«SLEEP SONG» EL NUEVO SENCILLO DE WE THE LION FT. MELISSA ROBLES

We the Lion y Melissa Robles (Matisse) presentan su nuevo sencillo «Sleeping Song». Desde el mes de diciembre salió a la luz este gran tema a través de todas las plataformas digitales. La reciente canción forma parte de Kismet, lo que será el segundo álbum de We The Lion. Además de que se trata del décimo capítulo de la historia que cuenta la vida del padre de Violet, personaje que vemos en su primer álbum.

Como bien recordaremos, We the Lion es una banda de indie alternativo basada en Lima, Perú. Se fundó a inicios del 2016 por Alonso Briceño (voz, guitarra), Paul Schabauer (guitarra) y Luis Buckley (ukelele, charango).

Detrás de Sleep Song

«Sleep Song» es un tema que la banda ha definido como muy minimalista y que traduce a la perfección esa intimidad y la dulzura de una canción de cuna. Justo las melodías que los padres suelen cantarle a sus hijos, normalmente durante el primer año de sus vidas, esa sensación de cuidado, de seguridad y de amor incondicional.

Sobre la colaboración con Melissa Robles aporta el matiz femenino que estaban buscando, el lado dulce y maternal que necesita la canción. Ambas voces cobijan al oyente con la sencillez de la canción, acompañadas únicamente de guitarra y ukelele, transmitiendo así la pureza del amor hacia un hijo. Sobre los aspectos técnicos, la composición quedó a cargo de Alonso Briceño y David Chang; la producción y mezclada por David Chang (Elisa Records). Y la masterización se llevó a cabo por Sterling Sound.

Descubre Kismet

Kismet, se trata del segundo álbum de estudio de la banda, y se clasifica como un disco-historia que funciona como la precuela de la protagonista ya mencionada Violet. En este proyecto, cada canción de Kismet es un capítulo independiente que representa un momento de la vida del protagonista, quien vendría a ser el padre de Violet. Por ejemplo, en «Womb», se habla del nacimiento del personaje y posteriormente, cada canción desarrolla una etapa importante de la vida del personaje hasta su muerte en «The Light».

De esta manera, la narrativa va cobrando vida y los discos comienzan a entrelazarse para darnos una buena historia.

