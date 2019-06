TODO SOBRE EL NUEVO ÁLBUM EN VIVO DE SONIC YOUTH

Sonic Youth lanzará nuevo álbum en vivo titulado “Battery Park, NYC: July 4, 2008”

El 7 de junio, la agrupación Sonic Youth lanzará el álbum en vivo titulado “Battery Park, NYC: July 4, 2008” en formato de LP, CD y digital. La versión de un clásico de la agrupación saldrá como álbum independiente, inicialmente se venderá como un extra dentro de varios formatos y estará disponible en las plataformas de streaming como Spotify, entre otras por primera vez.

El track titulado “The Eternal” es extraído de su show en River To River Festival en Battery Park. El material discográfico estará conformado por 11 composiciones en vivo donde darán un repaso de la historia de la banda.

Tracklist:

1. She Is Not Alone

2. The Sprawl

3. World Looks Red

4. Jams Run Free

5. Hey Joni

6. The Wonder

7. Silver Rocket

8. Hyperstation

9. Bull In The Heather

10. 100%

11. Making The Nature Scene

