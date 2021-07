Llega a Netflix, Somos. La serie que aborda la terrible situación que viven día a día las victimas del narcotráfico en México. Está disponible en la plataforma desde el pasado 30 de junio. Ésta nueva producción ésta basada en un sangriento evento sucedido en Coahuila y que por diversas razones había quedado en el olvido. Y es que estamos acostumbrados a los filmes que idealizan y encumbran a los narcos, y el guion es planeado de esa manera. Para que el público genere empatía con los líderes de los carteles, algo así como las películas de antihéroes.

El único mérito que se llevan es que gran parte de la narrativa es verdad pero con una visión bastante exagerada. Sin embargo, Somos le da un giro a todo esto, pues aquí las víctimas son los protagonistas, lo que se acercaría mucho más a los hechos reales.

«A diferencia de otras que tratan la violencia de los cárteles, ‘Somos’ no glamuriza al narco, en vez, le da la voz a las víctimas. Le pone rostro a los que vivimos en un estado de violencia, recuperando así la perspectiva humana.» Monika Revilla

Somos (This Is Us), está basada en el reportaje que la popular periodista Ginger Thompson. Acerca de una masacre que realmente ocurrió en Allende, Coahuila. La serie es realizada y producida por James Schamus; escrita por él y por las mexicanas Monika Revilla y Fernanda Melchor.

Somos se coloca como la primer serie que aborda la violencia del narcotráfico desde la perspectiva de las víctimas. Veremos múltiples protagonistas, cuyas historias recrean la vida cotidiana de una pequeña comunidad rural que, sin saberlo, se ve azotada por una tragedia desencadenada por una operación fallida de la DEA.

