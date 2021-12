SISSTER ESTRENA VIDEO PARA SU ÚLTIMO SENCILLO «MAN UP»

Sisster, es una artista de mexico-americana de San Diego y se ha convertido en una gran aliada de la comunidad LGBT+, apoyando y difundiendo el gran mensaje de amor y respeto para todos. Hace un par de días lanzó su nuevo sencillo «Man Up», el cual es una frase empleada en Estados Unidos, para decir: “ponte los pantalones”.

La intención de esta canción es decirles a las personas que dejen de ser débiles y que confronten sus miedos. Muchas veces se lastima a otras personas por miedo, diferencias o falta de aceptación que en cierto caso, son las razones del porque “los hombres” siempre llegan a lastimar o dejan abajo a todo aquel involucrado con ellos. Esto es una forma de pintar la ralla con estas personas y decir “Hasta aquí llegas”, “no more”.

Estas reflexiones, vienen desde el lado oscuro de la artista, quien ha luchado contra la depresión y la ansiedad. El objetivo de su proyecto musical, es ser un escape para las personas que lo necesitan a través de sus canciones. Sisster usa elementos de Pop y Dance en su música para crear una forma enérgica y divertida de escapar.

«Para mi una canción es un sentimiento humano plasmado en forma de música y letra, y pues “Man Up” fue concebida cuando literal ya me tenían harta los hombres de mi vida jaja. Ejemplos (Papá, músicos de mi banda, ex novios) me meto al estudio y nace “Man Up”. Esta canción tardó dos años para que saliera entonces, aunque el detonante de la canción fue el sentimiento.»