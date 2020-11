Luego del estreno de “Protect The Land” y “Genocidal Humanoidz” los fans de System Of A Down anhelan un nuevo álbum de estudio

Son 15 años sin que System Of A Down no presenta un álbum de estudio a los fans.

Recientemente se estrenaron dos nuevos temas: “Protect The Land” y “Genocidal Humanoidz”, que forman parte de la protesta de la banda ante los conflictos bélicos en la República de Artsakh.

Pero al parecer, la banda aún no puede superar sus conflictos internos por lo que el nuevo material tendrá que esperar.

Daron Malakian considera que es una pena que los miembros del grupo fuesen incapaces de poner sus diferencias a un lado para realizar un nuevo álbum.

Uno de los principales problemas siempre han sido las diferencias creativas y comerciales entre Malakian y el vocalista Serj Tankian.

SYSTEM OF A DOWN QUIERE SACAR NUEVA MÚSICA

Hace un año, Shavo Odadjian, bajista de SOAD, afirmaba que poseían nuevo material y estaban en planes para grabarlo.

«Serj quiere hacer las cosas de una manera diferente. Y no soy solo yo, somos tres de nosotros que no necesariamente estamos de acuerdo con el lugar donde él quiere llevar a la banda« Malakian

Igualmente, Malakian comparte algunas de sus impresiones sobre estos nuevos temas:

“Hicimos estas dos canciones (las cuales ya estaban previamente escritas) de una manera realmente cómoda y suave. Todos se llevaron bien. Fue genial. Personalmente yo me alejo y pienso que es una pena que las cosas no puedan unirse para hacer que un nuevo álbum suceda”.

SOAD ES UNA DE LAS BANDAS FAVORITAS DEL GÉNERO

System Of A Down inició en 1998 cuando el álbum homónimo vió la luz y fue todo un éxito, ganando un disco de oro por la RIAA.

El álbum aparece en el libro 1001 Álbumes que debes escuchar antes de morir.

El álbum de SOAD, Toxicity ha vendido alrededor de 12 millones de copias en todo el mundo.

La revista Rolling Stone colocó el álbum en el puesto #44 en su lista de los mejores álbumes de la década del 2000.

