«ON THE ROCKS» LA NUEVA PELÍCULA DE SOFIA COPPOLA

On the Rocks, esta protagonizada por Bill Murray

On the Rocks, es la nueva película de Coppola y esta protagonizada por Bill Murray y Rashida Jones. La cinta cuenta la historia de una mujer que se reúne con su padre, un hombre mujeriego que necesita reconectarse con su hija.

La película es una comedia dramática, producida por A24 (Moonlight, Midsommar, Lady Bird), y planea estrenarse en octubre de este año. El tráiler ha causado revuelo, pues parece ser una de las películas más esperadas, gracias a su temática, sobre una escritora de Manhattan, quien solicita la ayuda de su padre playboy, para seguir a su esposo.

Ella comienza a sospechar que está teniendo una aventura con un nuevo compañero de trabajo. El viaje de persecución se convierte en un paseo encantador por los lugares icónicos de Nueva York.

Sofia Coppola y Bill Murray trabajaron juntos en Lost in Translation (Perdidos en Tokio). Esta película hizo que Coppola ganará un Oscar a mejor guion y Murray fue nominado como mejor actor. Desde entonces quedarían plasmados como una de las coplas más exitosas y raras del cine.

«Quería hacer algo que fuera un poco más liviano y divertido con mucho corazón y sinceridad. La aventura central, está parcialmente inspirada en experiencias con mi padre, [el director Francis Ford Coppola]. Félix es un caballero del viejo mundo acostumbrado a hablar sobre martinis. La forma en que ve a las mujeres y las relaciones, está dando consejos desde su perspectiva, que es diferente de cómo es el marido de Laura, y ella está tratando de verlo desde su punto de vista. [yuxtaponiendo] esa perspectiva de la generación martini y cómo ven a hombres y mujeres de una manera diferente a la nuestra».

Si algo ha caracterizado a Sofia Coppola, es su increíble y alternativo gusto musical. La banda sonora de Lost in Translation (Perdidos en Tokio) estuvi formada por bandas como: AIR, Jesus & Mary Chain, Sebastien Tellier, My Bloody Valentine, Phoenix, Death In Vegas y Squarepusher. Por su parte On the Rocks, contará con la participación de la banda francesa Phoenix, con un nuevo tema titulado «Identical».