciendo la visita de cada asistente.

Cartel completo del Festival Sinergia 2025 en el CENART

De igual manera, Sinergia fomenta una red de colaboración entre las principales estaciones de radio del país. Emisoras como Reactor 105.7 FMRadio UNAM y Radio IPN son pilares del evento. Quienes darán difusión pero que también participaron en la curaduría de los talentos presentados. Esta sinergia radial asegura una cartelera de alta calidad y una representación genuina del panorama sonoro de México. En resumen, el festival es una oportunidad excepcional para los amantes de la música, la tecnología y la cultura de la Ciudad de México para disfrutar de una tarde inolvidable, celebrando la vibrante escena electrónica nacional de forma totalmente gratuita.

La Gran Ola de Kanagawa llega a México en una exposición sobre arte tradicional y anime

Sinergia

Los grupos y artistas que se presentarán en Sinergia son:

  • Rayben
  • Juan Es Cumbia
  • Estéreo Waves
  • O Tortuga
  • La Virgencita
  • Herbolaria
  • Wamazo
  • Sonido Desconocido II
  • MITA
  • Conchita
  • Delicioso Peralta
  • The Voyagers 3.0

Relacionados

Etiquetas
CenartElectrónica mexicanaMÚSICAmúsica electrónicaSinergia
Foto del avatar

Vic Vertigo

Redactora con 5 años de experiencia en el periodismo. Apasionada por contar historias y llevar la información más relevante a la audiencia. Comprometido con la precisión y la ética periodística.

¿Por qué demandaron a Bad Bunny? Todo sobre la polémica de
Anterior
¿Por qué demandaron a Bad Bunny? Todo sobre la polémica de «La Casita» en Puerto Rico
Siguiente
Brazino777 análisis: características, innovación y experiencia en casinos online
Brazino777 análisis: características, innovación y experiencia en casinos online

MÁS CONTENIDO

Noche de Museos de septiembre 2025: cartelera y recintos participantes en CDMX

Noche de Museos de septiembre 2025: cartelera y recintos participantes en CDMX
Qué es el movimiento No Music for Genocide y qué artistas, además de Björk, se han sumado

Qué es el movimiento No Music for Genocide y qué artistas, además de Björk, se han sumado
Cursos y diplomados de la Cineteca Nacional 2025: conoce la nueva oferta académica

Cursos y diplomados de la Cineteca Nacional 2025: conoce la nueva oferta académica
Andy Warhol en México: todo sobre «Warhol y su obturador fugaz», la exposición fotográfica del genio del arte pop

Andy Warhol en México: todo sobre «Warhol y su obturador fugaz», la exposición fotográfica del genio del arte pop
La dura medida pro palestina de Dua Lipa en contra de un miembro importante de su staff

La dura medida pro palestina de Dua Lipa en contra de un miembro importante de su staff
«El Diablo, una vida»: las nuevas esculturas de Nick Cave

«El Diablo, una vida»: las nuevas esculturas de Nick Cave
Monopolio vs aumento de precios: Las dos caras de Ticketmaster en la mira global

Monopolio vs aumento de precios: Las dos caras de Ticketmaster en la mira global
Últimas noticias de Massive Attack: contundente posicionamiento tras concierto con seguimiento facial

Últimas noticias de Massive Attack: contundente posicionamiento tras concierto con seguimiento facial
Casa de subastas americana pone a la venta piezas arqueológicas mexicanas

Casa de subastas americana pone a la venta piezas arqueológicas mexicanas
Cuándo y cómo será la participación de Portishead en concierto a favor de Palestina

Cuándo y cómo será la participación de Portishead en concierto a favor de Palestina