Como un rayo entre la oscuridad; Society of the Silver Cross presenta su nuevo tema: «Dissolve and Merge«. La banda de Seattle le ha dado un giro muy fresco a la música oscura, a través de una instrumentación poco usual y una alta dosis de espiritualidad han logrado una propuesta muy valiosa.

Society of the Silver Cross Promo Photo Shoot 8/7/2018 @ Flashaus Studios, Los Angeles, CA Mandatory Credit: © Sven Doornkaat

Después de su exitosa gira por México, Society of the Silver Cross lanza un video para acompañar este sencillo: «Dissolve and Merge«; el cual se extrae de su álbum debut 1 Verse.

Es justamente en este recorrido audiovisual donde podemos acercarnos un poco más a los efectos de la cuarentena en Seattle, con una ciudad vacía que representa la oscuridad antes de que las nubes se disipen y dé paso a una nueva era de luz.

El arte detrás de las fotografías en el videoclip fueron realizadas por el fotógrafo Ernie Sapiro, quien se basó totalmente en el concepto de la canción:

«Todos somos un todo; somos como las olas que se separan del mar y vuelven a su lugar de origen». Society Of The Silver Cross

Este tema es además un recordatorio de que existe un rayo de esperanza más allá el panorama actual, es un llamado para convertirnos en uno mismo con el mundo y mirar con optimismo a lo que nos depara el futuro.

Por otro lado, Society Of The Silver Cross se encuentra trabajando en su segundo álbum el cual continuará explorando el sonido experiemental de la banda, con altas dosis de folk, industrial, post punk, entre otras influencias por las que se han dejado llevar. La travesía hacia el equilibrio espiritual apenas comienza.

«Dissolve and Merge» y el disco completo, 1 Verse se encuentran disponibles en las plataformas digitales de la banda, como Spotify y YouTube además de sus redes sociales.