SOCIETY OF THE SILVER CROSS: “SI ABANDONAMOS EL ARTE, ABANDONAMOS LA ESPERANZA”

Society Of The Silver Cross es un grupo atípico en la escena musical actual. Para empezar es rock hecho en EEUU lo cual en estos tiempos ya de por sí es atípico. Pero no solo es eso, se trata de un dueto compuesto por Joe Reneke y Karyn Gold-Reneke, pareja de esposos que llevan un tiempo trabajando con múltiples artistas gracias a su estudio Orbit Audio por el cual han pasado figuras de la talla de Arcade Fire, Alice In Chains y Jay-Z.

El hecho de trabajar con tantos artistas, unido al hecho de haber podido viajar por el mundo, lo cual los expuso a numerosas culturas y sonidos, logró que lograran fusionar con éxito el neo-folk con toques oscuros generando sensaciones densas pero armoniosas, esto gracias a la incorporación de instrumentos no muy comunes en el rock. Todo esto se ve reflejado en su primer disco de estudio 1 Verse que salió hace un par de meses.

Por esta razón es que decidí contactarlos y platicar con ellos, aunque sea por email, el resultado de esa plática con Joe se los dejo a continuación:

¿Cómo cambió tu música después de incluir instrumentos atípicos del rock?

A veces los instrumentos tienen una voz propia y, por la naturaleza de tocarlos, lo que sale de ellos es su belleza y voces. Estas canciones no tendrían el mismo impacto sónico si tuvieran guitarras eléctricas distorsionadas y “power chords”; a veces las limitaciones pueden ser liberadoras, en vez de limitantes, si sabes a lo que me refiero.

¿Por qué es importante romper los estereotipos de la música occidental?

Por la predictibilidad, y porque las reglas son solamente limitaciones hechas por otros y no deberían de aplicarse a nada creativo. Cuando el escucha espera cierto cambio de acordes y sucede, se decepciona; cuando le das una sorpresa que no esperaban, es mucho más satisfactorio. Por eso, cuando escuchas a alguna banda de blues o rock tradicional, ya tienes una expectativa del siguiente cambio, así que no resulta tan interesante.

¿Qué descubriste después de viajar por el mundo, que afectó tu música?

Que hay todo un mundo de gente muy talentosa haciendo música hermosa simplemente por el arte y nada más, ¡eso nos inspira mucho!

¿Crees que la música en el siglo 21 ha perdido algo de valor porque se ha vuelto superficial?

Sí, pero eso no es algo nuevo en la industria musical, ¿cierto? Hay canciones como “platos desechables”, hechas para un solo uso y después descartadas de inmediato. Y hay canciones como “platos de porcelana”, hechas para guardarse y ser escuchadas de nuevo en el transcurso de los años, mientras sobreviven la prueba del tiempo. La música superficial siempre se ha tratado de crear un producto que venda basado en lo que alguien más (el consumidor) quiere. La música con “alma” se trata de responder una llamada dentro de ti para expresar algo único, y que naturalmente conecte con una audiencia que se identifica con ello. Ese tipo de cualidad parece ser algo que tiene en común toda la música que escuchamos y amamos.

¿Qué has aprendido después de trabajar con tantos artistas en Orbit Audio?

Que no estoy en la industria musical, sino en la industria de las relaciones.

¿Por qué 1 Verse? ¿Es este el comienzo de un trabajo más complejo?

“1 Verse” es el universo

Uni = 1

Verso = Escritura compuesta con un ritmo métrico.

Es el comienzo de este capítulo para nosotros, y cuando cambiemos de páginas, en realidad no sabemos qué vaya a pasar, lo que es muy emocionante.

¿Te parece más fácil trabajar con tu pareja sentimental? ¿Hay una vibra diferente?

Esta es una pregunta potencialmente explosiva, ¿no es cierto? Jaja.

Sí, tenemos un profundo amor y respeto el uno al otro; realmente amo a muchos de mis antiguos compañeros de banda, pero Karyn y yo tenemos una conexión más profunda y con eso viene un sentimiento que las palabras no pueden describir adecuadamente.

En estos tiempos caóticos, ¿qué tan importante es la música para ayudar a darle esperanza a la gente?

¿Acaso no es esperanza todo lo que tenemos? La música es un lenguaje que podemos hablar todos. Si abandonamos el arte, estamos abandonando la esperanza también, y eso suena horrible para mí.

¿Estás trabajando en un nuevo álbum?

¡Sí, y es asombroso!

